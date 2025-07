Změna pravidel kvůli rakovině. Na preventivní koloskopii by měli lidé chodit už ve 45

Ministerstvo zdravotnictví upravilo od ledna 2026 podmínky plošné prevence zaměřené na rakovinu tlustého střeva a konečníku. Nově budou moci bezplatné vyšetření tlustého střeva – koloskopii – i testu krvácení do stolice podstoupit lidé od 45 let. Bezplatná prevence zároveň skončí pro seniory nad 75 let.

Jak budou vypadat nová pravidla

Program zaměřený na vyhledávání pacientů s rakovinou tlustého střeva a konečníku v časném stádiu funguje v tuzemsku od roku 2000. Za tu dobu se věková hranice určující, kdo bude mít vyšetření hrazená pojišťovnou, upravovala už jednou. Před pěti lety klesla o pět let na současných 50 let a výše.

Od ledna ji Ministerstvo zdravotnictví opět sníží. A znovu o pět let. To znamená, že zatímco nyní do screeningu spadají muži a ženy ve věku 50+, od ledna to budou muži a ženy ve věku 45 let a výše.

Poprvé v historii tohoto preventivního programu jej stát omezí také horní věkovou hranicí. Na základě komplexní analýzy a shody odborníků bylo Ministerstvem zdravotnictví schváleno stanovení horní věkové hranice na 74 let včetně, uvedl pro Vitalia.cz Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra.





Frekvence vyšetření se nezmění

Plošná prevence zaměřená na tento typ rakoviny se skládá ze dvou částí – okultního vyšetření krvácení do stolice (TOKS) a koloskopie, jinak řečeno kolonoskopie. Jedno nenahrazuje druhé, ale obojí se doplňuje.

Na bezplatné vyšetření TOKS mají účastníci screeningu nárok jednou za dva roky, na koloskopii jednou za deset let. Na těchto intervalech se od ledna2026 nic měnit nebude, byť si část onkologů myslí, že by lidé měli na koloskopii chodit dvakrát tak častěji, tedy po pěti letech.

Proč prevenci omezí od 74 let

Z odpovědí Národního screeningového centra vyplývá, že při stanovení horní věkové hranice kromě statistiky hrály roli i finance. Tedy vyhodnocení nákladů směrem k očekáváným přínosům – včasné zachycení nádoru znamená i levnější léčení nebo šanci, že pacient zůstane ekonomicky aktivní. A také to, jaký dopad bude mít změna na rozpočet zdravotních pojišťoven.





Skutečné náklady na TOKS a koloskopii se sice odvíjejí od reálného počtu vyšetřených zájemců, existuje ale model, jenž ukazuje, jak se by se mohly zvýšit po změně pravidel.

V aktuálním nastavení programu (tedy pro zájemce ve věku 50+) činily v roce 2023 přibližně 789 milionů korun. Pokud by už tehdy platila nově zaváděná pravidla (45 až 74 let), byly by náklady za stejné období zhruba 840 milionů korun.

Zájemci 75+ mají na prevenci zdarma poslední měsíce Stojíte-li o bezplatnou prevenci rakoviny tlustého střeva a blíží se vám věk nad 74 let, máte s ohledem na plánované změny posledních pět měsíců na to se objednat. Mějte přitom na paměti, že budete nejspíš potřebovat žádanku od praktického lékaře a že lhůty pro objednání mohou u prevence trvat týdny i měsíce. Iniciativu proto není dobré odkládat třeba až na prosinec.

Pokročilá stadia častěji u mladších

Věkovou hranici u prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku ministerstvo především proto, že toto onemocnění postihuje častěji mladé lidi. Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ukazují, že v letech 1999 až 2009 se počty nově diagnostikovaných pacientů do 44 let vesměs držely pod 200 ročně. Od roku 2010 jsou vždy nad 200 novými diagnózami. Např. předloni byla rakovina tlustého střeva a konečníku diagnostikovaná 253 lidem do 44 let věku. V témže roce statistika eviduje 46 úmrtí pacientů do 44 let.

Nejde ale jen celkové o počty nových, mladších pacientů, které ostatně nerostou nijak dramaticky a strmě. Roli hraje i to, že u mladších ročníků se zvyšuje počet nemocných, kterým lékaři diagnostikují nádor až ve chvíli, kdy už je v pokročilé fázi, takže klesá šance na přežití i výrazně se zkracuje i délka života s nemocí. Vysoký podíl pokročilých nálezů se opakovaně potvrzuje zejména ve věku 45 až 49 let. Tento trend je zřejmý i z dat ÚZIS ČR a odpovídá mezinárodnímu vývoji, potvrzuje Karel Hejduk.

Cílem změny věkového intervalu tedy je zachytit onemocnění včas i u zájemců o bezplatnou prevenci, kteří by na ni dosud neměli nárok, ale již se u nich zvyšuje riziko vzniku onkologického onemocnění.

Zájem o screening není velký

Posunutí hranice by zároveň mohlo přinést to, že se do prevence zapojí více mužů a žen. Screening rakoviny kolorekta totiž stále patří mezi ty s nízkou účastí. Využívá ho ani ne třetina těch, kteří na tuto bezplatnou péči mají nárok.

Nízká účast ve stávající cílové populaci nad 50 let samozřejmě zůstává výzvou. V roce 2023 činilo pokrytí screeningem v této skupině přibližně třicet procent, jak vyplývá z dat Národního registru hrazených zdravotních služeb, informuje Karel Hejduk.

Proto ministerstvo připravuje kromě snížení věkové hranice také spuštění centrálního elektronického rezervačního systému, jenž by měl screeningová vyšetření zájemcům usnadnit, protože objednávání na něj by bylo přehlednější a pohodlnější.