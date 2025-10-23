Gynekologům navzdory. Péče porodních asistentek v šestinedělí bude dostupnější

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že od 1. ledna 2026 budou mít ženy po porodu nárok na tři návštěvy porodní asistentky u ženy doma. Za peníze její zdravotní pojišťovny. Úhrada bude plná, klientky nic doplácet nebudou.
Všechny tři návštěvy se ale budou muset uskutečnit ještě v šestinedělí. Žádanky matkám budou vystavovat přímo porodnice. Žena je využít může, ale také nemusí.
Zdravotní pojišťovny navíc od ministerstva dostaly úkol nasmlouvat tolik porodních asistentek, aby služba byla dostupná kdekoliv v ČR. Porodnicím ministerstvo zase vzkázalo, že jim úhradu služeb porodních asistentek odebere z tzv. paušální platby a bude ji hradit výkonově. Tedy jen tehdy a tam, kde taková péče proběhne. Ambulantní gynekology pak rezort informoval, že služby porodních asistentek poskytnutých v domácnosti matky se nebudou započítávat do úhradových stropů.
Ne tak úplná novinka
Péče porodních asistentek o matky čerstvě propuštěné z porodnice u nich doma je hrazená už léta, přesto je nedostupná.
V praxi tuto možnost pravidelně využívaly pouze přibližně dvě procenta žen po porodu, především kvůli administrativním a systémovým překážkám, potvrzuje ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě.
Ženy často o této možnosti nevědí. V porodnici informaci nezískaly, naopak část porodníků se už léta vůči práci porodních asistentek v terénu vymezuje. V ambulancích gynekologů, kteří zajišťují péči v šestinedělí, je lékaři také neinformovali. A pokud už žena tuto službu využít chtěla, nezřídka se jí dostalo od lékaře informace, že jí žádanku na domácí péči porodní asistentky nevystaví.
„K návštěvě porodní asistentky u těhotné či ženy po porodu v domácím prostředí nevidíme jakoukoli medicínskou indikaci. Tato činnost byla smysluplná v polovině minulého století, do dnešní doby nepatří. Pokud chce žena konzultaci či péči od porodní asistentky, může ji vyhledat v ambulantním či lůžkovém zařízení odbornosti 603 (gynekologie a porodnictví – pozn. red.). Síť těchto pracovišť je v ČR dostatečně hustá, dostupnost není problémem,“ uváděl výbor České gynekologicko-porodnické společnosti v roce 2023 (o odmítavém postoji lékařů jsme psali zde).
Odmítavý postoj k domácí péči porodních asistentek ale neměli a nemají všichni lékaři. Ministerstvem nyní oznámenou změnu inicioval jeden z nich - přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava Ondřej Šimetka, jenž je v současnosti i senátorem.
Prevence poporodních blues i depresí
Ženy se po propuštění z porodnice potýkají s celou řadou pochybností spojených s mateřskou rolí i otázek kolem kojení a poporodního zotavování. Zůstávají na ně ale většinou samy.
Závažným tématem je také duševní zdraví žen po porodu, které bylo až donedávna přehlížené. „Aktuálně se až u 13 % žen na konci šestinedělí vyskytují duševní poruchy, přičemž odbornou pomoc vyhledává pouze čtvrtina z nich. Díky tomuto kroku máme šanci včasným zásahem porodních asistentek duševní obtíže včas odhalit nebo jim dokonce zcela předejít,“ říká psychiatr Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví.
Důležité je, že matka nemusí za péčí cestovat, protože jakákoliv návštěva ordinace s nejmenším miminkem bývá stresující. „První dny po porodu jsou naprosto klíčové pro zdraví matky i dítěte, a právě v domácím prostředí může porodní asistentka nabídnout individuální podporu, edukaci a včasné rozpoznání případných komplikací,“ vysvětluje Ondřej Šimetka.
Tato péče vede k prevenci fyzických i psychických potíží a zvýšení podpory kojení, a v konečném důsledku půjde o opatření, které může vést ke zvýšení porodnosti, dodává lékař.
Porodnost je na historickém minimu. V roce 2024 se u nás narodilo 84 311 dětí, což je vůbec nejméně v historii. Negativně se to propíše do celé řady důsledků. Dopady bude mít i ve zdravotnictví – méně dětí může znamenat také méně vystudovaných zdravotníků nebo třeba i nižší počet plátců zdravotního pojištění, které budou značně spotřebovávat silnější populační ročníky v seniorském věku.