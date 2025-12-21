Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory a v tom, kdy ji platí pojišťovny

Zejména s rostoucím věkem nastávají životní situace, kdy se o sebe člověk nemůže buď částečně nebo zcela postarat. Zároveň chce zůstat s rodinou, ale nebýt přitom takzvaně „na obtíž“.
Realita ale bývá složitější: chronické nemoci, úrazy nebo jen pokročilý věk si často žádají profesionální podporu. A právě v takových chvílích přijdou vhod terénní zdravotní a sociální služby, které pacientům umožňují zůstat v pohodlí domova a uleví tak i jejich blízkým, kteří se mají na koho spolehnout.
Možnosti terénní péče
Terénní péče má mnoho podob a přizpůsobuje se konkrétním potřebám člověka. Na jedné straně stojí čistě zdravotní služby, na straně druhé pak najdeme sociální pomoc – donášku oběda, doprovod k lékaři, pomoc s hygienou nebo třeba krátkodobé zastoupení neformálního pečujícího, kterým je člen rodiny, přítel nebo soused.
Zatímco zdravotní péči poskytují lékaři, všeobecné zdravotní sestry nebo fyzioterapeuti a vždy je vázaná na doporučení ošetřujícího lékaře – viz například web o domácí péči, sociální služby zajišťují pečovatelé, osobní asistenti nebo dobrovolníci neziskových a charitativních organizací, více na webu o sociální péči. Jejich cílem je především ulehčit každodenní život nemocného i jeho rodiny. Vedle míry odbornosti se tyto služby liší také možnostmi financování a jejich podmínkami.
Co vlastně napsat do vyhledávače?
Rozlišujeme domácí zdravotní péči, domácí paliativní péči a terénní sociální služby. Kromě nich je ale možné narazit také na specializované nabídky, například mobilní rehabilitace, fyzioterapie či logopedie.
Domácí zdravotní péče představuje komplexní systém odborných ošetřovatelských a léčebných výkonů poskytovaných v pohodlí pacientova domova.
Máte v rodině seniora, který potřebuje péči?
Zahrnuje zejména převazy, aplikaci injekcí, odběry biologického materiálu, sledování zdravotního stavu a ošetřovatelskou rehabilitaci. Je určena pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje kvalifikovanou odbornou péči, avšak nevyžaduje hospitalizaci.
Domácí paliativní péče a mobilní hospice poskytují podporu lidem v posledních fázích života a jejich nejbližším. Klíčový je důraz na důstojnost, zmírnění bolesti a podporu celé rodiny. Jedná se o kombinaci zdravotních a sociálních služeb založenou na multidisciplinárním týmu. Do péče se kromě lékařů a sester zapojují i psychologové a sociální pracovníci, kteří poskytují pacientům a jejich rodinám psychickou podporu a pomáhají jim zvládat zátěž spojenou s onemocněním.
Třeba doprovod k lékaři
Terénní sociální služby pokrývají každodenní potřeby klienta. Zaměřují se především na jeho soběstačnost, zachování běžného způsobu života v domácím prostředí a předcházejí sociálnímu vyloučení. Úkolem terénních sociálních služeb je pomoc klientům v seniorském věku, ale také osobám zdravotně postiženým, nebo potýkajícím se s duševním onemocněním. Ten správný poskytovatel vám pomůže přesně s tím, co právě potřebujete, ať už je to asistence při stravování a obstarání základních nákupů, pomoc s hygienou, doprovod k lékaři i na úřad, či podpora samostatnosti seniora v domácnosti.
Ke kvalitě života pacienta i jeho rodiny mohou významně přispět také další specializované formy podpory, například mobilní fyzioterapie, logopedie nebo psychoterapie, a to často i v případech, kdy běžná zdravotní nebo sociální péče nestačí.
Kdo služby poskytuje
V Česku se do terénní péče zapojuje několik typů poskytovatelů, kteří se vzájemně doplňují. Obce a města jsou zřizovateli především sociálních služeb, které jsou tak dostupné za regulovanou cenu. Neziskové organizace a mobilní hospice kombinují zdravotní a sociální péči s lidskou podporou a často doplňují péči i dobrovolníky. A pak jsou tu soukromé agentury domácí péče – rychlé, flexibilní a ve většině případů spolupracující s pojišťovnami.
Co hradí a nehradí stát či pojišťovny?
V České republice mohou lidé využít bezplatnou domácí zdravotní péči, kterou hradí zdravotní pojišťovny. O tom, kdo má na tuto péči nárok, rozhoduje ošetřující lékař. Pokud o ní pacient nebo jeho rodina uvažují, je dobré se lékaře přímo zeptat, zda může vystavit doporučení, vysvětluje Ivana Miškovská, hlavní sestra PROMEDICUS domácí péče.
Pro využití služby je potřeba, aby měl poskytovatel uzavřenou smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.
Sociální a odlehčovací služby se obvykle platí podle ceníku poskytovatele, nicméně jejich sazba je současně upravena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. S nákladným financováním sociálních služeb má klientům pomoci příspěvek na péči, jehož výše se liší podle stupně závislosti člověka – od lehké po úplnou. Detailní přehled podmínek a výše příspěvku naleznete na stránkách Úřadu práce.
Co je třeba udělat?
Pokud uvažujete o domácí zdravotní péči, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře.
Ten posoudí zdravotní stav váš nebo vašeho blízkého, pro kterého péči zajišťujete, a může vystavit poukaz na potřebnou službu. Poté si můžete vybrat poskytovatele, který vám bude nejlépe vyhovovat, a ověřit si, že má uzavřenou smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, doporučuje hlavní sestra Ivana Miškovská.
Pokud si však nejste jistí, jak celý proces funguje nebo potřebujete poradit, můžete se podle ní nejprve obrátit telefonicky či osobně na pobočku agentury domácí péče.
Vrchní sestra vám pomůže zorientovat se v nabídce služeb a nasměruje vás k té, která bude pro vás nejvhodnější, doplňuje Ivana Miškovská.
V případě sociálních služeb můžete zvolit jeden z následujících postupů. První možností je obrátit se na místní obecní úřad. Na odboru sociálních věcí vám pomohou zorientovat se v tom, jaká služba by pro vás byla vhodná, provedou vás procesem vyřízení příspěvku na péči i prvním kontaktem s poskytovatelem. Druhou možností je kontaktovat přímo poskytovatele služby, kterou jste si vybrali.
Mezi základní bezplatné úkony, které vám poskytne kterákoliv sociální služba, patří sociální poradenství, v rámci kterého získáte pomoc se získáním nejen příspěvku na péči, ale případně také další podpory, jako jsou například kompenzační pomůcky nebo příspěvek na bydlení. U paliativní péče je nejvhodnější kontaktovat přímo mobilní hospic – ten často zajistí nejen zdravotní péči, ale i psychologickou a sociální podporu pro nemocného i jeho nejbližší.
Neváhejte přijmout nabízenou pomoc
Mnoho lidí má pocit, že když péči o blízkého předají do rukou cizího člověka, zklamali. Opak je pravdou. Profesionálové z oblasti zdravotních a sociálních služeb zvládnou úkony, které laikům přinášejí stres a obavy, a tím uleví celé rodině. Rodinní příslušníci si pak mohou dovolit být zase synem, dcerou nebo manželem – ne pouze unaveným pečovatelem, který jede na tři směny.
Terénní péče v Česku nabízí mnohem širší možnosti, než by se na první pohled zdálo. Existují cesty hrazené ze zdravotního pojištění, možnosti podpory prostřednictvím příspěvku na péči, ale také komerční služby pro ty, kdo chtějí maximální flexibilitu. Důležité je vědět, kam se obrátit a nebát se říct si o pomoc. Protože péče doma není jen o nemocném — je i o vás, kteří se statečně snažíte zvládnout těžkou životní situaci.