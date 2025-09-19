Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Lékaři chtějí změnu prevence nádoru čípku. Ta současná více než pětinu případů neodhalí

Lékaři chtějí změnu prevence nádoru čípku. Ta současná více než pětinu případů neodhalí

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos.com
Případů rakoviny děložního čípku ubývá, umírá na ni také čím dál méně žen. Zásadní pro tento pozitivní trend bylo zavedení screeningu citlivým HPV DNA testem. Onkogynekologové nyní navrhují změny, jak gynekologický screening ještě zefektivnit. Mimo jiné by se mohly prodloužit intervaly mezi kontrolami a také rozšířit skupina těch, kdo by měli hrazené očkování proti HPV viru.

Lékaři přišli s optimistickou zprávou: po 17 letech organizovaného gynekologického screeningu se konečně podařilo snížit úmrtnost na rakovinu děložního hrdla v Česku.

„Jde přitom o nemoc, u které víme, co ji způsobuje – v naprosté většině případů jde o virus HPV. Máme očkování, takže víme, jak zabránit, aby onemocnění vzniklo. A také jde o nemoc, která má přednádorové stavy – v rámci screeningu nehledáme nádor, ale bráníme tomu, aby vznikl,“ přibližuje profesor David Cibula, přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN. 

Screening rakoviny děložního hrdla byl v Česku zaveden v roce 2008, kdy gynekologové začali plošně provádět cytologii neboli stěr z děložního čípku. To vedlo k postupnému snižování počtu nových případů, dlouhodobě se ale nijak neměnil počet úmrtí. Umíralo stále kolem tří set žen ročně.

Na rakovinu se přišlo v těhotenství, zdravý syn se musel narodit předčasně Přečtěte si také:

Na rakovinu se přišlo v těhotenství, zdravý syn se musel narodit předčasně

„Poslední dostupná data z roku 2023 však zřetelně ukazují zásadní přínos zavedení vysoce citlivého HPV DNA testu v roce 2021 a dokládají meziroční pokles o 100 úmrtí,“ uvádí profesor Jiří Sláma, vedoucí Onkogynekologického centra Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF a VFN. V současnosti na nádor děložního hrdla umírají asi dvě stovky žen.

Cytologie neodhalí až třetinu případů

Potíž je, že jde často i o ženy, které chodí pravidelně ke gynekologovi a účastní se screeningu. Jenže cytologický stěr přehlédne velkou část případů rakoviny.

„Problém cytologického screeningu spočívá v jeho nízké citlivosti a vysoké variabilitě výsledků v cytologických laboratořích. Důsledkem tak je, že 20 až 30 % pacientek s rakovinou děložního čípku mělo pravidelné cytologické stěry, které ale onemocnění neodhalily,“ upozorňuje profesor Sláma.

Naproti tomu HPV DNA test, který je dosud hrazený ženám ve 35, 45 a 55 letech, je významně citlivější. „Současná negativita HPV DNA testu a cytologického stěru je prakticky garancí absence rizika vzniku rakoviny děložního čípku v následujících letech,“ dodává profesor Sláma.

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV. Kdy je platí pojišťovna? Přečtěte si také:

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV. Kdy je platí pojišťovna?

Gynekologové navrhují změny

Další snížení počtu žen, které zemřou na rakovinu děložního hrdla, se podle lékařů neobejde bez změn ve screeningu. Proto se už Onkogynekologická sekce České gynekologicko – porodnické společnosti obrátila na Ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS s návrhem změn, které by cílily hlavně na prevenci u starší populace, ve které je úmrtnost nejvyšší.

„Jde o věci k jednání, neměl by ale být problém je prosadit,“ myslí si profesor David Cibula.

Očkování i v dospělosti

Změny zahrnují rozšíření primární prevence: tedy úhradu očkování proti HPV až do 26 let věku. Nyní je vakcinace hrazena pro dívky a chlapce od 11 do 14 let. „Jsou děti, které to prostě nestihnou. A také bychom byli rádi, kdyby měli i starší možnost se sami rozhodnout, zda očkování absolvují. Do 14 let jde přeci jen spíše o rozhodnutí rodičů,“ přibližuje Cibula. 

Kromě toho chtějí gynekologové zahrnout HPV očkování do povinného očkovacího kalendáře.

Zvažujete očkování proti HPV, necháte / nechali jste očkovat děti?

Zobraz výsledek

Proočkovanost roste

Odborníci kvitují i rostoucí proočkovanost proti HPV mezi mladistvými. „Rozšíření hrazeného očkování od 1. ledna 2024 na dívky i chlapce od 11 do dovršení 15 let věku posílilo možnosti prevence a otevřelo cestu k vyšší ochraně mladé generace,“ potvrzuje Ondřej Májek, vědecký vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS ČR.

Data za rok 2024 ukazují pozitivní trend. „V 15 letech dosahuje celková proočkovanost dívek 73 % a u chlapců téměř 51 % a očkování je tak nejúčinnější ochranou proti vážným onemocněním, která HPV virus může způsobit,“ dodává Májek.

Citlivější stěry až do 65 let

„Pokud jde o screening samotný, rádi bychom rozšířili HPV DNA testování v pětiletých intervalech až do 65 let věku pacientek. Nejčastěji totiž umírají ženy starší 65 let. Současně by však bylo možné prodloužit screeningový interval odebírání stěrů ze současného jednoho roku až na pět let u žen očkovaných, anebo u žen s negativním výsledkem HPV testu a cytologického stěru,“ dodává Cibula.

Hrazené samotestování

Poslední změna se týká možnosti samotestování na HPV. Pojišťovny by ho hradily například ženám, které se screeningu u gynekologa neúčastnily za poslední tři roky. Sady by mohli distribuovat i praktičtí lékaři, případně je možné je odeslat poštou.

Podpořte pacientky Fialovou jízdou

V sobotu 20. září se už tradičně slaví Den onkogynekologických diagnóz. Připomíná důležitost prevence a časného záchytu gynekologických nádorových onemocnění. 

Pacientky, lékaři, sestřičky a veřejnost vyráží v tento den na charitativní Fialovou jízdu World GO Day. Cílem letošní akce je upozornit na preventabilitu rakoviny děložního čípku a podpořit pacientky. Můžete jet na kole, koloběžce, běžet nebo se projít. Peloton vyráží v 10 hodin od Základní školy Botičská (Botičská 8) a v cíli u areálu Rosmarina (ulice Vltavanů) bude připraven bohatý doprovodný program.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek a nepletete si calvados a cider
1/15 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

ChatControl: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Imunoložka radí, jak se vyhnout podzimním infekcím
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).