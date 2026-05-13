Dieta při potížích se žlučníkem: správný jídelníček pomůže předejít bolestem

Ve žlučníku se skladuje a zahušťuje žluč nutná pro trávení tuků. Jde o orgán tvaru hrušky, kam žluč odkapává z jater. Roli má žlučník i ve vylučování odpadních látek z těla.
Co se dozvíte v článku
Potíže se žlučníkem poznáte podle bolesti. Může vystřelovat až do zad k pravé lopatce nebo k žaludku. Kromě toho na obtíže poukazují problémy s trávením – průjem, nadýmání, nevolnost až zvracení, pocit plného břicha, říhání…
Nejčastější nemocí žlučníku jsou žlučníkové kameny, kterým podle Národního zdravotnického portálu (NZIP) trpí častěji ženy, zřejmě vlivem estrogenů. K dalším rizikovým faktorům patří obezita, vyšší věk, zvýšená hladina cholesterolu a cukrovka. Za vznikem stojí i diety založené na nízkém obsahu tuků a hladovění. Komplikací žlučníkových kamenů je zánět žlučníku, který se projeví bolestí a někdy také horečkou.
Hlavní je žlučník šetřit
Žlučníková dieta je především šetřící. Podstatou jsou lehce stravitelná jídla, která trávicí ústrojí co nejméně zatíží. K dietě se přistupuje ve chvíli, kdy odezní akutní fáze koliky nebo bolest a větší obtíže při zánětu žlučníku, případně také na nějakou dobu po operaci žlučníku.
Důležité je jíst pravidelně, například 5× denně, a večer se najíst nejpozději 2–3 hodiny před spánkem. Doporučuje se jídlo hodně rozkousat a jíst v klidu a bez stresu.
Vhodnými způsoby přípravy jsou vaření, vaření v páře, pečení či dušení. Vše bez přidání tuku. Smažení je úplně zakázané. Omáčky se zahušťují ne jíškou, ale nasucho opraženou moukou.
Šetrná žlučníková dieta
Jídelníček by měl být co nejpestřejší, aby měl pacient dost vitaminů a minerálních látek. Tady je ukázka jídel podle NZIP:
snídaně:
- čaj s citronem, rohlíky, termix
- bílá káva, rohlíky, 10 g másla, 30% tavený sýr
- mátový čaj, rohlíky, 50 g šunky
- čaj s mlékem, piškotová bublanina s meruňkami
- zelený čaj, netučný jogurt s cornflakes
oběd:
- netučný vývar s nudlemi, zapečená kuřecí prsa se sýrem v alobalu, bramborová kaše, kompot
- vločková polévka, hovězí dušené, dušená rýže, mrkvový salát
- polévka zeleninová s bílkovou mlhovinou, dietní sekaná pečeně (bez česneku a cibule) se saturejkou, brambory, hlávkový salát s citronem
- netučný vývar s rýží, vařené hovězí, dietní rajská omáčka, těstoviny
- polévka žemlová, dušený kapr na kmíně, brambory s pažitkou, loupané rajče bez zrníček
svačina:
- čaj, vánočka, ovocné želé, ovocná přesnídávka, strouhaná jablka, loupaná broskev
večeře:
- sýrová pomazánka se šunkou, veka, loupané rajče na ozdobu
- telecí dušené, bramborová kaše
- rýžový nákyp s meruňkami
- zapečené těstoviny s masem a petrželkou (pod pokličkou), kompot
- vařené libové vepřové maso, dušená mrkev, brambory
Jak jíst při žlučníkové kolice?
Při akutní žlučníkové kolice, tedy ve chvíli, kdy se kamínek zasekne ve žlučových cestách, platí trochu jiná pravidla. Dieta je velmi přísná. Zásadní je hodně pít, ideálně čaj nebo vodu. Z jídla jsou pak vhodné suchary a vařené ovoce, v dalších dnech i rýže, těstoviny a uhlovodanová dieta. Až později můžeme přidat odtučněné mléko, jogurty, tvarohy a libové maso, bílek. Pacient musí vždy sledovat, které potraviny mu dělají problémy.
Tuto přísnou dietu odborníci nazývají 4S. Nejde o plnohodnotnou dietu, nezískáte z ní dost energie, proto ji nelze dodržovat dlouhodobě. Je převážně sacharidová, vylučuje bílkoviny z masa i mléčných výrobků, neobsahuje ani dost vitaminů a minerálů.
Tady jsou opět příklady přísné žlučníkové diety. Nutno dodat, že všechny pokrmy jsou nemastné.
snídaně:
- čaj, suchary
- čaj, starší bílé pečivo, džem
- čaj, starší bílé, pečivo, med
oběd:
- šlemová vločková polévka, bramborová kaše, ovocná přesnídávka
- polévka bramborová třená, nemastná dušená mrkev, lisované brambory
- šlemová rýžová polévka s mrkví, zeleninová omáčka (rozmixovaná vařená mrkev s celerem a petrželí zahuštěná moukou, ochucená citronovou šťávou, cukrem a solí), těstoviny
svačina:
- banán
- strouhané jablko
- ovocná přesnídávka
večeře:
- rizoto s mrkví, meruňkové pyré
- ovocný kysel s piškoty (pudink zavařený do pokrájeného broskvového kompotu)
- žemlový nákyp s jablky (zapečená pokrájená veka s jablky, mírně oslazeno)