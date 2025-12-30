Zdravotnictví v roce 2026: Bílé plomby na pojišťovnu a jiná prevence u praktiků

Ne každý rok je tak bohatý na novinky ve zdravotnické legislativě, jako je ten příští. Níže vám přinášíme výčet jen těch vybraných, které nás zaujaly nejvíce. S řadou z nich jsme vás seznamovali už během roku 2025. Připomeňte si tedy, co se po Novém roce ve zdravotnictví změní pro pacienty.
Co se dozvíte v článku
Příspěvek na bílé plomby
Jedna z nejočekávanějších změn. Amalgám končí, nastupují bílé plomby, většinou z fotokompozitu. Nový systém bude, zjednodušeně řečeno, fungovat tak, že děti budou mít bílou plombu bez doplatku, dospělým pojišťovna na plombu dá 900 korun. A je na každém, zda si za tuto cenu vybere plombu bezdoplatkovou nebo půjde do výplně dražší a rozdíl mezi cenou a úhradou pojišťovny si doplatí ze svého.
Ve stomatologii se toho ale bude odehrávat mnohem více. Podobný princip standardu a nadstandardu bude také u ošetření kořenových kanálků, na které pojišťovny přispějí 1 300 Kč (více o příspěvku na moderní endodontické metody čtěte zde).
A zlepšit by se postupně mohla i situace dětí, které potřebují ošetřit v celkové anestezii. Za hrazenou péčí totiž už nebudou muset jen do nemocnice a být hospitalizované. Od příštího roku ji nabídnou i některé ordinace zubařů v ambulantním režimu (více o úhradách za celkovou anestezii v ambulancích čtěte zde).
Změna prevence u praktiků
Další velkou změnou bude nová podoba preventivních prohlídek u praktických lékařů. Zůstanou sice ve stejné frekvenci – jednou za dva roky, ale zejména laboratorní testy budou jiné. Nově budou lékaři v určitém věku nechávat zjistit, zda člověk netrpí srdečním selháním, více se zaměří i na funkci jater, ledvin a sledování hladiny různých typů tuků v krvi (tzv. lipidového profilu).
Směrodatným ukazatelem pro diagnostiku a sledování obezity už nebude BMI, ale obvod pasu.
Aktivnější by měli být praktici při zvaní do screeningů a každému pacientovi by po prevenci měli sestavit a představit jeho osobní plán péče tak, aby si zdraví udržel co nejdéle.
Samopěstování konopí
Od ledna bude možné poprvé legálně pěstovat marihuanu na každé malé zahrádce a je jedno, zda se jím chcete léčit nebo ho užívat jako rekreační drogu. Podmínkou je věk 21 let a více, pěstování maximálně tří rostlin a pouze pro vlastní potřebu. Prodej nebo darování, byť legálně vypěstovaného konopí, budou trestné. Stejně tak i nadále řízení pod vlivem THC.
Novela také říká, že legální bude držení marihuany a výrobků z něj. Doma do 100 gramů, mimo domov do 25 gramů. Zvyšují se ale i pokuty za přestupky. Místo až 15 tisíc korun na až 50 tisíc.
Elektronické žádanky
Lednem bude pokračovat elektronizace. Povinné budou pro všechny zdravotníky ePoukazy na pomůcky a do zkušebního provozu postupně začnou nabíhat eŽádanky.
V první vlně spustíme ty na zobrazovací metody, konziliární vyšetření a FT poukazy na hrazenou fyzioterapii, aby byl náběh postupný, popisuje Petr Foltýn, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví.
Také EZKartu čeká už zkraje nového roku aktualizace a s ní nový vzhled i funkce. Mezi ty nejpraktičtější patří notifikace s pozvánkou na screening. Notifikace znamená, že aplikace pošle upozornění přímo na displej mobilu. Uživatel jí ovšem posílání notifikačních zpráv musí povolit.
V EZKartě nově půjde zobrazit také případné eŽádanky a v polovině roku v ní nejspíš bude i kalendář s pozvánkami na screening.
Změny ve screeninzích
Od ledna se mění věková hranice pro screening rakoviny tlustého střeva a konečníku. Nově na něj mohou už lidé od 45 let, ale poprvé je tento program také věkově zastropovaný. Prevence je možná jen do 74 let.
V roce 2026 se chystají také některé novinky, jejichž detaily zatím Národní screeningové centrum neuvolnilo, a které čtenářům tedy přineseme později.
Pokuty za nelegální poplatky
Od ledna budou moci krajské úřady ukládat ordinacím nový typ pokut – za nelegální poplatky.
Novela zákona o zdravotních službách zakazuje vybírání poplatků za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, zakazuje podmiňovat přijetí do péče či pokračování v péči jakoukoli úhradou a ukládá povinnost zveřejnit ceník nehrazených služeb, uvádí výčet Renata Povolná, vedoucí tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví.
Řeší i situace, kdy pacient platí za rezervaci termínu do ordinace, která má smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Před dvěma lety jsme popsali, jak si takové platby zařizují lékaři od externí firmy, která provozuje rezervační web (více o poplatcích za rezervaci čtěte zde).
Při objednání na konkrétní čas přes externí rezervační systémy nezáleží na tom, zda pacient platí přímo poskytovateli nebo externí firmě. Pokud je možnost objednat se k péči hrazené z veřejného pojištění reálně dostupná pouze za poplatek, jedná se o nezákonné podmiňování přístupu k péči. Poskytovatel musí nabídnout i bezplatnou alternativu objednání, která je skutečně dostupná, vysvětluje vedoucí tiskového oddělení MZ.
Všechno výše uvedené jednání mohou nově řešit krajské úřady ve správním řízení jako přestupky. Za ty může padnout pokuta. U některých přestupků může jít až o jeden milion korun. To v případě, kdy si lékař nechá zaplatit od pojišťovny a za totéž i od pacienta. Pokud lékař podmíní poskytnutí péče poplatkem, ať už třeba registračním, ročním nebo za lepší vybavení ordinace, bude mu hrozit sankce až 300 tisíc korun.
Nevýhodou je, že aktivní musí být opět pacient, který se na krajský úřad musí obrátit.
Nové terapie a jak je hradit
Velkou výzvou nejen příštího roku bude úhrada nových terapií. První pacienti s glioblastomem se zkraje roku 2026 dočkají řádné úhrady metody Optune TTF. Ta pracuje na úplně jiném principu, než je onkologie zvyklá – na vysílání střídavého elektrického proudu do mozku.
Kromě toho se už v prvním půlroce do ČR dostanou vůbec první dva biologické léky na Alzheimerovu nemoc (píšeme o nich zde). O úhradu si bude zatím muset každý pacient žádat zvlášť a opakovaně, tedy na výjimku. Tyto léky totiž zatím nemají stanovenou úhradu a je otázkou, kdy a zda vůbec ji stanovenou budou mít.
Příští rok bude účinná také jedna zdánlivá drobnost, která ovšem přináší zajímavou, byť nejspíš jen teoretickou možnost, jak drahé terapie hradit z veřejných peněz.
Novinka říká, že u nových léků, které dostanou celoevropskou podmínečnou registraci, může v ČR úhrada z veřejných peněz začít prakticky hned poté. Farmaceutické firmy se ale musí upsat pojišťovnám, že pokud o podmínečnou registraci v budoucnu přijdou, a je jedno kdy, budou muset veškeré peníze, které pojišťovny za celou délku léčby každého pacienta zaplatily, jim vrátit. Zda se některá z firem odváží jít do takové podmínky, to se teprve uvidí.
Další novinky ve zkratce
platné od ledna 2026
Každá nemocnice už musí mít bez výjimky pacientského ombudsmana a komplexní onkologická centra postupně zřizují novou pozici tzv. koordinátora zdravotní péče.
Zajištění pohotovostí přechází na pojišťovny. Jejich síť zůstane vesměs zachovaná, někde se rozdělí pohotovost dětská od dospělé. Dětské pohotovosti budou navázané na nemocnice s dětskými oddělením, dospělé na nemocniční emergency. 16 menších pohotovostí skončí, rozšíří se síť lékáren, které budou otevřené i pár hodin o víkendu a o svátcích. U zubařských pohotovostí zůstanou okresy, ve kterých budou lékaři poskytovat pohotovost ve svých ordinacích, takže pacient bude muset pokaždé jinam. Kam, to se dozví na webech pojišťoven, které začnou fungovat na přelomu nového a starého roku. Třeba u VZP to bude web pohotovosti.vzp.cz.
Základní a střední školy musí zajistit, že všechny žákyně od devíti let budou mít na toaletách k dispozici diskrétně a zdarma menstruační pomůcky.
Psychiatři nebo lékařští psychoterapeuti budou moci některým pacientům např. s depresemi nasadit psilocybin v podobě individuálně připravované léčiva pro požití ústy. Podmínkou je, že jim nezafungovala jiná léčba. Pacientovi lze lék podat maximálně třikrát do měsíce s minimálním sedmidenním intervalem mezi dávkami. Po podání musí být pod dohledem lékaře čtyři nebo šest hodin. Pokud nedojde ke zlepšení zdravotního stavu ani po třech dávkách, další lékař podat nesmí.
Každá žena po porodu bude mít nárok na až tři hrazené návštěvy porodní asistentky u ní doma (více jsme psali zde).
Mění se podmínky uplatnění poukazů k fyzioterapeutovi. Objednat se pacienti i nadále musí do 14 dnů, na dokončení pojišťovnou hrazeného cvičení je ale nově pět měsíců místo tří. A také přibyla lhůta, do kdy musí fyzioterapeut pacienta přijmout do péče – je to 40 dnů (na tyto změny jsme upozornili v textu zde).
Pojišťovny nově začnou hradit některé šetrnější či efektivnější metody při operativních zákrocích nebo nové typy výkonů. Jak uvádí VZP, jde např. o psychosomatické konzultace, digitální formu kognitivně-behaviorální terapie či distanční sledování pacientů s Parkinsonovou chorobou. Změny se dotknou také třeba radioterapie nebo péče o onkologické pacienty.
Na pobočkách všech zdravotních pojišťoven už nelze platit hotovostí (více o tom jsme psali zde).