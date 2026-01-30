Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Tohle uděláte pro své ledviny, když půjdete na novou prevenci k praktikovi

Tohle uděláte pro své ledviny, když půjdete na novou prevenci k praktikovi

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Detail lékaře píšící výsledky vyšetření ledvin
Autor: Shutterstock
Preventivní prohlídky pro dospělé se změnily. Praktičtí lékaři mimo jiné ze vzorků krve a moči vyčtou více informací o tom, v jaké kondici máte ledviny. A mezi vyšetřeními z moče je i jedna novinka.

O tom, že nová podoba preventivních prohlídek pro dospělé poví více o vašem srdci, jsme psali tady. V tomto textu se podíváme, jak praktický lékař bezplatnou prevencí prověří vaše ledviny. Pojišťovny totiž od ledna plošně hradí širší spektrum laboratorních vyšetření.

V minulosti se v rámci preventivní prohlídky prováděla jen takzvaná glomerulární filtrace. Toto vyšetření se ale týkalo jen starších 50 let s kardiovaskulárním rizikem a mělo čtyřletý interval. Teď je dostupná pro všechny nad 50 let každé dva roky. Navíc do prevence přibylo vyšetření ACR, které její součástí zatím nebylo, shrnuje změny Ondřej Viklický, přednosta Kliniky nefrologie a Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Nové vyšetření z moče

Tzv. ACR se zjišťuje z moče. Nejlépe první ranní a stačí vzorek jednorázový, moč není třeba sbírat. 

Změny si vystačí s jedním odběrem krve

Pro pacienta se na první pohled od ledna moc nemění. Stále platí, že preventivní prohlídka není povinná, u praktického lékaře je možné ji bezplatně absolvovat jednou za dva roky a pojí se s ní zpravidla odběr krve a přinesení vzorku moče. 

Rozdíl je v tom, co všechno se ze vzorků zjišťuje. A také třeba v tom, že zájemci o prevenci budou častěji chodit na EKG. Vstupní prohlídka je nově obsáhlejší a pojišťovny při ní zaplatí i rozbor krve s řadou parametrů.

Praktický přehled prevence dle věku a pohlaví najdete na portálu Nzip.

Za zkratkou se skrývá laboratorní vyšetření, které testuje poměr bílkoviny zvané albumin ke koncentraci kreatininu, což je odpadní látka  produkovaná svaly. Obě jsou vylučovány močí a patří mezi indikátory poškození ledvin. Třeba v důsledku neléčeného, špatně léčeného vysokého tlaku, cukrovky nebo některé nemoci ledvin, mezi které patří např. diabetická nefropatie.

Novinka je od letoška dostupná všem lidem nad 50 let, a to každé dva roky.

Každé dva roky ji mají hrazenou preventivně také pacienti s s cukrovkou, vysokým krevním tlakem či některou z nemocí srdce a cév, a to bez ohledu na věk.

ACR nově praktický lékař nechá udělat také u vstupní prohlídky. Tedy ve chvíli, kdy dospívající přechází od praktické lékařky pro děti k praktikovi pro dospělé. 

Je to velice citlivý marker. Zjistilo se, že ACR dobře předvídá riziko kardiovaskulárních komplikací a úmrtí, podotýká Ondřej Viklický. Pokud má někdo silně zvýšený albumin v moči a trošku sníženou filtraci, má šestkrát vyšší riziko úmrtí na kardiovaskulární komplikace, vysvětluje, proč má smysl hodnoty preventivně sledovat a že v důsledku je zdraví ledvin úzce provázané se zdravím srdce a cév.

Papírky se změnami neskončily

I po Novém roce platí, že při každé preventivní prohlídce praktický lékař vyšetří moč s pomocí diagnostického papírku. Jde o hojně používané vyšetření, které se provádí přímo v ordinaci.

Princip je takový, že konce papírku se po ponoření do tekutiny vlivem chemických reakcí různě zabarví a dle zabarvení lze pak orientačně určit přítomnost určitých látek v moči. Jde třeba o cukr, bílkoviny nebo krev. Jejich přítomnost může odhalit buď samotné onemocnění ledvin nebo nemoc, jež by k jejich poškození vedla. A to přitom v době, kdy se ještě neprojevují. 

Tabulka přehledu změn v preventivních prohlídkách pro dospělé

Takto přehledně všechny změny shrnul portál labtestsonline.cz (najdete je zde) věnovaný osvětě spojené s laboratorním testováním.

Autor: Lab Tests Online

Co vyčtou lékaři z krve

Dalším vyšetřením zaměřeným na ledviny je eGFR neboli odhad glomerulární filtrace. V rámci prevence se hodnota zjišťuje z koncentrace kreatininu. Vyšetření dokáže odhalit sníženou schopnost filtrace ledvin, což značí, že orgánem protéká méně krve, než by mělo. Cílem je odhalit včas chronické onemocnění ledvin.

Na rozdíl od ACR se provádí ze vzorku krve (nejde o zvláštní odběr, protože je eGFR vyšetřovaný spolu s dalšími parametry). 

Toto vyšetření je v rámci prevence dostupné všem nad 50 let, a to každé dva roky. Pacientům s cukrovkou, vysokým krevním tlakem či onemocněním srdce a cév je praktik provádí rovněž každé dva roky bez ohledu na věk. Je také součástí komplexní vstupní prohlídky.

V minulosti se toto provádělo také, ale pouze lidem nad 50 let a interval této části prevence byl čtyřletý.

Častější testování glykémie

Změnou také je, že nově praktičtí lékaři při každé preventivní prohlídce u všech dospělých vyšetřují hodnoty krevního cukru tzv. glykémii. Dříve ji vyšetřovali ve 30 letech a poté až od 40 let.

Jeho nadlimitní hodnoty poukazují na prediabetes a diabetes. Odhalit je přitom lze ve fázi, kdy se nemoc nijak neprojevuje, takže jejich nástup je možné zbrzdit. Zásadní je to nejen pro zdraví srdce a cév, ale i ledvin. Neléčena cukrovka je poškozuje a patří k nejčastějším příčinám toho, proč končí pacienti na dialýze. 

Podle Ondřeje Viklického jsou změny v preventivních prohlídkách pro sledování zdraví ledvin zásadní. Jít na prevenci rozhodně za to stojí. Každý, komu bylo padesát, by měl vědět, jak na to jeho ledviny jsou, dodává lékař.

Už jste byli na nové preventivní prohlídce?

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Pokud měli cukrovku vaši rodiče, téměř jistě ji budete mít i vy
PODCAST
