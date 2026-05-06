Hádanka: Svědivé puchýřky, horečka a únava… Poznáte nemoc pacienta podle příznaků?

Jednoho odpoledne k vám přivedou malého pacienta. Jedná se o chlapce ve věku asi osmi let. Matka ho drží za ruku a vypadá ustaraně. Chlapec je nápadně neklidný – neustále se škrábe.
Jakmile si ho prohlédnete, začnete si všímat podivných příznaků:
- Po celém těle má drobné červené skvrny, které přecházejí v puchýřky naplněné čirou tekutinou.
- Vyrážka se vyskytuje na trupu, obličeji i ve vlasech – na dlaních a chodidlech však chybí.
- Matka uvádí, že syn má horečku kolem 38,5 °C a je nezvykle unavený.
- Svědění je silné a chlapec si puchýřky rozškrábal, některé jsou již zahnisané.
- Při dalším dotazování vychází najevo, že příznaky začaly asi před třemi dny nenápadnou únavou a mírnou horečkou. Vyrážka se objevila až den po tom.
Co se dělo v chlapcově okolí?
Zásadní informací je také jeho každodenní prostředí. Chlapec se stýká s jinými dětmi ze sousedství. Matka si vzpomíná, že minulý týden onemocněly podobnou vyrážkou hned tři jiné děti. Doma má ještě dvě mladší sestry – ty jsou zatím zdravé, ale matka se obává, co bude dál.
Chlapec se unaveně opře o matčin bok a přestane poslouchat.
Jaká je vaše diagnóza?
Zkuste se na chvíli vžít do role lékaře. Máte před sebou pacienta, který:
- Byl v kontaktu s nemocnými vrstevníky.
- Má typickou postupně se vyvíjející vyrážku – od skvrn přes puchýřky až po zasychající krusty.
- Trpí horečkou a silným svěděním.
- Vyrážka pokrývá trup a hlavu, ale vynechává dlaně a chodidla.
- Jaká je správná diagnóza?