Tesco loni zazářilo s obchodem na Rock for People, letos se na festivaly chystá Penny

Loni v létě Tesco naprosto ovládlo jeden z největších hudebních festivalů u nás. Rock for People nabídl naprosté unikum, a sice obchod s potravinami přímo ve svém areálu. Dlužno dodat, že nabízel velmi široký sortiment včetně denně čerstvého pečiva i zeleniny, a to za běžné ceny. Což na hudebních festivalech není obvyklé, ceny jsou většinou vyšší, než byste platili ve městech.
Tesco už letos na festivaly nevyrazí
„Pro letošní rok neplánujeme účast na hudebním festivalu formou vlastní prodejny či podobné aktivace. Loňská festivalová prodejna byla pilotním projektem, kterým jsme si chtěli vyzkoušet nový formát přítomnosti značky v netradičním prostředí. Vnímali jsme ji především jako kombinaci brandové prezentace a služby pro návštěvníky festivalu,“ říká hned úvodem Lucie Loučková, mluvčí Tesca. To asi bude letošním návštěvníkům líto, nakoupit za standardní ceny už se jim pravděpodobně letos nepoštěstí.
I když alespoň trochu se Tescu chce přiblížit Penny, které vstupuje do letní festivalové sezony v Česku. Na akcích Mezi ploty, Beats for Love a Hrady CZ nabídne hlavně občerstvení a speciální nabídku rychlého občerstvení značky PNY za jednotnou cenu 9,90 Kč.
„V Česku dlouhodobě rosteme, a proto hledáme nové způsoby, jak oslovit mladší generaci. Festivaly pro nás představují atraktivní prostředí plné hudby, emocí a silných zážitků. Chceme být jejich přirozenou součástí a nabídnout návštěvníkům to, co je pro Penny typické, tedy výhodné nabídky a akce, a představit Penny jako značku, která umí být dostupná i zábavná,“ říká Jitka Maňáková, vedoucí oddělení advertisingu Penny.
Kde všude bude Penny lákat na levné pochutiny?
Beats for Love – energie a hudba
Na festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích připraví řetězec kromě programu i tři občerstvovací stanice, ve kterých si budete moci pořídit zmrzlinu, ovoce, sušenky, brambůrky nebo párky v rohlíku.
Mezi ploty – festival pro celou rodinu
Na festivalu Mezi ploty, který se uskuteční 30. a 31. května v areálu pražské Psychiatrické nemocnice Bohnice, připraví obchod zázemí pro rodiny. Chybět nebude cateringový stan s nabídkou teplého i studeného občerstvení, doplňkový prodej snacků, ovoce nebo párků v rohlíku, ani dětská zóna inspirovaná konceptem food pikniku.
Hrady CZ
Na festivalu Hrady CZ nabídne Penny vlastní program i zónu s občerstvením za příznivé ceny a s důrazem na dostupnost a kvalitu.
Pro hosty stanových městeček bude připravena Penny prodejna se základním drogistickým zbožím, čerstvým ovocem a zeleninou nebo možností pohodlné snídaně přímo v areálu festivalu.
Produkty PNY s festivalovým brandingem
Speciálně pro hudební a letní akce vznikla řada produktů PNY s festivalovým brandingem. Penny je letos zařadí do své festivalové komunikace a nabídne tak návštěvníkům jednoduché, dostupné a rychlé občerstvení za jednotnou cenu 9,90 Kč.