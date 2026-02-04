Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Tučné jídlo, hodně alkoholu či léků, žloutenka v anamnéze: Důvody, proč si nechat vyšetřit játra

Tučné jídlo, hodně alkoholu či léků, žloutenka v anamnéze: Důvody, proč si nechat vyšetřit játra

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lékař, pacient a játra
Autor: Shutterstock
Lidí, kteří trpí nějakým onemocněním jater, přibývá. Hlavními důvody jsou tučná strava a alkohol, případně infekce. Potíže se přitom dlouho neprojevují žádnými příznaky, lze je však odhalit cílenými vyšetřeními.

Nemocná játra nebolí. Někdy až do chvíle, kdy je jejich záchrana často nemožná. Alkohol přitom není jediným spouštěčem potíží. Existuje mnohem více důvodů, proč si nechat játra pravidelně zkontrolovat.

Nezdravý jídelníček plný tuků

Dlouhodobě nevhodné stravování patří dnes k nejčastějším příčinám poškození jater. Nadměrný příjem tuků, živočišných bílkovin a jednoduchých cukrů vede k ukládání tuku v jaterních buňkách, které takovou zátěž nedokážou efektivně zpracovat a jejich výkonnost se postupně snižuje. Stejně tak může mít na játra vliv i úprava stravy, typicky přílišné kořenění, smažení a grilování.

Nemoc, která nejčastěji ničí naše játra, tak nemá nic společného s alkoholem, když ten jí může dále zhoršovat. Odborné se nazývá nealkoholické ztukovatění jater neboli NAFLD a souvisí hlavně s obezitou, diabetem 2. typu, vysokým cholesterolem či vysokým krevním tlakem. Jen v prvních dvou fázích ho přitom lze zvrátit, pak už je léčba jater velmi obtížná.

Výskyt nemoci roste velmi alarmujícím tempem. Donedávna se odhadovalo, že tímto onemocněním trpí zhruba 25 procent lidí na světě, nejnovější odhady však hovoří už o více než 30 procentech, uvedl před časem docent Jiří Slíva, přednosta Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty UK.

Také vysokoenergetické potraviny, zejména proteinové a sacharidové nápoje, se většinou využívají pro naplnění energetických rezerv před sportovním výkonem či po něm. Přílišná konzumace těchto potravin však může vést ke steatóze neboli ztukovatění jater.

Ztučnělá játra má až třetina lidí, hrozí jim cirhóza. Orgán se přitom může uzdravit Přečtěte si také:

Ztučnělá játra má až třetina lidí, hrozí jim cirhóza. Orgán se přitom může uzdravit

Příliš mnoho alkoholu

Jakožto čistička lidského těla jsou játra hlavním orgánem, který odbourává alkohol. Při jeho pravidelné konzumaci jsou tak vystavena zvýšené zátěži, která může vést k zánětlivým změnám jaterní tkáně a při dlouhodobém působení i k vážnějšímu poškození. Riziko roste s množstvím a pravidelností konzumace, ale i s přítomností dalších faktorů, jako je nevhodná strava, užívání některých léků nebo metabolické onemocnění, upozorňuje lékař Ladislav Krajči z ambulance interního lékařství Synlab. 

Neznamená to přitom, že pití malého množství alkoholu je bezpečné – i ono například zvyšuje riziko rozvoje několika typů rakoviny, jak dokládá například tato studie

Kontakt s toxickými látkami

Zvýšené riziko poškození jater mají také lidé, kteří přichází často do kontaktu s chemickými látkami. Pokud s nimi například pracujete nebo je často používáte na zahradě, měli byste se při manipulaci s nimi co nejvíce chránit. Opatrně je třeba nakládat i s běžnými přípravky proti hmyzu nebo čisticími prostředky na údržbu domácnosti. Mezi nebezpečné toxiny patří například hliník, fluorid, formaldehyd nebo těžké kovy.

Užívání antibiotik a dalších léků

Některé druhy léků mohou vážně ovlivňovat jaterní funkci, a to dokonce i v případě, že je přípravek označený jako přírodní. Vždy je tak důležité číst příbalové informace, kde se dozvíte, zda vaše léky játra zatěžují, či nikoliv, případně jejich složení konzultovat s lékařem, radí lékař Krajči. Ohrozit mohou i běžně dostupné léky proti horečce, například ty s obsahem paracetamolu. Riziko vzniká v případě nadužívání nebo také u lidí, kteří mají játra narušená, například alkoholem. Tato kombinace může mít fatální následky. Orgánu neprospívá ani časté užívání antibiotik.

Třetina z nás neví, jak správně dávkovat Paralen Přečtěte si také:

Třetina z nás neví, jak správně dávkovat Paralen

Jaterní infekce v anamnéze

Nemoci jako žloutenka či mononukleóza způsobují zánět jater, a tím dlouhodobě snižují jejich obranyschopnost vůči dalším onemocněním. Pokud jste prodělali některé onemocnění jater, můžete být k vážným jaterním potížím více náchylní.

Cukrovka II. typu

Vyčerpáním a selháním jater jsou ohroženi také diabetici. U lidí s diabetem nejsou játra schopna zpracovávat a produkovat glukózu normálním způsobem, jelikož neumí rozeznat její množství v krvi. U diabetiků se netvoří adekvátní množství inzulínu, ale játra to neví a vycházejí z předpokladu, že tělo potřebuje glukózy více, ačkoliv je její hladina v krvi ve skutečnosti zvýšená, vysvětluje lékař ze Synlabu. 

Jaterní onemocnění v rodině

Mezi dědičné jaterní nemoci patří například hemochromatóza nebo Wilsonova nemoc. Tyto choroby v těle shromažďují nadměrné množství minerálů, jako je měď nebo železo, a tím játra zásadně zatěžují.

Víte, kde je v lidském těle mandibula a kolik lidí má zelené oči?

Hltáte články o zdraví, čtete knížky o doktorech a sledujete seriály z lékařského prostředí? Tak to pro vás náš test možná bude až směšně lehký.
Spustit kvíz

Jak se játra vyšetřují

Základem kontroly funkce jater jsou krevní testy. Vyšetření může kromě prověření zdraví jater poskytnout celkový obraz o tom, co se děje uvnitř těla, a poukázat na potíže, které byste jinak neodhalili.

Standardně se v rámci jaterních testů měří hladina čtyř enzymů:

  • ALT (alaninaminotransferáza) – je enzym nacházející se v jaterních buňkách. Jeho zvýšená hladina může poukázat na poškození jater zapříčiněné zánětem, tukovým onemocněním jater nebo působením alkoholu či léků
  • AST (aspartátaminotransferáza) – vyskytuje se nejen v játrech, ale i ve svalech a dalších orgánech. Pokud dojde k narušení těchto tkání, zvýší se jeho hladina v krvi
  • GGT (gamaglutamyltransferáza) – citlivý ukazatel zatížení jater často související s užíváním alkoholu či léků, případně onemocněním žlučových cest
  • ALP (alkalická fosfatáza) – je spojena zejména s průchodností žlučových cest. Její zvýšené hodnoty mohou poukazovat na poruchu odtoku žluči, ale také na změny v kostní tkáni

Všechny čtyři látky se v krvi běžně vyskytují v nízkém množství. Naměří-li se vysoká hladina některé z nich, je velmi vysoký předpoklad výskytu onemocnění nebo poškození jater, případně jiného orgánu. Součástí vyšetření jater je také stanovení hladiny bilirubinu – žlutého krevního barviva. Jeho zvýšené množství způsobuje žluté zbarvení kůže a může značit žlučové kameny, žloutenku, cirhózu, ale i jiná vážná onemocnění, upřesňuje lékař Krajči.

Kdy máte na test jater nárok?

Jaterní testy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění při vstupní preventivní prohlídce u praktického lékaře a u osob se zvýšeným rizikem nad 45 let věku. V dalších případech se provádí v závislosti na osobní anamnéze. Test je možné kdykoli podstoupit také z vlastní iniciativy jako samoplátce. Stojí většinou do tří stovek. Pokud budou hladiny zvýšené, je třeba hodnoty řešit se svým praktikem, ten může člověka poslat na další vyšetření, například pomocí ultrazvuku. 

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Písek, Ústí, Bechyně: Poznejte podle fotek známé mosty
1/18 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Konec soukromí jak ho známe?

Daň z přidané hodnoty

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Kontrolní hlášení

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Pokud měli cukrovku vaši rodiče, téměř jistě ji budete mít i vy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).