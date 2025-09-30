VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky, přidá na očkování proti chřipce

Je to tak trochu jako s chytrou horákyní. Všeobecná zdravotní pojišťovna sice příští rok celkově navýší fond, ze kterého klientům zpětně vyplácí příspěvky na prevenci, žádné velké změny ale pojištěnci čekat nemohou.
Jedinou výraznější novinkou je příspěvek na edukační pobyt pro diabetiky pořádaný některou z pacientských organizací. Činit bude až 1 500 korun za rok.
Podmínky nového bonusu
Věk žadatele u příspěvku na edukační pobyt nebude hrát roli, je určen jak dospělým, tak dětem. Stejně tak bude jedno, jestli má žadatel cukrovku I. nebo II. typu, případně zda ji má diagnostikovanou nově nebo už léta.
Příspěvek pojišťovna proplatí ale jen tehdy, bude-li pobyt vícedenní a zorganizuje jej některá z pacientských organizací zapsaná na seznamu Ministerstva zdravotnictví. Těch nyní rezort uvádí patnáct (celý seznam najdete zde).
Bonus bude možné čerpat pouze na edukaci, tedy třeba nácvik některých úkonů spojených s léčbou nebo poučení o změně životosprávy. Částku nebude možné využít na úhradu ubytování nebo stravy. Pojištěnec proto bude muset k žádosti doložit kromě účtenky také potvrzení účasti na edukační části pobytu od organizátora a doložit i lékařskou zprávou diagnózu diabetes mellitus. Příspěvek se týká až roku 2026, proto bude VZP přijímat doklady až s lednovým či pozdějším datem.
Změnili byste kvůli bonusům zdravotní pojišťovnu?
Méně na masáže či bazén
Další změna v příspěvcích pro rok 2026 už pacienty s cukrovkou nejspíš nepotěší. Zatímco letos mohou na rehabilitační a rekondiční aktivity žádat až 2 000 korun, příští rok to bude o pětistovku méně. Příspěvek přitom pojišťovna na 1 500 korun sníží i dětem s diabetem I. typu.
Stejně jako letos i příští rok jej půjde čerpat na plavání, masáže, saunu nebo pobyt v solné jeskyni či kryokomoře. VZP uzná také účtenky od zábalů, parafínových lázní, elektroterapie, magnetoterapie nebo akupunktury provedené zdravotníkem.
Ve stejné výši zůstanou příští rokpro diabetiky zachované příspěvek na pomůcky, jakými jsou třeba desinfekce či příslušenství ke glukometrům či pumpám (1 000 korun), a u dospělých také na přístrojové ošetření nohou (3 000 korun).
Vyšší příspěvek na očkování
U příspěvků pro další klienty dochází jen k dvěma drobnějším změnám.
U dospělých VZP příští rok navýší příspěvek na očkování proti chřipce. Ještě letos pojišťovna zpětně pošle na účet 200 korun, dětem 300 korun. Příští rok získají i dospělí 300 korun. U dětí tato suma zůstane neměnná.
Bonus může čerpat samozřejmě jen ten, kdo si v ordinaci hradí očkování ze svého – obvykle to vyjde na pětistovku. Netýká se tedy například seniorů nad 65 let, kteří v ordinaci neplatí nic a očkování za ně pojišťovna uhradí automaticky.
VZP také oznámila, že uvolní podmínky vyplácení příspěvku na pomůcky při onkologické léčbě. Tedy třeba protetické podprsenky po odstranění ňadra, paruky, příčesky nebo chladicí čepice. Příští rok už nebude jejich vyplácení podmiňovat absolvováním chemoterapie. Výše zůstane stejný, tedy 2 000 korun, a stále bude platit, že proplacení není omezeno věkem žadatele.
Oblíbený příspěvek na pohybové kroužky VZP zachová, ale nijak jej pro rok 2026 nezvýší. Zůstane tedy u dětí maximálně dvoutisícový. A pokud dítě chodí na dentální hygienu, je třeba počítat s tím, že oba tyto příspěvky zůstávají sloučené v jeden. To znamená, že na sport i dentální hygienu lze celkem za rok čerpat maximálně celkem 2000 korun. U dospělých tato částka zůstává na pětistovce.
Na příspěvky půjde o něco více
O příspěvcích pro rok 2026 v pondělí 29. září rozhodla správní rada VZP. Ta také fond prevence pojišťovny navýšila oproti letošku o dalších 126 milionů korun na bezmála 2,3 miliardy.
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přitom umožňuje přesunout do fondu prevence příští rok místo půl procenta až tři procenta z příjmů zdravotní pojišťovny. Jde o výrazné navýšení, které ovšem pro pojišťovny není povinné.
VZP tohoto maxima nevyužije. Do fondu by podle novely mohla příští rok poslat zhruba devět miliard korun. Jen příjmy základního fondu VZP loni dle výroční zprávy činily téměř 298 miliard korun. Podle náměstka ředitele Jana Bodnára je to proto, že hledá takovou výši sumy vyplácené na příspěvcích, aby náklady na prevenci nepřevyšovaly v přepočtu náklady na léčbu.
Roli při plnění fondu prevence ale zcela jistě hraje i to, že celý systém zdravotní péče bude i příští rok deficitní. Chybět může 6,5 miliardy korun. Skutečný schodek se ale bude odvíjet od výběru pojistného, který se může od předpokladů lišit, protože závisí na vývoji české ekonomiky.