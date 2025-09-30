Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky, přidá na očkování proti chřipce

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky, přidá na očkování proti chřipce

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Dítě s cukrovkou používá senzor
Autor: Shutterstock
Příspěvky na prevenci se u největší tuzemské pojišťovny příští rok skoro nezmění. VZP sice diabetikům přispěje nově na edukaci, zároveň jim ale sníží jiný bonus. O stokorunu si polepší dospělí, kteří si ze svého zaplatí očkování proti chřipce.

Je to tak trochu jako s chytrou horákyní. Všeobecná zdravotní pojišťovna sice příští rok celkově navýší fond, ze kterého klientům zpětně vyplácí příspěvky na prevenci, žádné velké změny ale pojištěnci čekat nemohou. 

Jedinou výraznější novinkou je příspěvek na edukační pobyt pro diabetiky pořádaný některou z pacientských organizací. Činit bude až 1 500 korun za rok.

Podmínky nového bonusu

Věk žadatele u příspěvku na edukační pobyt nebude hrát roli, je určen jak dospělým, tak dětem. Stejně tak bude jedno, jestli má žadatel cukrovku I. nebo II. typu, případně zda ji má diagnostikovanou nově nebo už léta.

Příspěvek pojišťovna proplatí ale jen tehdy, bude-li pobyt vícedenní a zorganizuje jej některá z pacientských organizací zapsaná na seznamu Ministerstva zdravotnictví. Těch nyní rezort uvádí patnáct (celý seznam najdete zde).

Bonus bude možné čerpat pouze na edukaci, tedy třeba nácvik některých úkonů spojených s léčbou nebo poučení o změně životosprávy. Částku nebude možné využít na úhradu ubytování nebo stravy. Pojištěnec proto bude muset k žádosti doložit kromě účtenky také potvrzení účasti na edukační části pobytu od organizátora a doložit i lékařskou zprávou diagnózu diabetes mellitus. Příspěvek se týká až roku 2026, proto bude VZP přijímat doklady až s lednovým či pozdějším datem.

Změnili byste kvůli bonusům zdravotní pojišťovnu?

Zobraz výsledek

Méně na masáže či bazén 

Další změna v příspěvcích pro rok 2026 už pacienty s cukrovkou nejspíš nepotěší. Zatímco letos mohou na rehabilitační a rekondiční aktivity žádat až 2 000 korun, příští rok to bude o pětistovku méně. Příspěvek přitom pojišťovna na 1 500 korun sníží i dětem s diabetem I. typu.

Stejně jako letos i příští rok jej půjde čerpat na plavání, masáže, saunu nebo pobyt v solné jeskyni či kryokomoře. VZP uzná také účtenky od zábalů, parafínových lázní, elektroterapie, magnetoterapie nebo akupunktury provedené zdravotníkem.

Ve stejné výši zůstanou příští rokpro diabetiky zachované příspěvek na pomůcky, jakými jsou třeba desinfekce či příslušenství ke glukometrům či pumpám (1 000 korun), a u dospělých také na přístrojové ošetření nohou (3 000 korun). 

Vyšší příspěvek na očkování

U příspěvků pro další klienty dochází jen k dvěma drobnějším změnám. 

U dospělých VZP příští rok navýší příspěvek na očkování proti chřipce. Ještě letos pojišťovna zpětně pošle na účet 200 korun, dětem 300 korun. Příští rok získají i dospělí 300 korun. U dětí tato suma zůstane neměnná. 

Bonus může čerpat samozřejmě jen ten, kdo si v ordinaci hradí očkování ze svého – obvykle to vyjde na pětistovku. Netýká se tedy například seniorů nad 65 let, kteří v ordinaci neplatí nic a očkování za ně pojišťovna uhradí automaticky. 

VZP také oznámila, že uvolní podmínky vyplácení příspěvku na pomůcky při onkologické léčbě. Tedy třeba protetické podprsenky po odstranění ňadra, paruky, příčesky nebo chladicí čepice. Příští rok už nebude jejich vyplácení podmiňovat absolvováním chemoterapie. Výše zůstane stejný, tedy 2 000 korun, a stále bude platit, že proplacení není omezeno věkem žadatele.

Oblíbený příspěvek na pohybové kroužky VZP zachová, ale nijak jej pro rok 2026 nezvýší. Zůstane tedy u dětí maximálně dvoutisícový. A pokud dítě chodí na dentální hygienu, je třeba počítat s tím, že oba tyto příspěvky zůstávají sloučené v jeden. To znamená, že na sport i dentální hygienu lze celkem za rok čerpat maximálně celkem 2000 korun. U dospělých tato částka zůstává na pětistovce.

Széchenyiho termální lázně v Budapešti

Baden-Baden, Spa nebo Bath. Poznáte slavná lázeňská města?

Lázně patří mezi oblíbené turistické cíle už několik století. Ty nejslavnější známe snad všichni. Minimálně podle názvu. Víte ale, jak vypadají, a troufnete si poznat alespoň některé z nich podle fotografií?
Spustit kvíz

Na příspěvky půjde o něco více

O příspěvcích pro rok 2026 v pondělí 29. září rozhodla správní rada VZP. Ta také fond prevence pojišťovny navýšila oproti letošku o dalších 126 milionů korun na bezmála 2,3 miliardy.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přitom umožňuje přesunout do fondu prevence příští rok místo půl procenta až tři procenta z příjmů zdravotní pojišťovny. Jde o výrazné navýšení, které ovšem pro pojišťovny není povinné. 

VZP tohoto maxima nevyužije. Do fondu by podle novely mohla příští rok poslat zhruba devět miliard korun. Jen příjmy základního fondu VZP loni dle výroční zprávy činily téměř 298 miliard korun. Podle náměstka ředitele Jana Bodnára je to proto, že hledá takovou výši sumy vyplácené na příspěvcích, aby náklady na prevenci nepřevyšovaly v přepočtu náklady na léčbu. 

Roli při plnění fondu prevence ale zcela jistě hraje i to, že celý systém zdravotní péče bude i příští rok deficitní. Chybět může 6,5 miliardy korun. Skutečný schodek se ale bude odvíjet od výběru pojistného, který se může od předpokladů lišit, protože závisí na vývoji české ekonomiky.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Imunoložka radí, jak se vyhnout podzimním infekcím
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).