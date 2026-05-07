Do 15 měst přijedou dermatologové, aby zdarma vyšetřili znaménka

Letošní ročník tradiční roadshow s názvem Spolu proti melanomu začne v pondělí 11. května v Českých Budějovicích. Odtud se přesune do Jihlavy, Třebíče, Znojma, Zlína, Prostějova, Olomouce, Plzně, České Lípy, Opavy, Frýdku-Místku, Třince a na závěr, ve čtvrtek 4. června do Ostravy. Novinkou jsou zastávky v Praze (náměstí Míru) a Berouně (Husovo náměstí).
Co se dozvíte v článku
Ve všech městech, většinou na centrálních náměstích, bude prevence probíhat vždy jeden den, a to od 10 do 17 hodin. Přehled termínů včetně adres zastávek najdete v tabulce na konci tohoto textu.
Pro všechny bez podmínek
Akci pořádá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Odbornou garanci nad ní převzaly ordinace Zdravakuze.com. „Chceme oslovit veřejnost a podpořit informovanost o významu včasného záchytu a léčby pro zdraví a rizicích pozdní diagnózy onemocnění,“ říká generální ředitel ČPZP David Šmehlík.
Přijít může kdokoliv, kartičku pojišťovny lékaři nebudou kontrolovat. Potřeba není ani žádanky nebo objednání předem. Prohlídka znamének je zdarma a bez jakéhokoli záznamu do zdravotní dokumentace či jiných databází.
Roadshow je pro všechny, zaměřujeme se ale hlavně na skupiny pojištěnců, které zatím nevyužily možnosti nechat se vyšetřit v rámci hrazených preventivních a screeningových programů, dodává David Šmehlík.
Jak bude prevence probíhat
Prevence probíhá ve velkém bílém stanu. Kůži kontrolují dermatologové, kteří mají k dispozici tři oddělené místnosti. Vyšetření provádí dermatoskopem, tedy speciální, přisvícenou lupu.
Zájemcům hledají na kůži změny, které by mohly znamenat zdravotní potíže včetně zhoubného melanomu. Pokud lékaři podezřelé znaménko, skvrnu či pupínek najdou, účastníkovi doporučí vyšetření u ambulantního dermatologa.
ČPZP na webu Spolu proti melanomu upozorňuje, že vyšetření v terénu mají pouze orientační charakter. To také znamená, že lékař nemůže stanovit diagnózu a také, že účastníci nemohou na jeho základě uplatňovat nárok na léčbu.
Kromě kontroly kůže čeká na účastníky také doprovodný program. V rámci něj si mohou nechat vyšetřit pokožku hlavy, změřit se na přístroji analyzující složení těla, získat rady správné péče o zuby nebo doporučení, jak se ochránit před následky častého a nadměrného slunění.
Roadshow zaměřenou na prevenci kůže ČPZP pořádá již devátým rokem. Loni lékaři zkontrolovali za necelý měsíc více než šest tisíc lidí. Podezřelé změny na kůži odhalili u 479 z nich.
Kde lékaře zastihnete
Zastávky roadshow Spolu proti melanomu
- České Budějovice, pondělí 11. 5. 2026, 10 – 17 hod. Náměstí Přemysla Otakara II.
- Jihlava, úterý 12. 5. 2026, 10 – 17 h, Masarykovo náměstí
- Třebíč, středa 13. 5. 2026, 10 – 17 h, Karlovo náměstí
- Znojmo, čtvrtek 14. 5. 2026, 10 – 17 h, Masarykovo náměstí
- Zlín, úterý 19. 5. 2026, 10 – 17 h, náměstí Míru
- Prostějov, středa 20. 5. 2026, 10 – 17 h, náměstí T. G. Masaryka
- Olomouc, čtvrtek 21. 5. 2026, 10 – 17 h, Horní náměstí
- Plzeň, pondělí 25. 5. 2026, 10 – 17 h, U Zvonu
- Beroun, úterý 26. 5. 2026, 10 – 17 h, Husovo náměstí
- Praha, středa 27. 5. 2026, 10 – 17 h, náměstí Míru
- Česká Lípa, čtvrtek 28. 5. 2026, 10 – 17 h, náměstí T. G. Masaryka
- Opava, pondělí 1. 6. 2026, 10 – 17 h, Horní náměstí
- Frýdek-Místek, úterý 2. 6. 2026, 10 – 17 h, náměstí Svobody
- Třinec, středa 3. 6. 2026, 10 – 17 h, náměstí Svobody
- Ostrava, čtvrtek 4. 6. 2026, 10 – 17 h, Forum Nová Karolina, Jantarová ulice
Zdroj: ČPZP/Spolu proti melanomu