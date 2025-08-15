900 nádorů, na které se většinou přišlo včas. To je výsledek screeningu rakoviny prostaty

Ministerstvo zdravotnictví v polovině srpna prezentovalo první data z novinky otevřené všem mužům od 50 do 70 let, kteří nepociťují zdravotní problémy spojené s prostatou. Do screeningu se za první rok fungování zapojilo 150 498 mužů.
Důležitější než tento počet ale je, že prevence se zúčastnil bezmála každý, kterému ji nabídl třeba jeho praktický lékař nebo urolog. Ochotu podstoupit odběr krve projevilo přes 99 procent oslovených. Jen pro srovnání, pozvánku na prevenci rakoviny plic i po třech letech od jejího spuštění ignoruje polovina pozvaných kuřáků.
Za úspěšný označil rozjezd plošné prevence rakoviny prostaty jak ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, tak šéf statistiků Ladislav Dušek.
Proč má program takový úspěch, na ministerstvu nezaznělo. Lze ale dovozovat, že vyšetření krve, navíc u praktického lékaře, je pro muže mnohem přijatelnější variantou než vyšetření přes konečník u urologa.
Zapojíte se do nového programu zaměřeného na rakovinu prostaty?
Kolik prevence odhalila nádorů
Prevence spuštěná 1. ledna 2024 se neosvědčuje jen kvůli účasti. Ukázalo se, že mezi dobrovolnými účastníky jsou skutečně ti, kteří mají nádor prostaty, ale neví o něm.
Téměř u devíti procent mužů byla zachycená vysoká hodnota prostatického specifického antigenu. To neznamená, že všichni mají nádor, ale že budou dále sledovaní a bude se hlídat, aby nádor nevznikl, říká ředitel Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Statistika zveřejněná ministerstvem říká, že od ledna do prosince 2024 mělo vysokou hodnotu antigenu v krvi (tzv. ukazatel PSA) téměř 13 tisíc účastníků screeningu. Více než devět tisíc z nich už bylo dále vyšetřeno a 892 lékaři sdělili, že mají rakovinu. Díky screeningu ale mají vyšší šanci na vyléčení, protože nádory při prevencích obecně bývají odhaleny dříve, než o sobě dávají vědět kvůli pokročilé fázi onemocnění.
Jedním z onkologických pacientů, kterým na nádor přišli včas díky screeningu rakoviny prostaty, byl i ministr Válek. Ten o své zkušenosti v minulosti veřejnost informoval přímo na jedné z tiskových konferencí (o tom, že politika čekala léčba, jsme v minulosti informovali zde).
O rakovině nemusí vědět 9 000 mužů
Podíl těch, u nichž vyšetření krve odhalilo nějaké potíže, je podle Ladislava Duška šokující. Že to bude bezmála desetina můžu ve screeningu, nikdo před spuštěním programu nečekal. Statistika totiž naznačuje, že mezi českými muži po padesátce je poměrně dost těch, kteří žijí s nádorem, ale neví o něm.
Ukazuje to, že populace má velkou pozaďovou onkologickou nálož. Cílová skupina tohoto screeningu je 1,5 milionu mužů. To ale teoreticky znamená, že po ČR chodí až devět tisíc těch, kteří mají nádor v časném stádiu a ten screening jim může, bez diskuze, zachránit život, říká Dušek.
Nechť tato čísla slouží pánům 50+ jako výzva, aby vstoupili do screeningu a nechali se vyšetřit u svého praktického lékaře, dodává.
Jak se do programu zapojit
Rakovina prostaty o sobě docela dlouho nedává vědět, nádor na rozdíl od jiných roste pomalu. Ve chvíli, kdy dojde na zdravotní potíže, je většinou ve fázi, kdy je léčba složitější. Naopak nádor zachycený ve chvíli, kdy o sobě nedává vědět, je šancí na úplné zotavení.
Screening rakoviny prostaty i nadále pokračuje. Je určen mužům od 50 do 70 let a je bezplatný. Do programu se dá dostat na pozvání lékaře (praktika, urologa) nebo si o něj zájemce mohou sami říci. Spočívá v odběru vzorku krve.
Prevence slouží těm, kteří nejsou sledovaní nebo léčení pro rakovinu prostaty. Do programu se může zapojit i muž, který v minulosti prodělal jiné onkologické onemocnění.
Podrobnosti o průběhu prevence najdete na webu prostascreening.cz.