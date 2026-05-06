Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Hádanka: Svědivé puchýřky, horečka a únava… Poznáte nemoc pacienta podle příznaků?

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lékař a neštovice
Autor: Vitalia.cz s využitím ChatGPT
Ilustrační snímek
Představte si, že jste lékař v 17. století. Žádné laboratorní výsledky ještě nemáte k dispozici – jen vaše zkušenosti, pozorování a intuice. Zvládnete u imaginárního pacienta diagnostikovat, co mu je?

Jednoho odpoledne k vám přivedou malého pacienta. Jedná se o chlapce ve věku asi osmi let. Matka ho drží za ruku a vypadá ustaraně. Chlapec je nápadně neklidný – neustále se škrábe.

Jakmile si ho prohlédnete, začnete si všímat podivných příznaků:

  • Po celém těle má drobné červené skvrny, které přecházejí v puchýřky naplněné čirou tekutinou.
  • Vyrážka se vyskytuje na trupu, obličeji i ve vlasech – na dlaních a chodidlech však chybí.
  • Matka uvádí, že syn má horečku kolem 38,5 °C a je nezvykle unavený.
  • Svědění je silné a chlapec si puchýřky rozškrábal, některé jsou již zahnisané.
  • Při dalším dotazování vychází najevo, že příznaky začaly asi před třemi dny nenápadnou únavou a mírnou horečkou. Vyrážka se objevila až den po tom.

Co se dělo v chlapcově okolí?

Zásadní informací je také jeho každodenní prostředí. Chlapec se stýká s jinými dětmi ze sousedství. Matka si vzpomíná, že minulý týden onemocněly podobnou vyrážkou hned tři jiné děti. Doma má ještě dvě mladší sestry – ty jsou zatím zdravé, ale matka se obává, co bude dál.

AI skoleni

Chlapec se unaveně opře o matčin bok a přestane poslouchat.

Jaká je vaše diagnóza?

Zkuste se na chvíli vžít do role lékaře. Máte před sebou pacienta, který:

  • Byl v kontaktu s nemocnými vrstevníky.
  • Má typickou postupně se vyvíjející vyrážku – od skvrn přes puchýřky až po zasychající krusty.
  • Trpí horečkou a silným svěděním.
  • Vyrážka pokrývá trup a hlavu, ale vynechává dlaně a chodidla.
  • Jaká je správná diagnóza?
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Koho láká vlhko, koho cukr a jak poznáte, že máte doma šváby? Ukažte, kolik toho víte o breberkách
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: S bolestí je někdy potřeba se naučit žít
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).