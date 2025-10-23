Screening aorty už zachránil nejméně deset životů. Lékaři jej chtějí i pro ženy

Screeningu, jehož cílem je vyhledat pacienty s rozšířenou břišní aortou, se za první půlrok zúčastnilo 6 734 mužů. Výduť odhalilo ultrazvukové vyšetření na tepně u stovky z nich, přičemž u deseti byla vysoká pravděpodobnost, že by aorta praskla v dohledné době. Měla průměr větší než pět a půl centimetru. Běžně mívá tři.
Bez nadsázky se proto dá říci, že nejméně deseti mužům plošná prevence zachránila život. A další zachránění přibývají, protože program pokračuje.
Naším cílem je, aby v roce 2030 toto vyšetření absolvovalo ročně 34 tisíc mužů, říká Dagmar Obšilová, koordinátorka programu z Národního screeningového centra.
Většina pozvaných dorazila
Vyšetření desítek tisíc zájemců je reálné, protože už nyní jde vidět, že obavy lékařů, že muži nepřijdou, se nenaplnily.
Do programu vstoupilo 85 procent pozvaných praktickými lékaři. To je ve srovnání s jinými screeningy hodně. Asi proto, že je to rychlé, jednorázové a bezbolestné vyšetření, uvádí Martin Köcher, předseda Komise screeningového programu výdutě břišní aorty a zástupce přednosty Radiologické kliniky FN Olomouc.
Největší účast na screeningu je zatím v Praze, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Dostupný je ale po celé ČR.
Lékaři chtějí přizvat i ženy
Pilotní fáze screeningu je určena mužům ve věku 65 až 67 let. Nejde však jen o ně. Lékaři ví, že prasknutím břišní aorty jsou ohroženy více také kuřačky po menopauze. Kouření totiž samo o sobě je rizikovým faktorem pro vznik výdutě, v menopauze navíc dochází k poklesu estrogenu, jenž chrání cévy, naopak se může zvýšit krevní tlak a mění se také metabolismus tuků.
Výskyt výdutě je u takových žen podobný jako u rizikových mužských pacientů a kuřáků, tedy až tři procenta, říká Věra Adámková, přednostka Centra preventivní medicíny pražského IKEM, kde aortu vyšetřují rizikovým ženám už osm let.
Věra Adámková je přesvědčená, že screening by se měl rozšířit právě i na tyto ženy. A není jediná.
Je to jednoznačně naším cílem. Jednorázově by měly být ultrazvukem vyšetřeny kuřačky ve věku 70 let, uvádí Martin Köcher. Na nekuřačky prevence cílit nebude, protože ty mají riziko vzniku výdutě velmi nízké.
Screening ovšem běží příliš krátce na to, aby o něčem takovém ještě Ministerstvo zdravotnictví rozhodovalo.
Všechny tyto úvahy bereme v potaz. Projekt je ale zatím v pilotní fázi, která bude trvat do konce roku 2030. Poté bude hloubkově vyhodnocován a budeme se zabývat i doporučeními, říká Dagmar Obšilová z Národního screeningového centra.
Ve chvíli, kdy u mužů dosáhneme výskytu výdutí přes půl procenta, což je známka efektivity programu, poté si myslím, že můžeme vnést na pojišťovny, ministerstvo, praktické lékaře a komplexní kardiovaskulární centra úvahu, abychom screening rozšířili na sedmdesátileté ženy-kuřačky, dodává Martin Köcher.
Pilotní projekt je plánovaný na pět let, ale podle něj se jeho rozšíření může zvažovat už po dvou nebo třech letech.
Zobrazení vývoje aneurysmatu břišní aorty
Jak probíhá screening nyní
Žádanku na prevenci zájemcům, kteří splňují kritéria věku a pohlaví, vystaví praktický lékař. Praktici také mohou své registrované pojištěnce do screeningu aktivně zvát, což také dělají.
Bez čekání
Podle předsedy komise screeningového programu je preventivní ultrazvuk aorty dostupný bez čekání. Je ale třeba se něj objednat předem. V Olomouci máme objednací dobu velmi krátkou. Samotná metodika programu říká, že screeningové pracoviště musí vyšetření provést do dvou měsíců od vystavení žádanky praktikem, upozorňuje Martin Köcher. Stejně tak se musí pacient do dvou měsíců dostat do péče specializovaného centra, pokud mu při prevenci výduť odhalí.
Samotné vyšetření probíhá na lačno v jednom z 269 akreditovaných ultrazvukových pracovišť. To nejbližší se dozvíte od praktického lékaře nebo jej najedete na webu programu zachransiaortu.cz.
Vyšetření je krátké a bezbolestné. Lékař s pomocí ultrazvuku zájemci prohlédne část dutiny břišní pod hrudním košem. Nejde tedy o ultrazvuk celého břicha. Do deseti minut je hotovo. Pokud aorta není rozšířená, další prevence už není třeba, protože výduť se nedokáže utvořit tak rychle, aby seniora zabila.
Pokud je výduť rozšířená, zjistí lékaři o kolik. Malá rozšíření jen sledují, u velkých průměrů doporučí léčbu, která spočívá buď v zákroku přes tepnu v třísle, díky kterému se rozšířené místo vyztuží, nebo otevřenou operaci, při níž se část aorty nahradí protézou.
Jak se projevuje prasknutí tepny
Samotné rozšíření aorty je bez příznaků a nijak na sebe neupozorňuje. Její prasknutí ale provází krutá bolest za hrudní kostí a další příznaky.
Aorta je největší tepnou v těle, vnitřní krvácení je proto tak masivní, že jde o život. Ani okamžitá pomoc jej většinou nezachrání. Umírá osmdesát pacientů ze sta.
To, zda člověk přežije, závisí zejména na místě prasknutí. Při ruptuře v přední části dochází k masivnímu krvácení do podbřišnicové dutiny.
Toto krvácení nelze utampónovat, neucpeme jej, a pacient umírá, popisuje Martin Köcher.
Praskne-li aorta vzadu, tlak okolních tkání míru krvácení sníží a existuje určitá doba na záchranu.
Pacient v takovém případě má šanci na ošetření, to ale musí přijít okamžitě, dodává lékař. Kde dojde k narušení stěny tepny, nelze ovlivnit.
Můžu si nechat aortu vyšetřit za své?
Jeden z praktických lékařů se v lednu při školení ke screeningu ve FN Motol, zajímal také o to, zda si zájemce, který nespadá do věkové podmínky screeningu či jde o ženu, může preventivní vyšetření uhradit sám.
Odpovědí je, že akreditovaná pracoviště takové vyšetření komerčně neprovádí. Je ale možné se na něm dohodnout s některou ze soukromých klinik, které do screeningu třeba ani zapojené nejsou, ale jsou vybavené ultrazvukem.
Podstupovat takové vyšetření v mladém věku, třeba 30 letech, ale nemá doživotní efekt. Další desítky let života totiž stačí k tomu, aby se aneurysma na aortě teprve vytvořilo. Až tedy takový zájemce dospěje do věku pro screening, měl by se jej zúčastnit bez ohledu na to, zda jako mladší podstoupil ultrazvuk, na kterém šla vidět i jeho aorta.
Pokud by mu vyšetření aorty lékaři dělali v 60 nebo 63 letech, třeba kvůli jiným obtížím, pak by na screening jít nemusel, připouští Martin Köcher.
Když má člověk v rodině někoho, komu výduť praskla, nebo trpí nemocemi, jež zvyšují riziko aneurysmatu břišní aorty (např. vrozené onemocnění pojiva), může jej praktický lékař na vyšetření ultrazvukem poslat také. Nicméně v jeho případě nepůjde o prevenci, ale hrazené indikované vyšetření.