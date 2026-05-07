Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Do 15 měst přijedou dermatologové, aby zdarma vyšetřili znaménka

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Stan, ve kterém lékaři zdarma kontrolují kůži
Autor: ČPZP
Od 11. května do 4. června si mohou lidé bez objednání a bezplatně nechat vyšetřit znaménka v rámci preventivní akce Spolu proti melanomu. Lékaři navštíví města napříč ČR. Poznávacím znamením bude velký bílý stan.

Letošní ročník tradiční roadshow s názvem Spolu proti melanomu začne v pondělí 11. května v Českých Budějovicích. Odtud se přesune do Jihlavy, Třebíče, Znojma, Zlína, Prostějova, Olomouce, Plzně, České Lípy, Opavy, Frýdku-Místku, Třince a na závěr, ve čtvrtek 4. června do Ostravy. Novinkou jsou zastávky v Praze (náměstí Míru) a Berouně (Husovo náměstí). 

Co se dozvíte v článku
  1. Pro všechny bez podmínek
  2. Jak bude prevence probíhat
  3. Kde lékaře zastihnete

Ve všech městech, většinou na centrálních náměstích, bude prevence probíhat vždy jeden den, a to od 10 do 17 hodin. Přehled termínů včetně adres zastávek najdete v tabulce na konci tohoto textu.

Pro všechny bez podmínek

Akci pořádá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Odbornou garanci nad ní převzaly ordinace Zdravaku­ze.com„Chceme oslovit veřejnost a podpořit informovanost o významu včasného záchytu a léčby pro zdraví a rizicích pozdní diagnózy onemocnění,“ říká generální ředitel ČPZP David Šmehlík

Přijít může kdokoliv, kartičku pojišťovny lékaři nebudou kontrolovat. Potřeba není ani žádanky nebo objednání předem. Prohlídka znamének je zdarma a bez jakéhokoli záznamu do zdravotní dokumentace či jiných databází. Roadshow je pro všechny, zaměřujeme se ale hlavně na skupiny pojištěnců, které zatím nevyužily možnosti nechat se vyšetřit v rámci hrazených preventivních a screeningových programů, dodává David Šmehlík.

Jak bude prevence probíhat

Prevence probíhá ve velkém bílém stanu. Kůži kontrolují dermatologové, kteří mají k dispozici tři oddělené místnosti. Vyšetření provádí dermatoskopem, tedy speciální, přisvícenou lupu.

Zájemcům hledají na kůži změny, které by mohly znamenat zdravotní potíže včetně zhoubného melanomu. Pokud lékaři podezřelé znaménko, skvrnu či pupínek najdou, účastníkovi doporučí vyšetření u ambulantního dermatologa. 

ČPZP na webu Spolu proti melanomu upozorňuje, že vyšetření v terénu mají pouze orientační charakter. To také znamená, že lékař nemůže stanovit diagnózu a také, že účastníci nemohou na jeho základě uplatňovat nárok na léčbu.

AI skoleni

Kromě kontroly kůže čeká na účastníky také doprovodný program. V rámci něj si mohou nechat vyšetřit pokožku hlavy, změřit se na přístroji analyzující složení těla, získat rady správné péče o zuby nebo doporučení, jak se ochránit před následky častého a nadměrného slunění.

Roadshow zaměřenou na prevenci kůže ČPZP pořádá již devátým rokem. Loni lékaři zkontrolovali za necelý měsíc více než šest tisíc lidí. Podezřelé změny na kůži odhalili u 479 z nich.

Kde lékaře zastihnete

Zastávky roadshow Spolu proti melanomu

  • České Budějovice, pondělí 11. 5. 2026, 10 – 17 hod. Náměstí Přemysla Otakara II.
  • Jihlava, úterý 12. 5. 2026, 10 – 17 h, Masarykovo náměstí
  • Třebíč, středa 13. 5. 2026, 10 – 17 h, Karlovo náměstí 
  • Znojmo, čtvrtek 14. 5. 2026, 10 – 17 h, Masarykovo náměstí 
  • Zlín, úterý 19. 5. 2026, 10 – 17 h, náměstí Míru 
  • Prostějov, středa 20. 5. 2026, 10 – 17 h, náměstí T. G. Masaryka 
  • Olomouc, čtvrtek 21. 5. 2026, 10 – 17 h, Horní náměstí 
  • Plzeň, pondělí 25. 5. 2026, 10 – 17 h, U Zvonu 
  • Beroun, úterý 26. 5. 2026, 10 – 17 h, Husovo náměstí 
  • Praha, středa 27. 5. 2026, 10 – 17 h, náměstí Míru 
  • Česká Lípa, čtvrtek 28. 5. 2026, 10 – 17 h, náměstí T. G. Masaryka 
  • Opava, pondělí 1. 6. 2026, 10 – 17 h, Horní náměstí 
  • Frýdek-Místek, úterý 2. 6. 2026, 10 – 17 h, náměstí Svobody 
  • Třinec, středa 3. 6. 2026, 10 – 17 h, náměstí Svobody 
  • Ostrava, čtvrtek 4. 6. 2026, 10 – 17 h, Forum Nová Karolina, Jantarová ulice

Zdroj: ČPZP/Spolu proti melanomu

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Koho láká vlhko, koho cukr a jak poznáte, že máte doma šváby? Ukažte, kolik toho víte o breberkách
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: S bolestí je někdy potřeba se naučit žít
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).