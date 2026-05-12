Nemocnice na kraji města nebo Skalpel, prosím. Tohle jsou oblíbené lékařské filmy a seriály

Nemocniční prostředí provází plno emocí, ať už těch pozitivních, nebo negativních. Možná proto ho filmaři považují za tak vděčné téma, které s oblibou zpracovávají. I v tuzemsku se natočila řada snímků s lékařskou tematikou. Mezi jejich výrazné postavy patří kupříkladu vtipkující doktor Štrosmajer, chirurg Rasputin oplývající zvláštními schopnostmi nebo porodník a gynekolog Čestmír Mázl.
Skalpel, prosím
Mezi populární filmy odehrávající se v nemocničním prostředí patří snímek Skalpel, prosím. Ten měl premiéru na počátku března roku 1986 a režíroval ho Jiří Svoboda. Vypráví o profesorovi pracujícím na klinice neurochirurgie, který se ocitne před těžkým rozhodnutím, a to zda operovat malého pacienta, kterému se přezdívá Uzlík, či nikoli.
Víťovi Kozlovi alias Uzlíkovi byl totiž v mozku nalezen nádor. Vyoperovat ho se zdá příliš riskantní, bez zákroku by ale chlapec do roka zemřel. Profesor spolu se svými spolupracovníky, důležitou roli zde sehrává docent Krtek, se nakonec rozhodne operaci provést. A nutno dodat, že operace se podaří!
Autorkou předlohy byla lékařka
Snímek byl natočen podle stejnojmenné knižní předlohy, jejíž autorkou je Valja Stýblová. Té bylo nemocniční prostředí dobře známé, sama působila na fakultní neurologické klinice na pražských Vinohradech. Zastávala zde přednostku kliniky, přičemž v polovině 70. let se podílela na vzniku první jednotky neurologické intenzivní péče na našem území.
Při psaní vycházela ze svých zkušeností coby lékařky, přičemž hlavní protagonisté knihy vznikli na základě reálných osob, šlo o autorčiny kolegy. Jako předobraz profesora jí posloužil neurochirurg Zdeněk Kunc, docenta Krtka pak Kuncův asistent prof. MUDr. Vladimír Beneš.
I další knihy Valji Stýblové jsou přitom zasazeny do lékařského prostředí, jako například její prvotina Mne soudila noc či román Most přes řeku Léthé.
Nemocnice na kraji města
Ze seriálů zaznamenala úspěch zejména Nemocnice na kraji města. Původně se počítalo pouze s jednou řadou, ale vzhledem k oblíbenosti u diváků vznikla i druhá série čítající 7 dílů. Na televizních obrazovkách se poprvé objevila v listopadu roku 1978, přičemž za jejím scénářem stojí Jaroslav Dietl.
Seriál se odehrává v okresní nemocnici nacházející se ve fiktivním městě Bor, především pak na oddělení ortopedie. Jemu vládne primář Sova, kromě něj zde pracují i doktor Štrosmajer, doktor Cvach nebo mladá doktorka Alžběta Čeňková. Divák tu sleduje osudy jednotlivých postav a získává náhled o tom, co tato práce obnáší.
Herci absolvovali stáž v nemocnici
Hrát postavy v bílých pláštích nebylo jen tak. Jejich představitelé kvůli tomu museli projít stáží v mostecké nemocnici, během níž přihlíželi počínání doktorů při vizitách či na operačním sále. Obeznámili se mimo jiné i s tím, jak s pacientem jednat a používat lékařské nástroje. Herečku Elišce Balzerovou dokonce zdejší primář při jedné takové návštěvě nechal sešít kůži skutečného pacienta.
Jak pečlivě si práci lékařů nastudovali, lze vyčíst z vyjádření dlouholeté primářky oddělení ARO motolské nemocnice Martiny Pelichovské, která k jedné scéně, v níž je prováděna resuscitace, pro server radiozurnal.rozhlas.cz podotkla: „Scéna byla sehrána velmi dobře. Musí se to ale hodnotit s ohledem na dobu vzniku seriálu.“
Modrý kód
Modrý kód, tak zní název českého seriálu z roku 2017. Takhle v nemocnici označují pacienta, u něhož je nutné provést okamžitou resuscitaci. Divák v pořadu nahlédne do prostředí urgentního příjmu nemocnice Rubava. Filmaři vycházeli ze skutečných případů a při natáčení spolupracovali s celým integrovaným záchranným systémem, aby zde zobrazené krajní situace byly vylíčeny co nejvěrněji.
Roku 2018 pak ve spolupráci s Červeným křížem vznikly se seriálovými hrdiny instruktážní spoty zaměřující se na základy první pomoci. Představitelé hlavních aktérů Modrého kódu v nich názorně ukazují, jak si poradit s resuscitací, odstraněním překážky z dýchacích cest, masivním zevním krvácením nebo bezvědomím. Cílem bylo lidem předvést, že nemusí mít z první pomoci strach, ale že ji zvládne každý.
Dobří holubi se vracejí
Do světa protialkoholní léčebny nás zavádí snímek Dobří holubi se vracejí. V hlavní roli se zde představí Milan Kňažko, Vladimír Menšík, Rudolf Hrušínský nebo Marián Labuda.
Předlohou byl stejnojmenný román od Ladislava Pecháčka. Film zachycuje průběh protialkoholní léčby, včetně skupinových terapií, a divákům předkládá tehdejší přístup psychiatrie a adiktologie. Kromě toho zobrazuje psychologické i sociální dopady závislosti.
Natáčení probíhalo v želivském klášteře, kde se protialkoholní léčebna skutečně nacházela. Někteří její pacienti se ve filmu dokonce ocitli jako komparzisté. Ti potvrdili, že tzv. blicí hodinky nejsou pouhým výmyslem, ale skutečně se děly. Na žádného ošetřovatele podobajícího se Masákovi byste tu ale nenarazili.
Ordinace v růžové zahradě
Přehled filmů a seriálů z nemocničního prostředí zakončíme seriálem odehrávajícím se ve fiktivním městě Kamenice. Řeč je o takřka nekonečném seriálu Ordinace v růžové zahradě, který se na televizních obrazovkách poprvé objevil v roce 2005. Zpočátku se zaobíral děním převážně z gynekologické ordinace, přičemž posléze se jeho záběr rozšířil prakticky na celou nemocnici, kupříkladu na oddělení chirurgie, pediatrie, psychiatrie nebo třeba na internu.
Při natáčení jsou filmařům a hercům k ruce odborní poradci, s nimiž se veškeré záležitosti konzultují, od rozmístění přístrojů až po zobrazení operací. Když jsme u operací, nejčastěji se tu pracuje s vepřovými orgány, které se těm lidským podobají nejvíce. Vepřový pupek slouží jako náhrada za kůži, vinné klobásy představují střeva a hovězí maso se pak používá jako tkáň pod kůží.
Zdroje: cesky.radio.cz, radiozurnal.rozhlas.cz, zoom.iprima.cz, idnes.cz, tv.nova.cz