Lékaři chtějí změnu prevence nádoru čípku. Ta současná více než pětinu případů neodhalí

Lékaři přišli s optimistickou zprávou: po 17 letech organizovaného gynekologického screeningu se konečně podařilo snížit úmrtnost na rakovinu děložního hrdla v Česku.
„Jde přitom o nemoc, u které víme, co ji způsobuje – v naprosté většině případů jde o virus HPV. Máme očkování, takže víme, jak zabránit, aby onemocnění vzniklo. A také jde o nemoc, která má přednádorové stavy – v rámci screeningu nehledáme nádor, ale bráníme tomu, aby vznikl,“ přibližuje profesor David Cibula, přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN.
Screening rakoviny děložního hrdla byl v Česku zaveden v roce 2008, kdy gynekologové začali plošně provádět cytologii neboli stěr z děložního čípku. To vedlo k postupnému snižování počtu nových případů, dlouhodobě se ale nijak neměnil počet úmrtí. Umíralo stále kolem tří set žen ročně.
„Poslední dostupná data z roku 2023 však zřetelně ukazují zásadní přínos zavedení vysoce citlivého HPV DNA testu v roce 2021 a dokládají meziroční pokles o 100 úmrtí,“ uvádí profesor Jiří Sláma, vedoucí Onkogynekologického centra Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF a VFN. V současnosti na nádor děložního hrdla umírají asi dvě stovky žen.
Cytologie neodhalí až třetinu případů
Potíž je, že jde často i o ženy, které chodí pravidelně ke gynekologovi a účastní se screeningu. Jenže cytologický stěr přehlédne velkou část případů rakoviny.
„Problém cytologického screeningu spočívá v jeho nízké citlivosti a vysoké variabilitě výsledků v cytologických laboratořích. Důsledkem tak je, že 20 až 30 % pacientek s rakovinou děložního čípku mělo pravidelné cytologické stěry, které ale onemocnění neodhalily,“ upozorňuje profesor Sláma.
Naproti tomu HPV DNA test, který je dosud hrazený ženám ve 35, 45 a 55 letech, je významně citlivější. „Současná negativita HPV DNA testu a cytologického stěru je prakticky garancí absence rizika vzniku rakoviny děložního čípku v následujících letech,“ dodává profesor Sláma.
Gynekologové navrhují změny
Další snížení počtu žen, které zemřou na rakovinu děložního hrdla, se podle lékařů neobejde bez změn ve screeningu. Proto se už Onkogynekologická sekce České gynekologicko – porodnické společnosti obrátila na Ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS s návrhem změn, které by cílily hlavně na prevenci u starší populace, ve které je úmrtnost nejvyšší.
„Jde o věci k jednání, neměl by ale být problém je prosadit,“ myslí si profesor David Cibula.
Očkování i v dospělosti
Změny zahrnují rozšíření primární prevence: tedy úhradu očkování proti HPV až do 26 let věku. Nyní je vakcinace hrazena pro dívky a chlapce od 11 do 14 let. „Jsou děti, které to prostě nestihnou. A také bychom byli rádi, kdyby měli i starší možnost se sami rozhodnout, zda očkování absolvují. Do 14 let jde přeci jen spíše o rozhodnutí rodičů,“ přibližuje Cibula.
Kromě toho chtějí gynekologové zahrnout HPV očkování do povinného očkovacího kalendáře.
Zvažujete očkování proti HPV, necháte / nechali jste očkovat děti?
Proočkovanost roste
Odborníci kvitují i rostoucí proočkovanost proti HPV mezi mladistvými. „Rozšíření hrazeného očkování od 1. ledna 2024 na dívky i chlapce od 11 do dovršení 15 let věku posílilo možnosti prevence a otevřelo cestu k vyšší ochraně mladé generace,“ potvrzuje Ondřej Májek, vědecký vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS ČR.
Data za rok 2024 ukazují pozitivní trend. „V 15 letech dosahuje celková proočkovanost dívek 73 % a u chlapců téměř 51 % a očkování je tak nejúčinnější ochranou proti vážným onemocněním, která HPV virus může způsobit,“ dodává Májek.
Citlivější stěry až do 65 let
„Pokud jde o screening samotný, rádi bychom rozšířili HPV DNA testování v pětiletých intervalech až do 65 let věku pacientek. Nejčastěji totiž umírají ženy starší 65 let. Současně by však bylo možné prodloužit screeningový interval odebírání stěrů ze současného jednoho roku až na pět let u žen očkovaných, anebo u žen s negativním výsledkem HPV testu a cytologického stěru,“ dodává Cibula.
Hrazené samotestování
Poslední změna se týká možnosti samotestování na HPV. Pojišťovny by ho hradily například ženám, které se screeningu u gynekologa neúčastnily za poslední tři roky. Sady by mohli distribuovat i praktičtí lékaři, případně je možné je odeslat poštou.
Podpořte pacientky Fialovou jízdou
V sobotu 20. září se už tradičně slaví Den onkogynekologických diagnóz. Připomíná důležitost prevence a časného záchytu gynekologických nádorových onemocnění.
Pacientky, lékaři, sestřičky a veřejnost vyráží v tento den na charitativní Fialovou jízdu World GO Day. Cílem letošní akce je upozornit na preventabilitu rakoviny děložního čípku a podpořit pacientky. Můžete jet na kole, koloběžce, běžet nebo se projít. Peloton vyráží v 10 hodin od Základní školy Botičská (Botičská 8) a v cíli u areálu Rosmarina (ulice Vltavanů) bude připraven bohatý doprovodný program.