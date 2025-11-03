Globus chystá rozvoz velkých nákupů, začne s tím v roce 2026

Globus začal více rozvíjet online služby, které souvisí s rozvozem potravin. Zákazníci Globusu z pražského Zličína a z Ostravy mohou již delší dobu využívat nákupy na webu iGlobus.cz, kde si lze nákup objednat a následně ho vyzvednout v hypermarketech. V červnu letošního roku začal Globus využívat k rozvozu svých potravin k zákazníkům domů – v podobě menších nákupů – nejen foodoru, ale nově i společnost Wolt.
Foodora funguje pro nákupy z přilehlých částí v okolí každého hypermarketu Globus v okruhu 5 až 8 kilometrů.
„Objednávky na jeden nákup skrz foodora obsahují průměrně 11 položek a jde tak o menší nákupy denní spotřeby. Největší zájem je o čerstvé potraviny jako je pečivo, maso a drogerii. Foodora také rozváží hotová jídla ze všech našich šestnácti restaurací a z nich měsíčně rozveze tisíce hotových jídel,“ řekla tehdy Aneta Turnovská, tisková mluvčí Globus.
V červnu 2025 začali lidé objednávat z Globusu i díky aplikaci Wolt, kde je na výběr z až 20 tisíců produktů včetně čerstvého pečiva upečeného v pekárnách Globus, masných výrobků, ovoce, zeleniny nebo drogistického zboží. Výhodou je, že nákup je doručen do třiceti minut.
Tyto dvě služby doručují primárně menší nákupy, na ty větší se dá využít online objednání s osobním vyzvednutím.
iGlobus se mění na GLobus ONLINE
Aktuální novinkou, kterou Globus ohlásil, je možnost objednat si nákup online a vyzvednout jej na prodejně v Praze-Čakovicích ještě ve stejný den. Globus tímto nasazuje nový, na míru vyvinutý systém, který umožní další rozvoj online nákupů pod novým názvem Globus ONLINE. Přechod na nový název proběhne v příštích měsících i u hypermarketů v Praze Zličíně a Ostravě, které také poskytují online nákupy s vyzvednutím na prodejně.
Nový objednávkový systém Globus ONLINE má v nabídce 32 000 položek z kategorií jak potravin, tak i nepotravinového zboží. „E-shop je napojen na zákaznický program Můj Globus, díky kterému mohou zákazníci využít výhodné ceny pro jeho členy, a zrcadlí také akční nabídky,“ říká Aneta Turnovská.
Globus začne potraviny rozvážet sám
Další rozvoj služeb má v plánu Globus hned po odzkoušení systému v ostrém režimu. Zároveň s tím také běží přípravy na spuštění vlastní rozvážkové služby online nákupů, která by měla být zahájena příští rok, a to včetně objednávek přes mobilní aplikaci Můj Globus.
Parametry služby Globus ONLINE (vyzvednutí v obchodě)
- www.globusonline.cz nebo Globus.cz, sekce online
- Minimální hodnota nákupu: 500 Kč
- Poplatek:
- 39 Kč pro nákupy v rozmezí 500–1500 Kč
- Pro nákupy nad 1500 Kč je služba zdarma
- Maximální hodnota nákupu: 20 000 Kč
- Doba vyzvednutí: pondělí–neděle 10:00 – 19:00
- Rychlost zpracování: už za 3 hodiny od potvrzení objednávky (při volné kapacitě)
- Sortiment: cca 32 000 položek z potravin i nepotravinového zboží
- Vyzvednutí ten samý den k dispozici, otevřena okna na 5 dní dopředu