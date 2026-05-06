Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst

Tesco loni zazářilo s obchodem na Rock for People, letos se na festivaly chystá Penny

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Penny
Autor: Penny/Nuselský pivovar
Zatímco Tesco už na festivalech letos neuvidíme, Penny se chopilo žezla a bere to velmi zodpovědně. Jeho festivalovou nabídku budou tvořit speciálně vyrobené produkty na míru za pár korun.

Loni v létě Tesco naprosto ovládlo jeden z největších hudebních festivalů u nás. Rock for People nabídl naprosté unikum, a sice obchod s potravinami přímo ve svém areálu. Dlužno dodat, že nabízel velmi široký sortiment včetně denně čerstvého pečiva i zeleniny, a to za běžné ceny. Což na hudebních festivalech není obvyklé, ceny jsou většinou vyšší, než byste platili ve městech.

Tesco už letos na festivaly nevyrazí

„Pro letošní rok neplánujeme účast na hudebním festivalu formou vlastní prodejny či podobné aktivace. Loňská festivalová prodejna byla pilotním projektem, kterým jsme si chtěli vyzkoušet nový formát přítomnosti značky v netradičním prostředí. Vnímali jsme ji především jako kombinaci brandové prezentace a služby pro návštěvníky festivalu,“ říká hned úvodem Lucie Loučková, mluvčí Tesca. To asi bude letošním návštěvníkům líto, nakoupit za standardní ceny už se jim pravděpodobně letos nepoštěstí. 

I když alespoň trochu se Tescu chce přiblížit Penny, které vstupuje do letní festivalové sezony v Česku. Na akcích Mezi ploty, Beats for Love a Hrady CZ nabídne hlavně občerstvení a speciální nabídku rychlého občerstvení značky PNY za jednotnou cenu 9,90 Kč.

Hudební festival

Festival Hrady.cz

Autor: Penny

„V Česku dlouhodobě rosteme, a proto hledáme nové způsoby, jak oslovit mladší generaci. Festivaly pro nás představují atraktivní prostředí plné hudby, emocí a silných zážitků. Chceme být jejich přirozenou součástí a nabídnout návštěvníkům to, co je pro Penny typické, tedy výhodné nabídky a akce, a představit Penny jako značku, která umí být dostupná i zábavná,“ říká Jitka Maňáková, vedoucí oddělení advertisingu Penny.

Kde všude bude Penny lákat na levné pochutiny?

Beats for Love – energie a hudba

Na festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích připraví řetězec kromě programu i tři občerstvovací stanice, ve kterých si budete moci pořídit zmrzlinu, ovoce, sušenky, brambůrky nebo párky v rohlíku. 

Mezi ploty – festival pro celou rodinu

Na festivalu Mezi ploty, který se uskuteční 30. a 31. května v areálu pražské Psychiatrické nemocnice Bohnice, připraví obchod zázemí pro rodiny. Chybět nebude cateringový stan s nabídkou teplého i studeného občerstvení, doplňkový prodej snacků, ovoce nebo párků v rohlíku, ani dětská zóna inspirovaná konceptem food pikniku. 

Hrady CZ

Na festivalu Hrady CZ nabídne Penny vlastní program i zónu s občerstvením za příznivé ceny a s důrazem na dostupnost a kvalitu. 

AI skoleni

Pro hosty stanových městeček bude připravena Penny prodejna se základním drogistickým zbožím, čerstvým ovocem a zeleninou nebo možností pohodlné snídaně přímo v areálu festivalu.

Produkty PNY s festivalovým brandingem

Speciálně pro hudební a letní akce vznikla řada produktů PNY s festivalovým brandingem. Penny je letos zařadí do své festivalové komunikace a nabídne tak návštěvníkům jednoduché, dostupné a rychlé občerstvení za jednotnou cenu 9,90 Kč.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Koho láká vlhko, koho cukr a jak poznáte, že máte doma šváby? Ukažte, kolik toho víte o breberkách
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: S bolestí je někdy potřeba se naučit žít
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).