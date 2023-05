Kotvičník zemní zlepšuje potenci a posiluje srdce, může pomoci i hubnutí

Kotvičník původně pochází z Číny a Japonska, ale dnes se s ním můžeme setkat ve volné přírodě hned na čtyřech kontinentech – v Asii, Evropě, Africe i Austrálii. Východní medicína si této bylinky cení již více než 2 tisíce let. V ájurvédě se využíval hlavně jako prostředek na posílení libida a celkové vitality, nicméně postupně se zjistilo, že má mnohem více blahodárných účinků na lidský organismus.

Moderní doplňky s kotvičníkem zemním jsou dnes mimořádně populární mezi sportovci. Dají se koupit ve formě čajů, kapslí i kapek. [1, 2, 3]

Co je kotvičník?

Kotvičník zemní (Tribulus terrestris) je jednoletá plazivá rostlinka spadající do čeledi kacibovitých (Zygophyllaceae). Na první pohled trochu připomíná mochnu husí. Krátké zelené listy kotvičníku jsou spíše nenápadné, pozornost poutá díky výrazně žlutým květům a ostrým tříhranným plodům. Plody připomínají svým tvarem kotvu, tudíž právě jim rostlina vděčí za svůj název. Díky trnům se mohou plody zachytávat do zvířecí srsti či ptačího peří, čímž se roznáší do okolí.

Kotvičník se velmi dobře adaptoval na naše podnebné podmínky a má naprosto minimální nároky na pěstování, proto ho může mít na zahrádce prakticky každý. [4, 5]

Jaké má kotvičník účinky?

Kotvičník je známý vysokým obsahem fytosterolů (rostlinných steroidů), které se nacházejí hlavně v plodech a kořenech. Nejdůležitějšími zástupci fytosterolů jsou v tomto případě steroidní saponiny, které mají vliv na hladinu steroidních hormonů v organismu.

Další důležitou účinnou látkou jsou flavonoidy (zejména deriváty kvercetinu) s anti-aging vlastnostmi. Dále se v něm nachází alkaloidy (harman a harmin), glykosidy, třísloviny, pryskyřice, terpenoidy, aminokyseliny, vitamín C a další účinné látky. [6, 7, 8]

Účinky kotvičníku lze shrnout takto:

pomáhá stabilizovat hladiny pohlavních hormonů, čímž přispívá k normální funkci pohlavní soustavy a zvyšuje libido,

posiluje močové ústrojí a pomáhá předcházet močovým infekcím,

udržuje správný tělový a svalový tonus,

podporuje normální činnost kardiovaskulárního systému,

posiluje imunitní systém,

podporuje správnou činnost nervové soustavy,

přispívá k normální funkci dýchacího systému,

zlepšuje stav dásní a udržuje zdravou ústní dutinu. [9, 10]

Nežádoucí účinky kotvičníku

Ačkoliv kotvičník zemní patří mezi rostliny, u kterých nebyly prokázány při užívání běžných dávek vážné nežádoucí účinky, platí pro jeho užívání jako u mnoha jiných rostlin určitá omezení. Kvůli vysokému obsahu alkaloidů by ho neměly užívat:

děti,

těhotné a kojící ženy,

osoby s chorobami ledvin a jater. [11, 12]

Využití kotvičníku

Doplňky stravy s kotvičníkem mají nesmírně bohaté využití. Je velice oblíbený mezi sportovci, kteří ho používají pro zvýšení výkonu a výdrže. Kotvičník lze ale doporučit i jiným cílovým skupinám:





mužům i ženám, kteří mají nízké libido,

ženám v období klimakteria,

osobám s močovými problémy,

osobám s problémy oběhového systému.

Obecně se dá říct, že je tato bylinka vhodná prakticky pro každého, kdo potřebuje povzbudit organismus. Pomoci vám může i v případě, že trpíte nedostatkem energie a býváte často unavení. [13, 14]

Kotvičník pro muže

Kotvičníku se někdy přezdívá „zelená viagra“, protože pomáhá při nízkém libidu a erektilní dysfunkci. Na druhou stranu ale neexistují žádné významné studie, které by potvrzovaly, že kotvičník zvyšuje hladinu testosteronu u mužů. Existují pouze výzkumy, které tento efekt prokázaly u některých druhů zvířat. U lidí tyto výsledky zaznamenány nebyly.

Přesto ale kotvičník obsahuje určité biologicky aktivní látky, jejichž kombinace a množství v dané rostlině působí na mužskou reprodukční soustavu mimořádně pozitivně. [15, 16]

Kotvičník pro ženy

Je kotvičník v případě žen stejně tak účinný jako u mužů? Podle nejnovějších poznatků dokáže kotvičník stabilizovat hladiny ženských pohlavních hormonů (progesteronu a estrogenu), čímž výrazně přispívá k harmonizaci cyklu a správnému dozrávání vajíček. V žádném případě u žen nestimuluje produkci testosteronu, takže se není potřeba obávat nežádoucího zmužnění.

Výborně kotvičník působí i u žen v menopauze, protože pomáhá zmírňovat nepříjemné projevy provázející toto období. Kromě potlačení únavy, zmírnění návalů a zvýšení libida pomáhá také s navrácením chuti do života. [17, 18]

Kotvičník: hubnutí

Kotvičník sice sám od sebe nezpůsobuje hubnutí, ale může k němu do jisté míry přispět. Správná produkce hormonů totiž ovlivňuje množství svalové hmoty a tuku v těle. Díky většímu množství energie dokáže dodat chuť ke sportování a cvičení. V tradiční medicíně se používal jako diuretikum, takže se může jednat o šikovného pomocníka, pokud vás trápí zadržování vody v těle. [19, 20]

Zpracování a formy kotvičníku

K výrobě doplňků stravy a bylinných přípravků se z kotvičníku využívá nať, plod i kořen. Zakoupit je můžete v těchto formách:

kotvičník čaj – základní forma, k přípravě odvaru se používá sušená drcená nať, má zemitě nahořklou chuť,

kotvičník kapky – extrakt je vysoce koncentrovaný a snadno se užívá,

kotvičník tablety – další oblíbenou formou jsou tablety nebo kapsle, kotvičník se zde často kombinuje s jinými bylinkami. [21, 22]

Kotvičník: pěstování

Kotvičník zemní je rostlina nenáročná na pěstování. Bohatě mu stačí, když ho vysadíte na slunné stanoviště. Se zaléváním se to doporučuje nepřehánět, jde o polopouštní rostlinu, které může přílišná vláha naopak uškodit. Dobře se mu daří v lehké propustné půdě.

Pokud se rozhodnete pěstovat kotvičník ze semen, je nejvhodnější dobou výsevu období od konce března do konce dubna. Semena je dobré před sázením několik dní máčet ve vodě, aby lépe klíčila. Druhou možností je pěstování rostlin kotvičníku ve volné půdě ze samovýsevu.

Rostliny kotvičníku je vhodné ponechávat venku co nejdéle. Celou rostlinu se doporučuje sklidit až těsně před příchodem prvních mrazíků. [23, 24, 25]

K čemu se používá kotvičník zemní?

Kotvičník zemní je oblíbenou součástí doplňků stravy na posílení imunity, dodání vitality či zvýšení libida. Také pomáhá udržovat správný svalový tonus, udržuje močovou soustavu v dobré kondici a zlepšuje stav ústní dutiny.

Má kotvičník specifické účinky na ženy?

Kotvičník zemní pomáhá v ženském organismu stabilizovat hladiny pohlavních hormonů. Díky tomu se harmonizuje menstruační cyklus a vajíčka dozrávají ve správný čas. Velmi dobré účinky má i na ženy v menopauze, kterým pomáhá překonat návaly, únavu, ztrátu libida a další nepříjemné projevy typické pro toto období.

Za jak dlouho účinkuje kotvičník?

Záleží na tom, jakou formu kotvičníku užíváte, jak často ho užíváte a co od něj očekáváte. Rozhodně si nemůžete myslet, že po jednom dni užívání budete sršet energií a potencí. Někteří lidé začnou pociťovat pozitivní účinky kotvičníku již po několika dnech, většina ale až po několika týdnech pravidelného užívání.