Screening rakoviny plic čeká změna. Nově budou lékaři hledat i CHOPN

Bezplatná a plošná prevence zaměřená na některé kuřáky za pár měsíců dozná změn. Nikoliv v podobě pro pacienta – průběh pohovoru i vyšetření zůstanou stejné, lékaři ale kromě nádorů či přednádorových změn budou v plicích hledat i změny v podobě přestavby a destrukce tkáně.
Screening nově pokryje nejen karcinom plic, ale rozšíříme jej také na difuzního postižení plicního parenchymu, respektive na CHOPN, tedy chronickou obstrukční plicní nemoc, říká pro Vitalia.cz ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Není to o novém vyšetření, ale o rozšíření popisu a zásahu screeningu, dodává Ladislav Dušek, ředitel Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Proč a jak se screening změní
Ke změně vedly dosavadní výsledky plošné prevence.
Z výsledků prvních vyšetření jsme zjistili, že je vysoký záchyt ložisek v plicích, ale ještě větší skupina pacientů má různé tzv. difuzní změny v plicích ve smyslu CHOPN, vysvětluje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek motivaci pro změnu v charakteru screeningu rakoviny plic.
Ministerstvo proto s pneumology vedlo debatu, jak využít toho, že při vyšetření nízkodávkovým CT, kterým prochází část účastníků prevence a u nějž je radiační dávka stejná jako u rentgenového snímku plic, lze odhalit jak nádor, tak změny plicní tkáně. Nakonec se dohodli, že lékaři v rámci prevence vyhledají právě i pacienty s CHOPN, aniž by do screeningu muselo přibýt další vyšetření.
Šli byste ihned k lékaři, pokud byste měli příznaky chronické obstrukční nemoci plic?
Rozšířili jsme a standardizovali popis screeningového CT vyšetření tak, aby se v něm zobrazil i popis difuzních postižení. Praktický lékař, který pacienta odeslal do screeningu, pak bude jasně vědět, že jej musí odeslat na plicní ne kvůli nádorovému ložisku, ale právě kvůli difuzním změnám, dodává ministr. Věří, že změna povede k zapojení více kuřáků, protože se dozví více informací, jak je na tom jejich zdraví.
V praxi se screening změní od ledna 2026, protože novinku je třeba ještěschválit Národním institutem kvality a excelence ve zdravotnictví a vyjít musí také v ministerském věstníku. Pneumologové i onkologové jsou ale podle Duška již na změnu připraveni.
O tom, že při CT lékaři často naráží i na jiné útvary, než jsou nádory plic, nedávno mluvili sami pneumologové. Na červencové tiskové konferenci vysvětlovali, že velmi často na snímcích plic vidí uzlíky, které ale nemusí být vždy zhoubné. Nicméně řada pacientů musí na bronchoskopii, aby lékaři vyloučili, nebo potvrdili, že jde o přednádorovou změnu. Na druhé straně lékaři stále hledají rovnováhu mezi tím, koho na další vyšetření posílat a u koho uzlíky pouze sledovat tak, aby pacient nebyli převyšetřovaní.
Komu je prevence určená
Plošné vyhledávání pacientů s nádorem v plicích odstartovalo v lednu 2022 s cílem odhalit nemoc v raných stádiích. Právě u rakoviny plic se to totiž nedaří. Screeningu ovšem předcházely léta debat, zda prevenci hradit někomu, kdo rakovině jde naproti kouřením cigaret. Nakonec Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že ano, protože pro systém hrazené zdravotní péče je léčení nádoru včas levnější.
Prevence je určená je bývalým či současným silným kuřáků, kterým je od 55 do 74 let včetně a mají za sebou historii tzv. dvaceti balíčkoroků, tedy vykouřenou krabičku cigaret denně po dobu dvaceti let nebo dvě krabičky denně za deset let nebo půl krabičky denně po dobu čtyřiceti let.
Pacienti se do něj mohou zapojit prostřednictvím praktického lékaře nebo pneumologa, kteří by jim účast měli nabízet aktivně. Říci si ale o ni může i sám (ex)kuřák.
Screening spočívá v pohovoru, vyplnění dotazníku a některé především vyšetření na CT se sníženou dávkou záření. Podrobný popis průběhu najdete na webu programu prevenceproplice.cz.