Takto se vám praktik podívá na játra, když budete chodit na prevenci

Zdraví jater se hlídá několika ukazateli z krve a moči. U dospělých pacientů jich praktičtí lékaři preventivně vyšetřují šest. Od ledna 2026 se změnila vyhláška, jež určuje , které látky budou sledované v rámci preventivní prohlídky, ale také to, jak často testy uhradí zdravotní pojišťovny.
Co se dozvíte v článku
Prevence z krve
Z krve lékaři zjišťují jednak koncentraci žlučového barviva zvaného bilirubin a pak také hodnoty tří enzymů známých pod zkratkami ALT (alaninaminotransferáza), AST (aspartátaminotransferáza) a GGT (gamaglutamyltransferáza). Jsou to bílkoviny nacházející se v jaterních buňkách, kde se podílejí na fungování tohoto orgánu. Jeho úkolem je (ve spolupráci se žlučníkem) mimo jiné zpracování tuků, vstřebávání vitamínů či regulaci cholesterolu.
Hodnoty enzymů přitom nevyhodnocují jako soubor, ale každý odděleně.
Protože každý z nich vypovídá o něčem jiném, podotýká praktický lékař Josef Štolfa. Zvýšené hodnoty enzymů ALT a AST ukazují na poškození jaterních buněk třeba viry žloutenek, mononukleózy nebo jinými faktory. Zvýšená hladina GGT pak ukazuje především útlak či blokádu žlučových cest nebo rozpad jaterních buněk v souvislosti s toxickým působením alkoholu, jedů nebo některých léčiv, jakým je třeba paracetamol.
Prevence z moči
O kondici jater dokáže leccos prozradit také moč. V rámci každé prevence ji lékař vyšetří diagnostickým papírkem. Někdy následuje i laboratorní rozbor tzv. sedimentu, jenž vzniká jejím odstředěním.
S ohledem na játra lékaři sledují bilirubin (jiný typ než v krvi) a koncentraci odpadní látky zvané urobilinogen. Vzniká působením bakterií v tenkém střevě. Zvýšená hodnota urobilinogenu může značit poškození jater, protože ta jej odbourávají. Pokud nefungují správně, odpadní látka se ve vyšší míře dostává do moči.
Jak často je hrazená
Pozměněné prohlídky
Někteří praktici sadu jaterní testů vyšetřovali i dříve, riskovali ale, že jim ji pojišťovny nemusí proplatit, protože v takové šíři jako nyní nebyla součástí vyhlášky. Od ledna jsou ovšem pravidla pro prevenci jasnější a úhrady šířeji rozkročené. O zdraví proto mají účastníci prevence i lékaři lepší přehled, zejména díky rozšířeným možnostem laboratorní diagnostiky.
Testování jaterních ukazatelů není novinkou. Vyhláška ale nově říká, že jaterní testy z krve provádí praktičtí lékaři lidem nad 45 let, kteří jsou v riziku jaterního onemocnění. Jde o pacienty s nadváhou, obezitou, cukrovkou nebo ty, kteří ve vyšší míře pijí alkohol. U nich zdravotní pojišťovny jaterní testy uhradí v rámci prevence každé dva roky. Dosud žádný takový interval, ani věková hranice stanoveny nebyly.
Vyhláška rozšiřuje také okruh vyšetřovaných ukazatelů při vstupní preventivní prohlídce, tedy té první při přestupu od dětského praktického lékaře. Zpravidla jde o prohlídku v 18 nebo 19 letech. Nově lékař nechá laboratoř zjišťovat plnou škálu jaterních testů jak z krve, tak ze sedimentu.
Jeden odběr, více informací
Vyšetření jater v rámci preventivní prohlídky pro dospělé u praktického lékaře pro zájemce neznamená žádný odběr krve navíc (o moči to platí také). V rámci dvouleté prevence je odběr vždy jeden, od ledna ale lékař může a má častěji zatrhnout více kolonek ve formuláři, jenž doprovází vzorek do laboratoře.
Novinky pod lupou
Výše popsané intervaly jaterních vyšetření se týkají pouze prevence. Pokud je člověk zatížený nemocí jater v rodinné anamnéze nebo pokud má zdravotní problémy, třeba v podobě tlaku v pravém podžebří nebo bolesti břicha, o podobě vyšetření a frekvenci rozhoduje lékař. Indikované vyšetření jater zdravotní pojišťovna pacienta hradí vždy.
Ač je prevence podrobnější, na všechny otázky kolem zdraví jater samozřejmě neodpoví. Vyčíst z ní lékaři nedokáží např. to, zda jsou játra ztukovatělá. Přitom lidí s nemocí označovanou zkratkou NFLD přibývá, dlouho o ní ale nemusí vědět (více o příčinách nealkoholového ztukovatění jater jsme psali zde).
Preventivní prohlídky jsou v ČR nepovinné. Dospělým je provádí praktický lékař, u kterého jsou registrovaní, a to každé dva roky. Další prevenci je možné absolvovat u zubaře (dospělí jednou za rok) nebo ženy u gynekologa (od 15 let jednou za rok). Preventivní prohlídky jsou bezplatné a lékař je nesmí podmiňovat výběrem žádného poplatku. Platí to i o gynekolozích a možnosti volby plastového poševního zrcadla. Jeho použití není pro prevenci nezbytné.