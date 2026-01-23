Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Lékárna  »  Železo ani vitamíny by lidé neměli užívat, pokud si nenechají udělat krevní obraz

Železo ani vitamíny by lidé neměli užívat, pokud si nenechají udělat krevní obraz

Redakce
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Užívání vitamínů a dalších suplementů bez toho, aby člověk věděl – ideálně na základě vyšetření a krevních testů, co mu skutečně chybí, může být přinejmenším k ničemu – a někdy i vyloženě rizikové.

Začíná to často nevinně: člověk je unavený, chce něco udělat pro svou imunitu, zaujme ho něco v reklamě nebo proto, že to bere kolega v práci. Stačí zajít do lékárny nebo si online objednat něco z velmi široké nabídky vitamínů a potravinových doplňků.

Jenže takhle je možné snadno nakoupit něco, co dotyčný vůbec nepotřebuje nebo co by ani brát neměl, například s ohledem na léky, které užívá. 

Největší problém je, že doplňky stravy lidé často berou bez jasného důvodu. Spíš pocitově, upozorňuje farmaceutka Pavla Horáková, odbornice na chronická onemocnění a vedoucí online poradny Lékárna.cz. Podle ní se pak může stát, že doplněk bude zbytečný, nebo dokonce kontraproduktivní.

Typické a časté omyly? Pokud chceme, aby doplňky dávaly smysl, je potřeba vědět, co tělu chybí. A k tomu se hodí základní laboratorní vyšetření. Základním výchozím bodem je krevní obraz. Ten může odhalit chudokrevnost, zánětlivé změny nebo celkové vyčerpání organismu, vysvětluje Horáková. 

Bledý, žlutý nebo bílý jazyk: Barva může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí Přečtěte si také:

Bledý, žlutý nebo bílý jazyk: Barva může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Důležité je třeba vyšetření železa – a hlavně ferritinu, který ukazuje zásoby železa v těle. Právě nízký ferritin bývá častou příčinou únavy, slabosti nebo vypadávání vlasů, zejména u žen, doplňuje farmaceutka. Dalšími častými „slepými místy“ jsou vitamin B12 a kyselina listová – zvlášť u lidí s únavou, poruchami koncentrace nebo u těch, kdo jedí málo živočišných produktů. A pak vitamin D, jehož nedostatek je v Česku zejména v zimě velmi rozšířený. Podle Pavly Horákové nejde jen o imunitu: vitamin D ovlivňuje také svaly, kosti a regeneraci.

Jenže někdy člověku tyhle látky nechybí, i když má pocit, že ano. 

Když je doplňků moc

A může užívání vitamínů a doplňků na základě dojmů opravdu uškodit?  Ano, může, tvrdí farmaceutka. Rizikové jsou podle ní zejména látky jako vitamin D, železo, zinek nebo selen, kde dlouhodobě vyšší příjem může rozkolísat rovnováhu v organismu nebo vyvolat nežádoucí účinky. U železa navíc hrozí i praktický problém: člověk si zhorší trávení a současně přehlédne skutečnou příčinu potíží. Únava totiž vůbec nemusí být z nedostatku železa – může souviset třeba s chudokrevností jiné povahy, poruchou štítné žlázy nebo dlouhodobým vyčerpáním. 

Jinými slovy, jít do lékárny a necham tam stovky či dokonce tisíce za potravinové doplňky, o nichž nevíme, jestli je skutečně potřebujeme, není nejlepší nápad. Takhle prevence a péče o zdraví vypadat nemá. 

Smysluplná prevence podle Horákové začíná u režimu – spánku, pohybu, stravy a zvládání stresu. Doplňky mohou být dobrým pomocníkem, ale neměly by nahrazovat základy. Připomíná zároveň, že některé látky mají jasný sezónní přínos, například vitamin D v zimě. 

Chyby, které lidé dělají nejčastěji, se přitom opakují. Jednou z nich je „vrstvení“ přípravků bez kontroly složení. Velmi často se setkávám s tím, že lidé užívají několik přípravků najednou, aniž by si uvědomili, že se v nich opakují stejné látky, popisuje farmaceutka. Výsledkem pak není lepší efekt, ale zbytečně vysoké dávky – a někdy i nepříjemné vedlejší účinky. Právě tady může sehrát klíčovou roli lékárník: nevybírá podle líbivého obalu, ale podle souvislostí.

Mladá lékařka drží v ruce stetoskop, ilustrace srdce

Snižte si riziko, že vás postihne infarkt. Tohle potřebujete vědět

Na srdce a jeho zdraví má vliv mnoho věcí. Krom toho, co jíme a pijeme či jak se hýbeme, hraje roli také počasí. Mnozí z nás však nemají jasno v tom, jak se třeba horko nebo zima na jeho kondici projevují. Zjistěte více díky našemu kvízu.
Spustit kvíz

Lékárník se nedívá jen na název přípravku, ale na celý kontext. Ptá se, proč chcete doplněk užívat, jak se stravujete, jaký máte režim, jestli berete léky, jestli jste chronicky nemocní, vysvětluje Pavla Horáková. Reklama tyhle otázky neřeší – a přitom jsou zásadní. Mnoho doplňků navíc lidé berou ve špatné formě, špatné dávce, nebo úplně zbytečně. 

Záluadný je i falešný pocit bezpečí. Lidé mají dojem, že „pro zdraví něco dělají“, ale tím oddalují řešení skutečného problému. Kdy tedy doplňky stravy dávají smysl? Odpověď je vlastně jednoduchá – jen není tak pohodlná jako rychlý nákup. Ve chvíli, kdy víte, proč je užíváte, v jaké dávce a jak dlouho. Když mají jasný cíl a jsou zvolené s ohledem na váš zdravotní stav, shrnuje Pavla Horáková. V takovém případě mohou být podle ní velmi užitečné a bezpečné. 

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kolik toho víte o běžných potravinách? Ukažte to v našem kvízu o jídle
1/12 otázek
Spustit kvíz
Dřív byly přírodní minerálky opravdu přírodní. Obsahovaly přirozené železo, což sice vytvářelo na skleněné lahvi ne úplně estetický povlak, ale měly všechno a byly zdravé. Dnes se minerálky odželezňují, aby vypadaly hezky, ale místo železa do sebe člověk dostane maximálně mikroplasty z plastové lahve, a železo musí kupovat v doplňcích. (Napsat na odželezněnou a odsycenou či dosycenou minerálku „přírodní“ považuji za klamání zákazníků.)
Jiří

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Trump chce „nejlepší ledoborce na světě“. Navzdory zákonům je nakoupí z Finska

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Kdo dostane na podpoře v nezaměstnanosti 38, 25 nebo 19 tisíc?

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Pokud měli cukrovku vaši rodiče, téměř jistě ji budete mít i vy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).