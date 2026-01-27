Takhle teď vypadá prohlídka u praktika, která může zachránit vaše srdce

V lednu se pozměnila podoba preventivních prohlídek pro dospělé. Nově klade větší důraz na zdraví ledvin, jater, ale také srdce a cév (novou podobu jsme avizovali v textu zde). A právě skrze prevenci onemocnění oběhové soustavy se na změny podíváme v textu níže.
Co se dozvíte v článku
Hodina na úvod
Srdce a cévy nově praktický lékař začne hlídat už od mládí. Vstupní prohlídka, která je komplexní a může trvat i hodinu, by měla přijít nejpozději s 19. narozeninami, ale registrující praktik vám ji bezplatně udělá i později.
Hlavní změnou je, že i ty nejmladší nově praktičtí lékaři posílají na krev. Hned při první prohlídce totiž nechávají udělat kompletní laboratorní odběr, který sleduje také parametry ovlivňující vznik aterosklerózy či nemocí srdce.
Neočekáváme, že bychom u mladého člověka našli onemocnění srdce, o kterém už neví. Jsme ale schopni identifikovat rizikové faktory, které za pět nebo deset let mohou vést třeba k ischemické chorobě srdeční, mrtvici nebo ischemii dolních končetin, popisuje Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.
Zvýšené hladiny krevních tuků nebo cukrů se objevují stále častěji u lidí pod čtyřicet let. Snižování věku a lepší diagnostika vedou k tomu, že lékaři jsou v současné době schopni vyhledat rizikové faktory u mnohem mladších lidí, než v minulosti.
Zjistit poruchy metabolismu v mladém věku je přitom zásadní. Pokud člověk zná všechna rizika, může změnit životní styl a tím změnit svůj osud – třeba se na dlouho vyhnout lékům, dodává lékař. Prognózu významně zlepšují i moderní léky, musí být ovšem nasazené včas.
EKG častěji i v mladším věku
Nově je ve vstupní prohlídce zahrnuta elektrokardiografie známá pod zkratkou EKG. Lékaři s její pomocí diagnostikují srdeční arytmie, infarkt nebo ischemii. V případě prevence je ale cílem získat výchozí EKG křivku, s níž bude lékař srovnávat křivky v pozdějším věku pacienta. EKG se totiž při preventivních prohlídkách opakuje.
U osob s rizikem srdečně-cévního onemocnění ve 30 letech a dále ve stanovených intervalech (od 30 let jednou za čtyři roky, od 40 let jednou za dva roky, pozn. red.). U pacientů bez rizikových faktorů je i nadále EKG prováděno od 40 let v intervalu jednou za čtyři roky, popsala při vysvětlování změn např. Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Častější měření tuků a cukrů
Do preventivních prohlídek přibylo častěji vyšetření krevních tuků – cholesterolu, HDL, LDL a triglyceridů. Takzvaný lipidogram v rámci prevence lékař zjišťuje ve 25 a 30 letech. Od 30. narozenin pravidelně každé čtyři roky a od 40 let každé dva roky.
Jiná prohlídka, stejně času
Ačkoliv nové preventivní prohlídky vyžadují více edukace ze strany lékaře, jejich čas prodloužený není. Pojišťovny i nadále počítají s úhradou maximálně jedné hodiny při vstupní prohlídce a půl hodiny při ostatních prevencích.
Hladiny krevních tuků nad či pod normu mohou být projevem souboru nemocí zvaných dyslipidémie. Mohou také vést k poškození stěn cév, která může vyústit ve vznik aterosklerózy, infarktu, mrtvice nebo ischemické choroby srdeční.
Zdraví cév může podpořit také častější vyšetřování krevních cukrů neboli glykémie. Jeho cílem je zachytit prediabetes nebo diabetes, protože i ty významným způsobem postihují zdraví oběhové soustavy. Zatímco dříve se praktici běžně na tyto hodnoty dívali ve 30 letech a pak až od 40 let dále, nyní je pojišťovna hradí všem dospělým při každé preventivní prohlídce, tedy jednou za dva roky.
Mezi další biochemická vyšetření zaměřená na srdce a cévy patří vyšetření hladiny takzvaného lipoproteinu(a). To je jednorázové a provádí se vždy při vstupní prohlídce a ženám ještě jednou, a to po menopauze. Jeho zvýšená hladina je daná geneticky a znamená vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních nemocí.
Nově zaměřeno i na srdeční selhání
Úplnou novinkou při prevenci je vyšetřování hladiny tzv. NT-proBNP. Zjišťování jeho přítomnosti v krvi se používá k včasné diagnostice srdečního selhání. Tedy v době, kdy srdce už nefunguje správně, ale onemocnění se ještě neprojevilo. Pozitivní výsledek při prevenci znamená objednání ke kardiologovi na ultrazvukové vyšetření srdce zvané echokardiografie.
Dosud se tento biochemický ukazatel při prevenci nezjišťoval, od letoška je lékaři nechávají vyšetřit od 50 let každé dva roky tomu, kdo má dva a více rizikových faktorů. Od 60 let každé dva roky lidem s jedním a více rizikovými faktory.
Mezi základní rizika patří vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka. Mezi další pak ateroskleróza, prodělání infarktu nebo některá dědičná onemocnění.
Nejen BMI, ale i obvod pasu
Nově vám také při každé prevenci praktický lékař změří obvod pasu. Ten totiž lépe než hodnota BMI (i tu ovšem lékař stále zjišťuje) vystihuje zvýšené riziko srdečně-cévních nemocí. Rizikový je obvod u žen nad 80 cm a u mužů nad 94 cm. Vyšší míry napovídají, že vnitřní orgány jsou obklopeny útrobním neboli viscerálním tukem ve vyšší míře, než je zdrávo. I to je okolnost, která zvýší pravděpodobnst, že vám onemocní srdce nebo cévy.
Praktický lékař vám také důsledněji pohlídá, zda se vás týká celoplošná bezplatná prevence zaměřená na zdraví srdce a cév. V tuto chvíli běží v pilotním testování jeden program takto zaměřený. Je to screening výdutě břišní aorty určený zatím jen mužům od 65 do 67 let (více o něm čtěte zde).
Takto přehledně všechny změny shrnul portál labtestsonline.cz (najdete je zde) věnovaný osvětě spojené s laboratorním testováním.
Nemoci srdce a cév zkracují život
Ambicí lékařů je prodloužit život ve zdraví a snížit počet předčasně zemřelých lidí. Tedy těch, kteří odejdou ve věku pod 70 let.
Kardiovaskulární onemocnění jsou velmi vážným problémem, který zodpovídají za 38 procent úmrtí , připomněl Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.
Nejdramatičtěji roste počet pacientů s chronickým srdečním selháním.
Za deset let jejich počet stoupl o čtvrtinu na téměř 390 tisíc, přitom jde o stav, který je z velké většiny preventabilní, popsal Dušek. Dodal, že vyjma ztráty životů je účet jen za tuto diagnózu z hlediska sociální podpory a zdravotní péče vyčíslený na 21 miliard korun ročně. I proto vznikl Národní kardiovaskulární plán, který má tento stav zvrátit a do kterého zapadají také změny preventivních prohlídek u praktických lékařů.