Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  900 nádorů, na které se většinou přišlo včas. To je výsledek screeningu rakoviny prostaty

900 nádorů, na které se většinou přišlo včas. To je výsledek screeningu rakoviny prostaty

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pacient hovoří s lékařem
Autor: Shutterstock (ilustrační foto)
Více než 150 tisíc mužů a téměř 900 nádorů zachycených většinou včas. Ministerstvo zveřejnilo první statistiku k nové prevenci rakoviny prostaty z krve. Screening pokračuje i letos, určený je mužům od 50 do 70 let.

Ministerstvo zdravotnictví v polovině srpna prezentovalo první data z novinky otevřené všem mužům od 50 do 70 let, kteří nepociťují zdravotní problémy spojené s prostatou. Do screeningu se za první rok fungování zapojilo 150 498 mužů.

Důležitější než tento počet ale je, že prevence se zúčastnil bezmála každý, kterému ji nabídl třeba jeho praktický lékař nebo urolog. Ochotu podstoupit odběr krve projevilo přes 99 procent oslovených. Jen pro srovnání, pozvánku na prevenci rakoviny plic i po třech letech od jejího spuštění ignoruje polovina pozvaných kuřáků. 

Za úspěšný označil rozjezd plošné prevence rakoviny prostaty jak ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, tak šéf statistiků Ladislav Dušek

Proč má program takový úspěch, na ministerstvu nezaznělo. Lze ale dovozovat, že vyšetření krve, navíc u praktického lékaře, je pro muže mnohem přijatelnější variantou než vyšetření přes konečník u urologa. 

Zapojíte se do nového programu zaměřeného na rakovinu prostaty?

Zobraz výsledek

Kolik prevence odhalila nádorů

Prevence spuštěná 1. ledna 2024 se neosvědčuje jen kvůli účasti. Ukázalo se, že mezi dobrovolnými účastníky jsou skutečně ti, kteří mají nádor prostaty, ale neví o něm. Téměř u devíti procent mužů byla zachycená vysoká hodnota prostatického specifického antigenu. To neznamená, že všichni mají nádor, ale že budou dále sledovaní a bude se hlídat, aby nádor nevznikl, říká ředitel Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Statistika zveřejněná ministerstvem říká, že od ledna do prosince 2024 mělo vysokou hodnotu antigenu v krvi (tzv. ukazatel PSA) téměř 13 tisíc účastníků screeningu. Více než devět tisíc z nich už bylo dále vyšetřeno a 892 lékaři sdělili, že mají rakovinu. Díky screeningu ale mají vyšší šanci na vyléčení, protože nádory při prevencích obecně bývají  odhaleny dříve, než o sobě dávají vědět kvůli pokročilé fázi onemocnění.

Jedním z onkologických pacientů, kterým na nádor přišli včas díky screeningu rakoviny prostaty, byl i ministr Válek. Ten o své zkušenosti v minulosti veřejnost informoval přímo na jedné z tiskových konferencí (o tom, že politika čekala léčba, jsme v minulosti informovali zde).

O rakovině nemusí vědět 9 000 mužů

Podíl těch, u nichž vyšetření krve odhalilo nějaké potíže, je podle Ladislava Duška  šokující. Že to bude bezmála desetina můžu ve screeningu, nikdo před spuštěním programu nečekal. Statistika totiž naznačuje, že mezi českými muži po padesátce je poměrně dost těch, kteří žijí s nádorem, ale neví o něm. 

Ukazuje to, že populace má velkou pozaďovou onkologickou nálož. Cílová skupina tohoto screeningu je 1,5 milionu mužů. To ale teoreticky znamená, že po ČR chodí až devět tisíc těch, kteří mají nádor v časném stádiu a ten screening jim může, bez diskuze, zachránit život, říká Dušek. Nechť tato čísla slouží pánům 50+ jako výzva, aby vstoupili do screeningu a nechali se vyšetřit u svého praktického lékaře, dodává.

Kvíz o zdraví a medicíně

Touretteův syndrom, vertigo, lupus. Ukažte, že se vyznáte v názvech příznaků a diagnóz

Ať už se o své zdraví zajímáte hodně nebo málo, zkuste si náš kvíz s dvanácti otázkami. Prověří, co vlastně víte o medicíně a některých neobvyklých nebo tajuplně znějících diagnózách.
Spustit kvíz

Jak se do programu zapojit

Rakovina prostaty o sobě docela dlouho nedává vědět, nádor na rozdíl od jiných roste pomalu. Ve chvíli, kdy dojde na zdravotní potíže, je většinou ve fázi, kdy je léčba složitější. Naopak nádor zachycený ve chvíli, kdy o sobě nedává vědět, je šancí na úplné zotavení. 

Screening rakoviny prostaty i nadále pokračuje. Je určen mužům od 50 do 70 let a je bezplatný. Do programu se dá dostat na pozvání lékaře (praktika, urologa) nebo si o něj zájemce mohou sami říci. Spočívá v odběru vzorku krve. 

Prevence slouží těm, kteří nejsou sledovaní nebo léčení pro rakovinu prostaty. Do programu se může zapojit i muž, který v minulosti prodělal jiné onkologické onemocnění.

Podrobnosti o průběhu prevence najdete na webu prostascreening.cz.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Související články

Komerční sdělení

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Snižte si riziko, že vás postihne infarkt. Tohle potřebujete vědět
1/12 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Zkušební doba po novele zákoníku práce v praktických příkladech

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).