Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Jedním z míst, kde budou lékaři k dispozici zájemcům o vyšetření, je Fakultní nemocnice Motol a Homolka, konkrétně 5. patro v Nemocnici na Homolce. Od 9 do 12 hodin si tu lidé budou moci nechat vyšetřit krevní tlak pro možný záchyt fibrilace síní a hladinu glykémie. Lékaři budou k dispozici ke konzultaci o prevenci a rozpoznání mrtvice. Od 9.30 do 12 hodin tu také bude možné podstoupit sonografické vyšetření krčních tepen.
Laboratoře Agellab zvou na vyšetření na základě odběru krve nalačno, které pomůže odhalit skryté riziko dřív, než se projeví. Výsledky se zájemci dozví do dvou pracovních dní. Seznam odběrových míst najdete zde.
A na preventivní vyšetření zvou i lékaři z Nemocnice Chomutov. Od 9 do 13 hodin nabízí vyšetření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi v OC Chomutovka. K dispozici pro konzultace tu bude i nutriční terapeutka.
Světový den proti mozkové mrtvici má šířit osvětu ohledně toho, jak se před touto nemocí chránit, jaké jsou příznaky, jak správně reagovat i jaké jsou nejmodernější vyšetřovací a léčebné metody. Cévní mozková mrtvice patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a invalidity v Česku, ročně postihne asi 30 tisíc pacientů. Třetina z nich na mrtvici zemře, třetina zůstane trvale invalidních a třetina je relativně bez následků, nicméně s vysokým rizikem opakování nemoci.
Jak poznat mrtvici
Následky cévní mozkové příhody lze výrazně zmírnit, pokud se podaří příznaky rozpoznat včas a pacienta včas dostat do nemocnice. V mnoha případech se mozková příhoda ohlašuje charakteristickými příznaky již před jejím samotným propuknutím. Nejčastěji se v takových případech jedná o náhlé krátkodobé poruchy řeči nebo o pocit necitlivosti ve tváři, ruce a/nebo noze.
Příznaky se často spojují do zkratky FAST. Jde totiž o:
- Face (obličej): Pokleslý koutek úst při úsměvu.
- Arms (ruce): Slabost nebo brnění jedné paže, neschopnost ji udržet předpaženou.
- Speech (řeč): Nesrozumitelná řeč, problémy s hledáním slov nebo porozuměním.
- Time (čas): Při výskytu těchto příznaků okamžitě volejte pomoc.