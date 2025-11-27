Celková anestezie u zubaře bude od ledna na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Zdravotní pojišťovny příští rok plně uhradí celkovou anestezii při ambulantním ošetření zubů. Mezi novinkami to oznámila Česká stomatologická komora (ČSK). Úhrada se týká dětských i dospělých pacientů.
Zatím půjde o experiment, o pilotní projekt, který poběží jeden rok, kdy jsme vytvořili kapacitu nejméně devíti tisíc pacientů, informoval prezident ČSK Roman Šmucler.
Anestezie nebude pro každého
Celková anestezie je nutná, pokud pacient nedokáže se zubařem za žádných okolností spolupracovat. Třeba kvůli tomu, že má mentální nebo fyzický handicap, některou z neurologických nemocí, extrémní strach z ošetření nebo poruchy chování. Důvodem k ošetření může být také rozsáhlé postižení chrupu u nejmenších dětí.
Bude tam jasná indikace, určitě nebudeme uspávat každého, kdo má strach z ošetření, to by z hlediska zdraví nešlo a bylo by to i drahé, podotýká Roman Šmucler s tím, že cílem zubařů je komplexní ošetření chrupu při jednom uspání.
Dosud anestezii hradily pojišťovny jen v nemocnicích a za podmínky, že byla spojená s nejméně jednou nocí na lůžku. Kdo chtěl ošetření pod narkózou ambulantně v ordinaci, musel si jej zaplatit. Ceny se přitom třeba v metropoli šplhají i ke čtyřiceti tisícům korun. Ambulantně znamená, že pacient ještě v den ošetření odchází domů.
Novinka ve 40 ordinacích v celé ČR
Někteří zubaři anestezii za peníze klientů budou nabízet i příští rok a nepůjde o nic nelegálního (pokud si ji nenechají zaplati i od pojišťovny). Vedle nich ale budou i zubní ordinace, jež ambulantní zákrok pod plnou narkózou nabídnou pacientům bezplatně, protože jim ji uhradí zdravotní pojišťovna.
Anestezie v nemocnicích bude i nadále možná
Novinka v úhradách neznamená, že ošetření zubů v celkové anestezii v nemocnicích končí. Naopak, nemocnice je budou moci nabízet i nadále. Podmínkou zůstane hospitalizace pacienta.
Ordinací zapojených do pilotního projektu bude kolem čtyřiceti. Odhad zatím hovoří o 42 až 44 praxích. Zastoupeny budou ve všech krajích. Třeba v Praze bezplatnou celkovou anestezii bude provádět deset soukromých pracovišť, ve Středočeském kraji pět a v Jihomoravském a Moravskoslezkém kraji shodně v každém čtyři. Které to budou konkrétně, to zatím ČSK nezveřejnila s tím, že jednání s nimi ještě běží a dodatky smluv s pojišťovnami nejsou podepsané.
Aby mohly dentisté čerpat na anestezii příští rok novou úhradu, budou muset mít k dispozici dospávací pokoj. Pacienta nebude možné poslat po narkóze domů přímo z křesla, protože to je více rizikové z hlediska komplikací zejména při narkóze u dětí. Navíc musí mít zajištěn tým administrativních pracovníků a zdravotníků včetně lékaře-anesteziologa. Tyto podmínky může zubař splnit ve vlastní ordinaci nebo si může pronajmout prostory třeba v nemocnici.
ČSK se také ambulance zavazují, že provedou nejméně 150 celkových anestezií za rok. Když to nezvládnou, komora je vyřadí ze seznamu pracovišť, které mohou čerpat peníze z veřejného zdravotního pojištění na celkovou anestezii.
Ošetření musí být bez doplatku
Roman Šmucler avizoval, že komora bude na dodržování pravidel, kvalitu a bezpečnost ošetření dohlížet. Stejně jako na to, aby pacienti nic nedopláceli. Pokud by se to stalo, mohou se na komoru obrátit a ta to bude řešit
Určitě nechceme, aby to fungovalo tak, že pojišťovna zaplatí ošetření včetně narkózy a pak nějaký zubní lékař řekne: Doplaťte si dvacet tisíc. To, když někdo udělá, tak my se postaráme, aby to na tu pojišťovnu už nikdy nedělal, dodává lékař. Podle něj jde o sociální službu, kdy má být člověk plně ošetřen, aniž by mu zubař nabízel speciální plomby či jiné nadstandardní ošetření.
Čekání bude i tak na měsíce
Zubaři zvládnou ošetřit v celkové narkóze ambulantně pětkrát více pacientů než nemocnice. Dá se proto očekávat, že čekací lhůty na ošetření na pojišťovnu se zkrátí. Podle prezidenta ČSK se nyní pohybují zhruba mezi 12 až 14 měsíci. Na týdny se ale v roce 2026 nedostanou.
Rádi bychom, aby se čekání zkrátilo na sedm, osm měsíců, podotýká stomatolog. Víc za první rok podle něj není možné.
Zubaři počítají s tím, že začnou umořovat dlouhý seznam už nyní čekajících. Představa, že někdo v lednu zaťuká s tím, že potřebuje okamžitě ošetřit na pojišťovnu v celkové anestezii, ani po zavedení úhrad nebude reálná.
Rodiče se nemusí hlásit. Existuje nějaká fronta – v nemocnicích čekají tisíce pacientů – kterou my musíme nejprve udolat, podotýká Šmucler.
I tak si ale myslí, že jde o krok vpřed, který ulehčí situaci zejména rodičům běžně neošetřitelných dětí, kteří nemají desítky tisíc na to, aby si narkózu zaplatili. Odlehčit by nová úhrada mohla i nemocnicím, do kterých by se dostávali už jen komplikovaní pacienti. Třeba ti, kteří mají chronická onemocnění nebo jejich kombinaci a uspávat je v ambulanci by u nich bylo riskantní.
Aby ošetření nebolelo…
Jaké jsou typy anestezií?
- Celková anestezie – navození stavu bezvědomí
Další metody už jsou prováděny při vědomí pacienta. Jsou to:
- Lokální anestezie nebo analgezie – pro utlumení bolesti
- Sedace neboli premedikace – pro uklidnění a utlumení vědomí
- Analgosedace - pro uklidnění i úlevu od bolesti