Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

mozková mrtvice cévní mozková příhoda
Autor: Shutterstock
Při příležitosti Světového dne proti mozkové mrtvici se můžete v pátek 15. května nechat vyšetřit, zda vám cévní mozková příhoda hrozí. Lékaři budou k dispozici na několika místech, rizikové faktory zhodnotí i v laboratořích.

Jedním z míst, kde budou lékaři k dispozici zájemcům o vyšetření, je Fakultní nemocnice Motol a Homolka, konkrétně 5. patro v Nemocnici na Homolce. Od 9 do 12 hodin si tu lidé budou moci nechat vyšetřit krevní tlak pro možný záchyt fibrilace síní a hladinu glykémie. Lékaři budou k dispozici ke konzultaci o prevenci a rozpoznání mrtvice. Od 9.30 do 12 hodin tu také bude možné podstoupit sonografické vyšetření krčních tepen.

Laboratoře Agellab zvou na vyšetření na základě odběru krve nalačno, které pomůže odhalit skryté riziko dřív, než se projeví. Výsledky se zájemci dozví do dvou pracovních dní. Seznam odběrových míst najdete zde.

A na preventivní vyšetření zvou i lékaři z Nemocnice Chomutov. Od 9 do 13 hodin nabízí vyšetření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi v OC Chomutovka. K dispozici pro konzultace tu bude i nutriční terapeutka.

Lidé se mohou poprvé podívat, v které nemocnici umí dobře léčit mrtvici Přečtěte si také:

Lidé se mohou poprvé podívat, v které nemocnici umí dobře léčit mrtvici

Světový den proti mozkové mrtvici má šířit osvětu ohledně toho, jak se před touto nemocí chránit, jaké jsou příznaky, jak správně reagovat i jaké jsou nejmodernější vyšetřovací a léčebné metody. Cévní mozková mrtvice patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a invalidity v Česku, ročně postihne asi 30 tisíc pacientů. Třetina z nich na mrtvici zemře, třetina zůstane trvale invalidních a třetina je relativně bez následků, nicméně s vysokým rizikem opakování nemoci.

AI skoleni

Jak poznat mrtvici

Následky cévní mozkové příhody lze výrazně zmírnit, pokud se podaří příznaky rozpoznat včas a pacienta včas dostat do nemocnice. V mnoha případech se mozková příhoda ohlašuje charakteristickými příznaky již před jejím samotným propuknutím. Nejčastěji se v takových případech jedná o náhlé krátkodobé poruchy řeči nebo o pocit necitlivosti ve tváři, ruce a/nebo noze.

Příznaky se často spojují do zkratky FAST. Jde totiž o:

  • Face (obličej): Pokleslý koutek úst při úsměvu.
  • Arms (ruce): Slabost nebo brnění jedné paže, neschopnost ji udržet předpaženou.
  • Speech (řeč): Nesrozumitelná řeč, problémy s hledáním slov nebo porozuměním.
  • Time (čas): Při výskytu těchto příznaků okamžitě volejte pomoc.

Věděli byste, co dělat v případě podezření na mrtvici?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Koho láká vlhko, koho cukr a jak poznáte, že máte doma šváby? Ukažte, kolik toho víte o breberkách
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články



Nejnovější články

Dále u nás najdete

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

„Ženy neumí investovat!" Mýtus, který v Česku padl. Co investorky preferují?

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: S bolestí je někdy potřeba se naučit žít
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).