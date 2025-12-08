Moderátor zemřel kvůli nádoru, který se nepodařilo odhalit. Jakou prevenci lze podstoupit?

Nemoc známého moderátora měla rychlý průběh. To, že má rakovinu, se dozvěděl začátkem září, začátkem prosince zemřel. Podle informací, které v médiích zveřejnila rodina, měl nádor neznámého původu, který lékaři pomocí vyšetření odhalili až v pokročilé fázi, kdy již metastazoval do jater.
Najít původní nádor se však nepodařilo odhalit, což léčbu zásadně zkomplikovalo. Nebylo totiž možné nasadit cílenou léčbu směřující na konkrétní typ nádoru, která přitom dokáže být poměrně úspěšná a může vést k vyléčení nebo prodloužení života pacienta. Stává se to zhruba u dvou až tří procent lidí s onkologickým onemocněním. Lékaři v těchto případech nasazují silná chemoterapeutika, respektive kombinaci několika silných protinádorových léků, taková léčba však má více vedlejších účinků.
Lékaři, kteří nemají podrobné informace o případu Patrika Hezuckého, pochopitelně nechtějí veřejně spekulovat, co mohlo být příčinou metastáz a kde byl původní primární nádor. Jako nejpravděpodobnější se jeví nádory slinivky nebo žaludku, které mohou dlouho probíhat bez příznaků – ty se někdy projeví až v době, kdy je zhoubné bujení šíří pomocí metastáz. Mívají proto horší prognózu.
Jde však pouze o odborné odhady. Rodina ani ošetřující lékaři žádný konkrétní zdroj nepotvrdili. U nádorů neznámého původu (anglicky se oznařují jako CUP – Cancer of Unknown Primary) se často ukáže, že primární ložisko může být jinde v trávicí soustavě. V úvahu připadá také tlusté střevo a konečník, tenké střevo či například žlučové cesty. I zde nádory dlouho probíhají bez bolestí nebo výraznějších potíží. Proto se na ně často přichází pozdě.
U některých pacientů se primární nádor nenajde ani při pitvě. Děje se tak například proto, že primární nádor je velmi malý a imunitní systém jej částečně zničí. Někdy kvůli tomu, že je skrytý ve špatně přístupné oblasti, jako je například právě slinivka nebo tenké střevo. Případně roste tak rychle, že metastázy způsobí potíže dříve, než se projeví původní ložisko.
Jednoduchý test neexistuje
Na druhou stranu, mnohé nádory lze odhalit pomocí prevence. Neexistuje však žádný jednoduchý test, který by dokázal odhalit různé typy rakoviny – například nádory v trávicí soustavě. Spíše jde o soubor vyšetření a testů, znich některé lze podstoupit v rámci screeningových programů, byť některé nejsou zrovna příjemné.
U nádorů trávicího traktu ale medicína nabízí alespoň některé možnosti:
1. Preventivní vyšetření tlustého střeva (screening)
- test na okultní krvácení (od 50 let ho hradí pojišťovna)
- kolonoskopie – nejspolehlivější metoda, doporučuje se od 50 let každých 5 až 10 let
2. Vyšetření slinivky
Plošný screening neexistuje, ale lékaři vytipovávají nejohroženější jedince a nabízejí jim preventiní vyšetření – program cílí na ty, jejichž riziko rakoviny slinivky je vyšší než pět procent. Patří mezi ně například lidé se dvěma a více přímými příbuznými s tímto onemocněním, pacienti s opakovanými nebo chronickými záněty slinivky a nositelé některých genetických mutací.
Vyšetření zahrnuje endoskopii, magnetickou rezonancí a odběry krve. Pokud některý z gastroenterologů, praktických lékařů, internistů, onkologů nebo genetiků identifikuje rizikového pacienta, může vyplnit online dotazník na webu. Cílem je zjistit případný nádor v momentě, kdy ho ještě půjde operovat, protože to dává pacientům největší šanci.
Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc uvedl, že momentálně jsou tato vyšetření jedinými možnými metodami prevence nádorů slinivky.
Endoskopie sice díky znecitlivění nebolí, ale je to přece jen zatěžující vyšetření, proto je screening určen jen užší skupině lidí, byť se postupně zvětšuje.
Protože stále více lidí absolvuje genetický test, který je zařadí do rizikové skupiny, jež má být sledovaná, vysvětlil profesor Urban.
Ve vývoji je krevní test na slinivku, mohl by být k diszpozici během několika let.
Mezi příznaky rakoviny slinivky patří:
- nechtěné hubnutí
- nově vzniklá nebo zhoršující se cukrovka
- bolest v nadbřišku nebo v zádech
- mastná, světlá nebo silně zapáchající stolice
- tmavá moč, svědění nebo zežloutnutí kůže nebo očního bělma
3. Gastroskopie
- Neexistuje jako metoda plošného screeningu, ale někdy ji lékaři doporučí při potížích, anémii, dlouhodobém pálení žáhy nebo při výskytu nádorů například jícnu či žaludku v rodině
Rizikové skupiny nebo lidé s příznaky mohou absolvovat i ultrazvuk jater a břicha. Ten sice nezachytí vše, ale může odhalit změny v játrech, žlučových cestách či slinivce.
Pokud by chtěl někdo podstoupit kompletní celkové vyšetření zaměřené na zhoubné nádory, může se obrátit například na Masarykův onkologický ústav v Brně, kde může během tří až čtyř hodin absolvovat komplexní preventivní prohlídku v ceně 10 nebo 13 tisíc korun, vyšší cena se platí o víkendu.
Preventivní onkologická prohlídka zahrnuje jednotné spektrum vyšetření zaměřené na diagnostiku nejčastějších onkologických diagnóz. Obsahem preventivní prohlídky pro samoplátce není poskytnutí Druhého názoru. Prevence pro samoplátce je určena pacientům bez příznaků onemocnění, uvádí ústav na svém webu. Momentálně jsou všechny termíny obsazené, ale budou se vypisovat další na příští rok.
Zhoubné nádory se mohou objevit kvůli genové predispozici, ale může za nimi být také životní styl. Riziko jejich vzniku zvyšuje obezita, cukrovka, ztučnění jater, nadměrné pití alkoholu, kouření.