Bolest zad se může objevit mezi lopatkami, v bedrech i v oblasti ledvin. Jak ji léčit?

Bolest zad podle lokalizace

Bolesti zad většinou postihují jen určitou část páteře. Formálně se tedy dělí na:

bolesti v oblasti krční páteře,

bolesti v oblasti hrudní páteře,

bolesti v oblasti bederní páteře.

Z těchto oblastí mohou vystřelovat i do blízkého okolí nebo do končetin. Bolest zad úzce souvisí s oslabením hluboce uložených zádových svalů, přičemž ty povrchové bývají naopak přetížené. Často pak dochází k omezení hybnosti, mravenčení v končetinách, nebo dokonce křečím zádového svalstva. Pacienty nejčastěji trápí:

bolest zad mezi lopatkami,

bolest zad pod lopatkou,

bolest zad v bedrech (bolest zad dole),

bolest zad v oblasti ledvin,

bolest zad vpravo dole,

bolest v pravém boku až do zad,

bolest v zádech na levé straně (bolest zad vlevo dole),

bolest zad a břicha,

bolest zad vystřelující do nohy,

bolest zad vystřelující do kyčle,

bolest zad vystřelující do břicha. [1, 2, 3]

Bolest zad podle délky trvání

Podle toho, jak dlouho bolesti zad trvají, je rozdělujeme na:

akutní,

chronické.

Akutní bolest zad

Akutní bolest zad vzniká náhle a obvykle se soustředí do jednoho určitého místa nebo bodu. Většinou se objevuje v důsledku přetížení, případně při vyhřeznutí meziobratlových plotének. Tento typ bolesti by měl samovolně odeznít do 3 týdnů. Někdy ale bývají bolesti natolik silné, že je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Chronická bolest zad

Chronická bolest zad může trvat i déle než 6 měsíců. Příčinou chronické bolesti je ochabnutí zádových svalů. Pacienti mají problémy s hybností a často pociťují brnění končetin. [4, 5, 6]

Příčiny bolesti zad

Podle příčin se bolesti zad člení do několika skupin:

prosté (nespecifické) bolesti zad – mají mechanický původ (přetěžování, svalová dysbalance),

neuropatické bolesti zad – vyvolává je postižení nervových kořenů (výhřez plotének atd.),

bolesti zad vyvolané zraněním – objevují se například po těžkých úrazech,

bolesti zad vyvolané závažným onemocněním páteře – může jít o nádor, zánět nebo infekci.

U valné většiny pacientů jsou bolesti zad způsobeny funkčními změnami, které nastávají v důsledku špatného držení těla. Pacientů, u kterých jsou bolesti způsobeny vrozeným onemocněním páteře, je velmi málo. Bolest zad je tedy nejčastěji způsobena nevhodným životním stylem, přičemž konkrétně jde o:

nedostatek fyzické aktivity,

sedavý životní styl,

špatné držení těla,

nadváhu nebo obezitu,

spaní na nevhodné matraci,

prožívání chronického stresu,

příliš namáhavé fyzické aktivity.

Za bolesti zad mohou někdy i ploché nohy nebo prochladnutí. Kromě toho se mohou bolesti v oblasti zad dokonce objevit v důsledku zánětlivého onemocnění nebo nádoru. Jde ale spíše o výjimečné případy. Mnohem častěji jde o projev některého z těchto onemocnění:

Bolest zad v noci

Pokud bolesti zad přetrvávají i ve chvíli, kdy večer ulehnete do postele, nebo vás dokonce uprostřed noci probudí, může to značit vážný problém. Bolesti zad v klidu či v noci totiž mohou být projevem zánětlivého, nebo dokonce nádorového onemocnění. Mezi méně závažné důvody patří nevhodná matrace nebo špatná poloha při spánku. [12, 13]

Bolest zad při menstruaci

Bolest zad a podbřišku při menstruaci není bohužel žádným vzácným jevem, neboť bolestivou menstruaci údajně prožívá až polovina žen. Většinou ale tyto potíže netrvají déle než 1–2 dny. Pokud přetrvávají delší dobu, může se jednat o projev závažnějšího onemocnění. Bolest zad v dolní části se pak někdy objevuje i před menstruací jako jeden z příznaků premenstruačního syndromu (PMS). [14]

Bolest zad v těhotenství

V těhotenství jsou bolesti zad naprosto běžné. Jednou z hlavních příčin je rychlý nárůst tělesné hmotnosti u nastávající maminky. Na vině jsou i hormony, které vedou k uvolnění vazů a svalů. Ženy se navíc snaží s nezvyklou zátěží vyrovnat tím, že se při chůzi zaklánějí, což celou situaci naopak zhoršuje. Nastávající maminky proto často trápí bolesti zad v křížové oblasti. [15, 16]

Léčba bolesti zad

S bolestí zad se těžko bojuje, pokud neznáte přesnou příčinu. Jestliže vás bolesti zad trápí delší dobu (nebo jsou skutečně nesnesitelné), vyplatí se vyhledat lékaře. Ten musí vyhodnotit, zda jde o projev nějaké vážnější nemoci, nebo vás bolí záda například z nadměrného sezení.

Pokud se bolest zad objevuje jako důsledek nezdravého životního stylu, mohou pomoci režimová opatření. Co pomáhá na bolest zad?





Vyhýbat se zvedání těžkých břemen,

vyvarovat se extrémní fyzické zátěži,

pravidelně provádět vhodné cviky na záda,

plavat,

často chodit,

v případě plochých nohou investovat do ortopedické obuvi.

Cviky na bolest zad

Cvičení na bolesti zad funguje spíše jako prevence. Vhodné cviky a správnou techniku cvičení by měl doporučit fyzioterapeut. Pokud totiž budete cvičit špatně, můžete své páteři naopak uškodit. Také je důležité vědět, že cvičení je naprosto nevhodné při akutní bolesti zad. Jestliže vás přepadne náhlá palčivá bolest zad, odborníci radí zaujmout tzv. úlevovou polohu. Jedná se o polohu, ve které pacient pociťuje nejmenší bolest.

Léky na bolest zad

U bolestí zad se doporučuje používat léky, které bolesti zmírní (nebo je alespoň učiní snesitelnými). Patří mezi ně:

analgetika – tlumí bolest,

myorelaxancia – uvolňují svaly,

nesteroidní antirevmatika,

sedativa.

Pacienti si mohou v lékárně zakoupit také volně prodejné léky, které většinou působí lokálně:

mast na bolest zad,

náplast na bolest zad,

chladivý gel na bolest zad.

V akutních případech se přistupuje k obstřikům, což jsou speciální injekce na bolest zad. Po odeznění akutní fáze je nezbytné zapojit do terapie léčebné procedury, z nichž se jako nejefektivnější jeví kombinace fyzikální léčby a rehabilitačního cvičení. [17, 18, 19, 20, 21]

