Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Padesátku často považujeme za zlomový věk, v němž se odráží celá řada věcí. A v tomto směru je to i moment, kdy lidé mohou slyšet na screening a kdy je může napadnou na něj jít, říká praktický lékař Josef Štolfa, jenž ordinuje v pražských Vysočanech. Zároveň upozorňuje, že o tom, jak budeme zdraví v padesáti, se začíná rozhodovat daleko dříve.
Začíná to už u preventivních prohlídek, jež nás provází od narození po celý život, dodává.
Co se dozvíte v článku
Jsou to právě praktičtí lékaři, kteří lidem poradí, kdy a jaký screening se jich týká a do programů je dokážou také pozvat. Pokud je nutné kvůli preventivnímu vyšetření ke specialistovi, vypíší žádanku.
Za některými programy zájemci nemusí nikam jezdit, provést je může přímo praktický lékař. Mezi takové patří třeba vyplnění dotazníku FRAX, který je součástí screeningu osteoporózy, dále pak testy odhalující započínající demenci nebo odeslání zájemce na odběr krve kvůli ukazateli PSA, jenž včas odhalí rakovinu prostaty.
Kam zajít po padesátce
Padesátníků a starších se v současné době týká osm screeningových programů. Některé jsou zaběhnuté (vyšetření prsou nebo tlustého střeva), jiné Národní screeningové centrum teprve testuje v pilotním režimu (vyšetření plic, prostaty nebo aorty – největší tepny v těle).
Bezplatné screeningy po padesátce
Muži
- rakovina prostaty (vyšetření vzorku žilní krve, 50 až 69 let, frekvence dle výsledku),
- screening aorty (ultrazvuk, 65 až 67 let, jednou za život).
Muži i ženy
- rakovina plic (nízkodávkové CT, od 55 do 74 let, jen silní kuřáci, jedenkrát za jeden až dva roky),
- osteoporóza (dotazník FRAX, případně denzitometrie u žen do roku po menopauze až do 59 let a u mužů od 65 do 69 let jednou, ve věku u žen od 60 let a u mužů od 70 let každé dva roky),
- Alzheimerova nemoc/demence (diagnostické testy, 65 až 80 let každé dva roky).
Kam zajít před padesátkou
V ČR ovšem existují tradiční screeningové programy, jež jsou bezplatné ještě před padesátkou. Nově se to týká i screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Ještě loni byl od padesátin, letos se hranice snížila na 45 let, ale také je poprvé věkově zastropovaný, a to do 74 let (více o změně jsme psali zde).
U tohoto programu přitom platí, že si zájemce může zajít buď jen na test krvácení do stolice, nebo na koloskopii.
Metody na sebe nejsou vázané, podotýká praktický lékař. Ideální je pak obě kombinovat.
Bezplatné screeningy před padesátkou
Ženy
- rakovina děložního hrdla (stěr, od 15 let každý rok) – jde o prevenci u gynekologa,
- rakovina prsu (mamograf, od 45 let každé dva roky) – žádanku vypíše gynekolog nebo praktický lékař.
Muži a ženy
- rakovina tlustého střeva a konečníku (od ledna 2026 od 45 let do 74 let, krvácení do stolice každé dva roky, koloskopie každých deset let).
Ke screeningu prevence
Ti, kteří si chtějí hlídat své zdraví, by neměli zapomínat, že kromě screeningů existují i preventivní prohlídky. Jde o prevenci u zubaře (děti 2× ročně, dospělí 1× za rok), gynekologa (1× za rok) a u praktického lékaře. Na tu může dospělý každé dva roky a letos je v ní zahrnuto více ukazatelů, než tomu bylo v minulých letech.
Přečtěte si, jak pomůžete svému zdraví, když půjdete na pozměněno preventivní prohlídku k praktickému lékaři:
Platí přitom, že kdo navštěvuje praktika kvůli prevenci pravidelně, měl by od něj mít i přehled o screeninzích, jež jsou pro něj vhodné a bezplatné. Informace od lékařů brzy doplní také notifikace a přehledy ve státní aplikaci EZKarta (více o jejích připravovaných funkcích jsme psali zde).
Za motivaci a kontrolu účasti pojištěnce v hrazených screeningových programech zdravotní pojišťovny nově praktické lékaře odměňují finančními bonusy.
Prohlídka versus screening
A jaký je rozdíl mezi prevencí a screeningem? Zatímco prevence je určená všem, screening se zaměřuje na vyhledávání pacientů mezi těmi, kteří jsou v nejvyšším riziku nemoci. Proto se vztahuje třeba ke kuřákům, ženám po menopauze nebo lidem ve vyšším věku, kdy se snižuje jak například hustota kostí, tak i obranyschopnost organismu. To zvyšuje riziko vzniku nádorů.
Společné je screeningům a preventivním prohlídkám to, že s jejich pomocí mohou lékaři odhalit nemoc dřív, než o sobě dá vědět. A snad kromě odběru krve a koloskopie bez sedace prevence ani screening nebolí.
Výše uvedené frekvence vyšetření a věkové hranice se týkají jen prevence, tedy stavu, kdy se u zájemce žádná nemoc neprojevuje. Pokud má pacient zdravotní potíže a lékař mu vyšetření indikuje, pojišťovna jej uhradí bez ohledu na věk a nutnost opakování.
Odborná spolupráce
MUDr. Josef Štolfa
Místopředseda pro vzdělávání odborné Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, emeritní vedoucí Výukového pracoviště praktického lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 5 – Motole, emeritní vedoucí Katedry všeobecného lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.