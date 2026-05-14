Desítky čerstvě dospělých onemocní dětským nádorem. Systém si s nimi neumí poradit

Hana Válková
Dnes
Dospívající dívka se dívá s lékařem na snímek mozku
Věkem už nepatří mezi dětské pacienty, diagnózou ale ano. Existují nádory, jenž jsou typicky dětské. Jde o tumory svalů, kostí nebo některé typy těch na mozku. Postihnou-li čerstvě dospělého člověka, systém úhrad začne tápat, pacient propadávat péčí a ztrácet cenný čas léčby.

Přední český onkolog Jaroslav Štěrba spolu s Adamem Chomou a dalšími pacienty upozornili na šedou zónu české onkologie. Neumí si poradit s mladými dospělými, kteří onemocní dětským typem nádoru. Léčí se na dospělé onkologii, což jim ovšem snižuje šanci na vyléčení.

Dětské nádory nepatří na dospělou onkologii

Ocitají se mimo systém. Ten zná onkologii dětskou a onkologii dospělou. Pacienti, kteří přesahují, jsou pro organizaci a pro systém (zdravotní péče a úhrad, pozn. red.) trošku problémem, popisuje Jaroslav Štěrbavědecký ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR) a přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno.

Problém se zrcadlí třeba v tom, že čerstvě dospělí pacienti, kteří mají dětský typ nádoru, zdravotníci léčí na dospělé onkologii. Je to chyba v systému, protože je extrémně důležité, aby se léčili na dětské onkologii. Setkal jsem se s více pacienty, kterým kvůli této chybě podchytili lékaři onemocnění později. Dobře léčitelnému pacientovi to může zkomplikovat cestu k léčbě, léčbu zhoršit a přijít může i úplně nejhorší scénář, říká 24letý Adam Choma, jeden z pacientů s dětským nádorem mozku. Před třemi lety mu lékaři diagnostikovali meduloblastom.

Dětské nádory mají jinou biologii i průběh než onemocnění u dospělých. Obvykle rostou výrazně rychleji, rychleji se šíří a dříve metastazují. Současně ale často lépe reagují na standardní protinádorovou léčbu, pokud je zahájena včas a v odpovídajícím režimu. Klíčová je proto včasná diagnostika a rychlé zahájení léčby. Nejde pouze o otázku správného zařazení podle věku, ale především o pochopení biologické povahy nádoru a co nejrychlejší volbu péče, která této povaze odpovídá, vysvětluje Jaroslav Štěrba.

Chyba v systému se projevuje i jinak. Mladí dospělí pacienti hovoří třeba o tom, že i když mají to štěstí a ocitnou se na dětském oddělení, neznamená to automaticky bezproblémovou léčbu. Někdy se musí oni i lékaři handrkovat se zdravotními pojišťovnami, které odmítají zaplatit vyšetření na dětské onkologii pacientovi nad 18 let.

Podívejte se na vzkaz lékařům od Adama Chomy, který v dospělosti onemocněl dětským nádorem:

V ČR vzniknou AYA jednotky

Navíc se pacienti ve věku kolem dvaceti let při léčbě ocitají v prostředí přizpůsobené malými dětem a plné malých dětí. Dvacetiletý člověk proto musí sdílet pokoj třeba s podobně mladou maminkou hospitalizovaného kojence. 

Lékaři se snaží, aby v rámci komplexních onkologických center vznikly nemocniční jednotky AYA (zkratka z anglického Adolescents and Young Adults) určené výhradně mladým dospělým s dětskými typy nádorů. Tito nemocní potřebují prostředí, které jim bude blízké – třeba s relaxačními zónami s bezdrátovým internetem a herními konzolemi nebo s kavárnou, kde by se mohli bavit se svými vrstevníky, podotýká ředitel NÚVR.

Exministr zdravotnictví Vlastimil Válek pověřil národní onkologická centra v Praze a Brně k vytvoření pilotního programu vzniku AYA jednotek. Žádná ale zatím nefunguje. Někde kvůli penězům, jinde chybí personál nebo prostory.

V Praze je situace jednodušší, dětská i dospělá onkologie ve FN Motol a Homolka jsou v jednom areálu a mají dostatečnou lůžkovou kapacitu, v Brně se to komplikuje izolací dětské onkologie mimo hlavní dospělá onkologická pracoviště, tedy Masarykův onkologický ústav i FN Brno-Bohunice, upozorňuje Jaroslav Štěrba. Ideální by byla specializovaná centra s jednotnou péčí na jednom místě, společným týmem dětských a dospělých onkologů, odpovídajícím zázemím i financováním.

Dospělých s dětskými nádory jsou desítky

Na Klinice dětské onkologie FN Brno se každým rokem léčí nižší desítky velmi mladých dospělých pacientů. Podobné počty pacientů mají v Praze.

Žádná bezpečná věková hranice, kdy už člověk nemůže onemocnět dětským nádorem, neexistuje. Dětské nádory u dospělých nejčastěji diagnostikujeme kolem dvacátého roku života. S věkem pravděpodobnost onemocnění klesá. Ovšem existují i nádory ledvin dětského typu nebo neuroblastomy (buněk nervové tkáně, pozn. red.) u 40 až 50letých lidí. Ty jsou ale spíše výjimkou, dodává onkolog Štěrba.

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

