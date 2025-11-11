Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Od Nového roku na pobočkách zdravotních pojišťoven nezaplatíte hotově

Od Nového roku na pobočkách zdravotních pojišťoven nezaplatíte hotově

Hana Válková
Dnes
Žena váhá, zda platit mobilem nebo kartou
Autor: Shutterstock
Pojistné, penále nebo pokuty. Od ledna je na pobočkách zdravotních pojišťoven nebude možné platit mincemi či bankovkami. Změnil se zákon, a pojišťovny se proto chystají rušit poklady. Klientům vzkazují, aby platili online, QR kódem nebo třeba kartou.

Změna platná od Nového roku plyne z novely zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Znamená, že už brzy budou muset klienti pojišťoven své závazky vyrovnávat pouze bezhotovostně.

Vzhledem k legislativním změnám, mj. omezujícím možnost přijímat hotovostní platby na pobočkách zdravotní pojišťovny, nebude od 1. ledna 2026 možné přijmout žádnou platbu v hotovosti, potvrzuje na webu například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). 

Pobočky bez pokladen

Opatření se týká všech zdravotních pojišťoven. Hotovostně nebudou moci přijímat žádné částky – ať už v řádech korun, stokorun, tisíců nebo vyšších.

Na všech našich pobočkách, expoziturách a přepážkových pracovištích budou od 1. ledna 2026 zrušené pokladny a hotovostní platba nebude možná, upozorňuje na stránkách klienty také Oborová zdravotní pojišťovna (OZP).

Platby zdravotního pojištění tak budou mít stejné podmínky jako úhrada sociálního pojištění či daní, doplňuje Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Hotovostí pojistné i penále

Klienti pojišťovnám hradí penále, pokuty, náhrady škod a podnikatelé či lidé bez zdanitelných příjmů také pojistné.

Poměř těch, kteří platí hotovostí, se u jednotlivých liší. Třeba u VZP nyní klienti platí mincemi a bankovkami pouze půl procenta ze všech plateb. U ČPZP loni takto proběhlo 72 procent plateb. V 95 procentech klienti hotovostně platili pojistné, přibližně pět procent plateb bylo za vyměřené penále, popisuje mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Jaké možnosti zůstanou

To, že končí hotovost, samozřejmě neznamená, že s ní odchází i povinnost vyrovnat závazky vůči zdravotním pojišťovnám. Půjde to způsoby, které na pobočkách, až na výjimky, fungují už nyní. Tedy třeba bankovním převodem, platbou kartou (ale pozor, jen na pobočkách s terminálem) nebo poštovní složenkou.

Právě složenky, neboli poštovní poukázky typu A budou šancí pro ty, kteří u sebe i nadále budou nosit jen hotovost. Pro klienty, kteří budou chtít hradit platby zdravotní pojišťovně nadále v hotovosti, bude na pobočkách ČPZP vytištěna složenka, kterou mohou uhradit na České poště – tato služba je zpoplatněna podle ceníků České pošty, vysvětluje Elenka Mazurová.  Cena poukázky A začíná na 57 korunách.

OZP také poukazuje na to, že platit lze i bez návštěvy pobočky, a to prostřednictvím aplikace Vitakarta. Podobně lze dluhy uhradit třeba i u Všeobecné zdravotní pojišťovny v aplikaci Moje VZPVZP připravuje také možnost úhrady prostřednictvím QR kódu, dodává Viktorie Plívová.

Hana Válková

Témata:

PODCAST: Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby
