V červenci začne screening rakoviny slinivky. Praktici budou vyšetřovat diabetiky

Národní screeningové centrum pro web Vitalia.cz potvrdilo, že od července umožní někteří praktičtí lékaři a ambulantní specialisté svým pacientům, aby se zúčastnili screeningu rakoviny slinivky. To je převratné, protože na tento stále častější nádor se zatím žádný plošný a snadno dostupný screening nezaměřoval.
Co se dozvíte v článku
Půjde o pilotní projekt, do kterého se zapojí jen část lékařů a pacientů. Pokud se ale osvědčí, mohl by se stát dalším plošným screeningem, jakým je dnes třeba ten zaměřený na rakovinu prsu nebo nádory střev a konečníku.
Komu je novinka určena
Nová prevence cílí na lidi ve věku 60 až 78 let, kteří mají prediabetes nebo diabetes, ovšem diagnostikovaný v posledních třech letech. A kteří zároveň v poslední době zhubli, aniž by pro to něco dělali.
Nádory slinivky patří k těm, na které se často přijde náhodou a až v době, kdy je nemoc už hodně rozvinutá, protože nemá jednoznačné výrazné příznaky. Jejich výskyt přitom stoupá. Lékaři každý rok diagnostikují 2500 až 3000 nových případů. Prvním příznakem může být i cukrovka, která se může objevit bez jiné příčiny, například v podobě příliš kalorické stravy.
Podle úbytku váhy lékaři určí, co dál pacienta v rámci prevence bude čekat. Možné známky rakoviny budou hledat zejména pomocí ultrazvuku a CT vyšetření. Část zájemců o screening projde také endoskopickou ultrasonografií (EUS) a v některých případech je lékaři pošlou i na magnetickou rezonanci.
V tuto chvíli probíhá přípravná fáze projektu. Nábor pacientů v rámci pilotní fáze je plánován přibližně od července 2026 a jeho trvání se předpokládá do prosince 2027, s cílovým zapojením přibližně pět tisíc lidí, uvádí Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra. Praktici pacienty vyberou a pošlou je na další, zobrazovací vyšetření.
Seznam ordinací teprve zveřejní
Pacienti se do projektu zapojí prostřednictvím některých praktických lékařů nebo ambulantních specialistů (např. diabetologů). Do pilotní fáze půjdou jen některé ordinace.
Národní screeningové centrum připraví materiály, které pacientům vysvětlí smysl projektu i možnosti zapojení. Zároveň budou na jeho webových stránkách brzy zveřejněny podrobné informace o pilotním projektu včetně přehledu zapojených ordinací.
Prevenci mají i gastroenterologové
V budoucnu je možné, že screening tohoto nádoru bude ještě jednodušší, pokud se podaří úspěšně vyvinout krevní testy, na nichž již několik let odborníci pracují. Zatím už nějaký čas běží pouze preventivní program, který před časem spustila Česká gastroenterologická společnost – lékaři vytipovávají ohrožené lidi a doporučují jim podstoupit vyšetření zaměřené na vyloučení nemoci.
Program gastroenterologů cílí na ty, jejichž riziko rakoviny slinivky je vyšší než pět procent. Patří mezi ně například lidé se dvěma a více přímými příbuznými s tímto onemocněním, pacienti s opakovanými nebo chronickými záněty slinivky a nositelé některých genetických mutací. Tento již běžící program je však určen jen pro malé množství lidí, podstupovaná vyšetření jsou poměrně rozsáhlá a navíc se musí každý rok opakovat.
Pilotní program spuštěný od července by měl v budoucnu prevenci umožnit mnohem většímu množství lidí.