Aplikace v mobilu řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Hana Válková
Dnes
Nová funkce Moje zdraví v EZ Kartě
Autor: Vitalia.cz/Hana Válková
Nevíte, kdy jste naposledy byli na prevenci? Řekne vám to aplikace EZKarta. Brzy začne screeningy připomínat i notifikacemi. To, jak si člověk své zdraví hlídá, prozradí grafika připomínající tachometr v autě.

EZKarta je aplikace státu, která vznikla z covidové Tečky. Její stažení je dobrovolné a bezplatné, používat ji tedy můžete, ale nemusíte. Funguje už rok a půl, nové funkce do ní ale začínají přibývat až teď. 

Jako první se v ní objevil elektronický očkovací průkaz. Není v něm však celá historie očkování, záznamy začínají až rokem 2010. U vakcín podaných po lednu 2023 jsou ovšem v přehledu i nepovinné, které si člověk platí sám. 

Prevence za 15 let

V srpnu k přehledu očkování přibyl přehled absolvovaných screeningů a preventivních prohlídek u praktika, gynekologa a zubaře. Uživatel EZKarty je najde v nové sekci s názvem Moje zdraví

Zobrazovaná data zahrnují období 2010 až 2024 a aktualizují se každých šest měsíců, vysvětluje  Petr Foltýn, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví. 

Soupisy říkají, kde a kdy uživatel vyšetření absolvoval. V případě screeningu také stručně s jakým výsledkem. Aplikace naopak zatím nenabízí podrobnosti, jakými jsou třeba laboratorní výsledky. Ty budou skrze ni přístupné nejdříve příští rok.

Takové informace jsou dobré ve chvíli, kdy člověk váhá, zda už je čas opět na návštěvu lékaře, i když ho nic nezlobí. Novinku lze využít i jako přehled na co a kdy má uživatel nárok, protože screeningových programů razantně přibývá. EZKarta totiž nabízí nejen datum posledního vyšetření, ale i informaci, na jakou bezplatnou prevenci, kdy a u lékaře jaké odbornosti má zájemce nárok. 

Informace se v aplikaci přizpůsobují věku a pohlaví uživatele. Rodiče si je mohou zobrazovat i u svých nezletilých dětí.

Takto bude vypadat Index prevence v EZKartě

 Ministerstvo plánuje do EZKarty za pár měsíců přidat tachometr zdraví neboli Index prevence.

Autor: MZ ČR/EZKarta

Aplikaci doplní tachometr zdraví

Co zatím aplikace neumí, je na screening a prevenci uživatele aktivně pozvat. Zčásti se to změní ještě letos. V září spustíme personalizované notifikační zprávy, které se týkají screeningových vyšetření, říká Petr Foltýn. Pokud bude mít člověk nárok na bezplatný screening, aplikace jej na to sama pomocí tzv. push zprávy upozorní. Napíše mu také, o jaký program jde. Tedy pokud si posílání notifikací v EZKartě nevypne, což aplikace umožňuje.

Prevence vs. screening

Určené lidem bez zdravotních obtíží.

  • Prevence - pravidelná kontrola (praktik, zubař, gynekolog) k včasnému odhalení nemocí.
  • Screening – plošné vyhledávání lidí v riziku onemocnění. Zaměřený na rakovinu (prsu, čípku, prostaty, plic, střev, konečníku) či jiné nemoci u novorozenců (kyčle, sluch, zrak + cystická fibróza, SMA atd.), dětí (obezita, zrak) a dospělých (prasknutí aorty).

Ministerstvo zdravotnictví chce, aby EZKarta nebyla jen přehledem vykázané zdravotní péče, ale i motivací k péči o zdraví. Právě proto do ní v brzké budoucnosti pošle grafiku, která připomíná tachometr v autě. 

V případě EZKarty nepůjde o ukazatel rychlosti, ale vyjádření toho, jak se uživatel stará o zdraví. Tato funkce se bude jmenovat Index prevence a s pomocí šipky a barev ukáže, zda má uživatel v péči o vlastní zdraví nějaké rezervy. Pokud ano, aplikace poradí, jak péči o zdraví zlepšit.

Šipka v zelené barvě bude znamenat, že dotyčný pro své zdraví dělá maximum. Naopak šipka v bílém (možná i modrém nebo červeném, protože barvy ještě ministerstvo neurčilo) poli, že má rezervy. Grafika zveřejněná v polovině srpna ministerstvem naznačuje, že index by mohl mít teoreticky i tu část, která radí pacientovi s obíháním doktorů ubrat.

Uvidíte, kde vás vezmou rychle

Aby návštěvy ordinací byly snazší, bude v EZKartě také jejich mapa. Ukáže i to, zda ordinace objednávají nové pacienty a pokud ano, jaké má čekací doby na vyšetření. U plošných preventivních programů pak EZKarta nabídne přímo nejbližší pracoviště, kam bude možné rovnou se objednat online.

Všechny nové funkce EZKarty budou nabíhat letos a v první polovině příštího roku. Hotovo musí být do konce června 2026, dodává ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Aplikaci si lze stáhnout do mobilu prostřednictvím Apple Store a Google Play. Je bezplatná. K datům se uživatel dostane skrze identitu občana (prvotní přihlášení), otiskem prstu nebo PINem. Návod, jak si EZKartu stáhnout a pracovat s ní najdete zde na portále NzipV případě technických potíží nebo dotazů je k dispozici informační linka 1221.

Podle informací Ministerstva zdravotnictví za rok a půl fungování lidé EZKartu používají na více než čtyřech milionech zařízeních. Aplikaci si lidé buď stahovali nově nebo si aktualizovali Tečku.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

