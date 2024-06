Nejasné poplatky už ordinacím neprojdou. Ministerstvo chce, aby za ně lékaři mohli dostat pokutu

Chystaná novela zákona různé přímé platby u lékařů nezapovídá. Říká ale, že musí být transparentnější. Ceníky musí být dostupné ještě před kontrolou či vyšetřením, pacient musí o jakékoliv platbě vědět jasně předem a musí s ní dobrovolně souhlasit. Jeho souhlas pak musí být zaznamenám v dokumentaci.

Novela zákona o zdravotních službách by teoreticky měla začít platit 1. ledna 2025. Zatím ale neprošla ani jednáním vlády, natož parlamentem.

Lékaři řadu plateb vybírat nesmí

Zákon už nyní zakazuje, a i po novele tomu tak zůstane, vybírání jakýchkoliv plateb spojených s registrací do kartotéky ordinace, která má smlouvy s pojišťovnami. Lékař si i nadále nebude moci vzít peníze za to, co dostane zaplaceno od pojišťovny, a nesmí požadovat bez předchozího souhlasu pacienta jakékoliv peníze dodatečně. Tedy až po ošetření. A to ani ty, které vybírá za pojišťovnami nehrazené služby.

Peníze za těchto podmínek lékaři nemohou vybírat už dnes. Část z nich to ale dělá a Vitalia.cz zmapovala vybírání různých typů poplatků už v několika textech. Někteří lékaři požadují třeba i tisíce korun jen za online objednání pacientem na konkrétní čas, ačkoliv jde o běžné ordinační hodiny – platící klienti v nich tedy předbíhají nebo jsou situace, kdy bez placení se nelze objednat, a to ani na kontrolu. Někteří gynekologové chtějí už léta registrační, vstupní či roční poplatky. Do peněženky stále častěji pacienti sahají také u fyzioterapeutů.





Protože poplatků přibývá a pacienti se ve svých právech ztrácí nebo si je v ordinacích nedokáží účinně prosadit, Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo pravidla popsat zevrubněji.

Co upevňuje novela zákona o zdravotních službách Zákaz požadovat po pacientovi úhradu za péči, kterou za ně zaplatila zdravotní pojišťovna.

Zákaz požadovat platbu za přijetí do péče.

Zákaz požadovat dodatečnou úhradu nad rámec toho, o čem byl pacient informován před poskytnutím péče.

Zákaz podmínit poskytnutí péče koupí zboží nebo služeb nesouvisejících s touto péčí. Zdroj: MZ ČR

Pokuta od úřadu

Pokud novela projde parlamentem, v roce 2025 bude za porušení pravidel uvedených v boxu výše ordinaci či lékaři hrozit pokuta, a to až do výše jednoho milionu korun, protože nově půjde o přestupek.

Pokuty budou udělovat krajské úřady. To zahájí třeba ve chvíli, kdy si u nich bude stěžovat pacient, jenž platbu úřadu doloží například paragonem – o ten je proto dobré si říct, nebo nahrávkou, a úřad sezná, že lékař jednal nelegálně. V takovém případě s ním povede správní řízení, na jehož konci může být napomenutí, ale také zmíněné sankce.

Jaké pokuty plánuje zavést ministerstvo Za úhradu už jednou placené péče, podmiňování přijetí do péče poplatkem – až 1 milion korun .

. Podmiňování poskytnutí péče koupí zboží či služeb nesouvisejících s touto péčí – až 1 milion korun .

Dožadování se dodatečné úhrady nad rámec toho, o čem byl informován pacient při poskytování péče – až 50 tisíc Kč. Zdroj: MZ ČR

Lékaři mohou přijít o smlouvy

Jednání lékařů může kontrolovat lékařská komora, krajský úřad (nyní bez možnosti sankce, ale s teoretickou možností odebrat oprávnění k poskytování zdravotních služeb) či zdravotní pojišťovny, protože při vybírání nelegálních poplatků ordinace porušují kromě zákona i smluvní podmínky. Vitalia.cz se proto u všech pojišťoven zeptala, jak si v této oblasti počínají.

Některé pojišťovny kontroly nestíhají, jiné je dělají, ale na smlouvy si nedovolí sáhnout. Samy jsou totiž zodpovědné za zajištění dostatečně husté sítě bezplatné péče. Aby dostupnost neohrozily, smlouvy raději neruší. V první fázi by se věc řešila spíše žádostí o nápravu. Musíme si být vědomi, že jedna stížnost, která by vedla až k ukončení smlouvy, by mohla poškodit řadu jiných pacientů, kteří jsou s ošetřením spokojeni, říká Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven.

Podle něj o smlouvu se zdravotní pojišťovnou občas ordinace přijde, ale ze strany pojišťovny jde vždy až o nejzazší opatření .

Platíte u svého gynekologa roční poplatek? Ano, přes 1000 korun

Ano, do 1000 korun

Ne, jen například za zrcadla

Ne, neplatím nic

VZP, která není členem Svazu, uvádí, že v případě neoprávněného vybírání poplatků žádá zdravotnické zařízení či lékaře o zdůvodnění a vrácení částky pojištěnci. Prověřují také, zda se lékař či ordinace nedopouští nelegálního vybírání poplatků opakovaně. V takovém případě jej upozorní na možnost ukončení smlouvy, ale fakticky k ní nesahá. V posledních několika letech nebyla z důvodu vybírání poplatků ukončena smlouva s žádným poskytovatelem zdravotních služeb, sděluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.

O případech sporného vybírání poplatků od pojištěnců je vždy vyrozuměn smluvní odbor. Tato informace může být následně zohledněna při dalším jednání s poskytovatelem zdravotních služeb, ať už jde o nasmlouvání dalších výkonů, odpuštění regulací a podobně, uvádí mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Část pojišťoven ale záležitost pojímá tak, že jim kontroly nepřísluší. Zdravotní pojišťovny, RBP nevyjímaje, nejsou kompetentní poskytovatele zdravotnických služeb postihovat za případné vybírání registračního poplatku v jejich ordinacích, uvádí mluvčí RBP Ivo Čelechovský. Úhradu registračního poplatku nebo sponzorského daru považujeme za interní dohodu mezi konkrétním poskytovatelem a pacientem (například za nějakou službu navíc), nicméně lékař tím nesmí podmiňovat péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, dodává.