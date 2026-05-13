Defibrilátory jsou na benzinkách, ale i v Kauflandu. Lidé se je ale bojí použít

Kateřina Čepelíková
Včera
Kaufland má na prodejnách defibrilátor, při záchraně života vás naviguje hlasem
Při náhlé srdeční zástavě se o životě rozhoduje během prvních 3 až 5 minut. Přesto jen zlomek z nás ví, jak správně použít automatizovaný externí defibrilátor (AED), nebo kde ho najít.

Iniciativa “Z lásky k srdci” řetězce Kaufland vzdělává veřejnost a rozšiřuje síť defibrilátorů tam, kde mohou zachránit nejvíce životů. Tato iniciativa je zaštítěna odbornými partnery – Českou aliancí pro kardiovaskulární onemocnění (ČAKO), Českou resuscitační radou (ČRR) a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. A právě jejich zástupci spojili své síly, aby zlepšili naši připravenost a dostali AED blíže lidem.

AED zvyšuje šanci na přežití

Náhlá srdeční zástava je stav, kdy o životě rozhodují první minuty. Včasné použití AED může zásadně zvýšit šanci na přežití. Klíčová je však rychlá reakce okolí ještě před příjezdem záchranné služby.

„Při náhlé zástavě oběhu dochází ke chvění srdečního svalu a srdce přestává pumpovat krev do těla. Elektrický výboj z AED mu dává šanci vrátit se do přirozeného rytmu,“ vysvětluje profesor Jozef Rosina, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Dodává, že největší překážkou při zásahu není technika, ale psychická bariéra: „Lidé mají strach, že situaci nezvládnou nebo že pacientovi ublíží, přitom česká legislativa chrání každého, kdo jedná v dobré víře.“

Jeho slova potvrzuje také předsedkyně České resuscitační rady lékařka Jana Djakow: „Lidé se stále bojí AED použít a nevěří si v krizové situaci, přičemž výraznější bariéry přetrvávají při poskytování pomoci ženám.” Roli podle Jany Djakow hrají nejistota, obavy z nevhodného kontaktu i společenské předsudky. „V případě jakékoliv nejistoty je vždy k dispozici operátor tísňové linky 155, který s resuscitací i použitím AED poradí komukoli.“

Rychlou pomoc brzdí strach

Přestože dvě třetiny Čechů mají základní představu o tom, k čemu AED slouží, pouze 4 % přesně vědí, jak postupovat při jeho použití. 30 % Čechů se bojí nesprávného použití AED a téměř polovina má strach, že by mohla pacientovi ublížit, nebo pociťují ostych při samotném zásahu. Pouze 27 % populace se cítí připraveno použít AED i bez předchozího školení, přičemž muži si věří více než ženy.

„AED je bezpečný přístroj určený i laikům, který uživatele navádí krok za krokem a sám vyhodnocuje stav pacienta. Cílem koalice “Z lásky k srdci” je podpořit instalaci AED na dalších veřejných místech a ukázat, že jeho použití zvládne téměř každý,“ uvádí Martina Motshagen, místopředsedkyně České aliance pro kardiovaskulární onemocnění.

Co dělat v případě náhlé indispozice člověka blízko vás

Defibrilátor, srdeční zástava

  • Zavolejte 155
  • Začněte stlačovat hrudník
  • Přivolejte zaměstnance
  • Použijte defibrilátor (AED) (seznam míst, kde se nacházejí najdete v aplikace Záchranka, nebo na webu záchranka.cz)

Jak použít AED?

1. Otevřete defibrilátor Přístroj se po otevření automaticky zapne.

2. Roztrhněte obal s elektrodami a nalepte je podle obrázku na obnažený hrudník.

3. Řiďte se hlasovými pokyny. AED vám přesně vám přesně řekne, co dělat dál.

A kde AED najdu?

Přestože na prodejnách Kauflandu přístroje AED pomohly zachránit už více než deset lidských životů, výzkum ukázal, že veřejnost často neví, kde se AED nachází. Přehled o jejich umístění v okolí bydliště má pouze jeden z deseti Čechů, a v blízkosti zaměstnání pak zhruba pětina.

Proto je dobré vědět, že přestože instalace AED v různých provozovnách není povinná, v Česku jsou jimi vybaveny všechny Kauflandy – jsou přímo na informacích, ale i řada benzinových stanic, domovů pro seniory či úřadů. Vstupní dveře bývají označeny nálepkou AED. Velmi pěkný přehled získáte na stránkách zachrankaapp.cz nebo přímo v mobilní aplikaci Záchranka.

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

