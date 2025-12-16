Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Závislosti  »  Změny v rehabilitaci: Bude muset začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Změny v rehabilitaci: Bude muset začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Hana Válková
Dnes
Fyzioterapeut poskytuje rehabilitaci ženě na lehátku
Autor: Shutterstock/Viacheslav Yakobchuk
Fyzioterapeuti se s pojišťovnami dohodli na nových lhůtách pro rehabilitaci. Nově bude na poskytnutí péče na jeden poukaz místo tří měsíců pět. A rehabilitace bude muset začít do 40 dnů od jeho vypsání lékařem.

Příští rok nastanou dvě změny v souvislosti s uplatňováním FT poukazů. Tedy žádanek od praktického lékaře či některých ambulantních specialistů, na základě kterých pacientům platí rehabilitacijejich zdravotní pojišťovna. Změny se týkají všech FT poukazů vystavených od 1. ledna 2026, říká pro Vitalia.cz Vladan Toufar, prezident Unie fyzioterapeutů ČR (UNIFY).

Co se dozvíte v článku
  1. Jak se příští rok změní lhůty
  2. Přibude nová lhůta 40 dnů
  3. Prodloužení platnosti poukazu

Jak se příští rok změní lhůty

Novinkou bude, že první terapie musí přijít nejpozději 40 dnů od vystavení poukazu. Dosud žádná taková lhůta stanovena není. 

Platnost FT poukazu navíc bude delší. Nyní musí pacient všechny terapie z jednoho poukazu odchodit do tří měsíců, pozdější pojišťovna neuhradí. Od roku 2026 na to bude více času, protože platnost se prodlužuje na pět měsíců.

Co se nezmění, je lhůta pro objednání. Stejně jako letos i příští rok bude platit, že pacient se na rehabilitaci musí objednat do 14 dnů od vystavení FT poukazu lékařem. Když to nestihne, fyzioterapeut ho může odmítnout a pak mu nezbývá nic jiného, než si od lékaře nechat vystavit poukaz nový.

Přibude nová lhůta 40 dnů

Změny přicházejí v době, kdy na objednání k fyzioterapeutovi pacienti někdy čekají déle než měsíc. Občas se stává i to, že zdravotník počet předepsaných terapií krátí.

FT poukazy v kostce

  • Do 14 dnů se pacient musí objednat,
  • do 40 dnů musí být terapie zahájena,
  • do pěti měsíců musí být fyzioterapie ukončena. Pokračování je možné jen s novým FT poukazem.

Zdroj: UNIFY

Nově nastavené lhůty znamenají jistotu, že pacient nepůjde na první ošetření později než za 40 dnů. Stihnout to, je věcí managementu pracovišť. Samozřejmě jejich zahlcenost je velká, ale je otázkou, zda je to vždy indikovanými a potřebnými pacienty a zda tam také někteří pacienti nechodí déle, než by museli, říká Vladan Toufar.

Část pacientů ovšem potřebuje ošetřit rychleji než za 40 dnů. Tato možnost nekončí, protože lhůta vytyčují maximální čekání na první ošetření, a proto ji lze zkrátit. Na zahájení některé péče je 40 dnů skutečně dlouhá doba, pak je ale opět otázkou managementu práce, aby si fyzioterapeut akutní pacienty zařazoval časně a frekvenci terapií přizpůsobil aktuálnímu zdravotnímu stavu, dodává prezident UNIFY. 

Pokud by fyzioterapeut čtyřicetidenní maximum nedodržel, pacient se může obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu. Ta je povinna, stejně jako u jiných typů ošetření, péči zajistit. Lhůta je tedy i pákou na plátce péče, protože pokud by se ukázalo, že síť smluvních zdravotnických zařízení nestačí, tak by ji měli rozšířit, domnívá se prezident UNIFY.

Prodloužení platnosti poukazu

Dvouměsíčním prodloužením platnosti FT poukazu prořídnou nejspíš situace, kdy pacient musí znovu k lékaři pro nový poukaz, protože z toho původního se do třech měsíců nevešla všechna ošetření. Nad tři měsíce, od příštího roku nad pět měsíců, přitom péči fyzioterapeuta pojišťovna na stejný poukaz neproplatí, byť je od lékaře předepsaná.

Nepovede ale prodloužení lhůty FT poukazu k tomu, že mezi jednotlivými ošetřeními budou fyzioterapeuti dělat delší pauzy? K rozmělnění péče může dojít, ale nelze to vnímat jako negativní zprávu, protože u některých diagnóz je tomu tak i dnes, že pacienti chodí dlouhodobě a s menší frekvencí. Jde třeba o ty se závratěmi. Záleží na diagnóze a potřebnosti, odpovídá Vladan Toufar.

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

