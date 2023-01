Někteří lékaři vybírají tisíce za online objednání, platící pacienti mají přednost

Předběhnout u lékaře nebo získat brzký termín přímo u kapacity v medicínském oboru? Přesně to umožňuje web Navstevalekare.cz. Lékař, jenž s provozovatelem webu uzavře placenou spolupráci, skrze něj může nabízet volné termíny. A pokud si to přeje, může rezervaci zpoplatnit. Řada z nich možnost inkasovat peníze využívá.

Rezervace přes web ve třech textech Server Vitalia.cz vám detaily fungování výběru poplatků i to, co na jednání lékařů říkají některé instituce, které mohou regulovat jejich chování, přináší v novém, třídílném seriálu. První díl vychází dnes a pojednává o tom, na kolik vás může vyjít volba termínu online a co za svoje peníze dostanete.

Druhý díl vyjde ve středu 25. ledna, bude se zabývat tím, kdy je lékař při výběru poplatků v právu a kdy už se ocitá za hranou, přineseme názor VZP i vyjádření lékařské komory.

Třetí díl naší minisérie vyjde v pátek 27. ledna a popíšeme v něm, jakou odpovědnost nese provozovatel portálu, který je zprostředkovatelem vztahu mezi pacientem a lékařem.

Kdo zaplatí, má přednost

„Objednat vás můžu. Termíny s poplatkem jsou přednostní, na ně se musíte objednat přes Návštěvu lékaře. Jinak vás můžu objednat i takto (telefonicky a bez poplatku, pozn. red.), ale bude to až na březen,“ informuje sestřička v oční ordinaci v pražských Vršovicích redaktorku, jež vystupuje v roli potenciální zájemkyně o termín návštěvy. Telefonát se uskutečnil ve čtvrtek 19. ledna dopoledne.

Lékařka, které ordinace patří, má smlouvu s portálem Návštěva lékaře. Prostřednictvím něj umožňuje zájemcům z řad široké veřejnosti objednat se do ordinace online, tedy z pohodlí domova prostřednictvím internetového formuláře.





Ve čtvrtek 19. ledna 2023 dopoledne web nabízí jeden termín k online objednání, a to na úterý 24. ledna v 17:30. Kdo termín chce využít, na objednávkovém formuláři vyčte také tuto informaci: „Účtujeme 621,00 Kč za rezervaci termínu.“ Peníze má zájemce zaplatit i přesto, že ordinace má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami a termín nabízený online je v rámci běžných ordinačních hodin. Z webu ordinace lze vyčíst, že v úterý lékařka ordinuje od 13 do 18 hodin.

Podobné je to i ve druhé, náhodně vybrané ordinaci, kam redaktorka v roli pacientky s cukrovkou II. typu volá hned v závěsu po telefonátu na oční. Jde o diabetologii v brněnských Bohunicích. Také ona má smlouvu se zmíněným webem, na němž nabízí online objednání.

V jejím případě jsou první volné termíny v úterý 24. ledna od 11:00 do 13:30. Ve stejném časovém rozpětí si můžete vybrat také termíny ve čtvrtek 26. ledna. Každý z těchto dnů je v nabídce šest volných termínů po 30 minutách. Celkem si tedy můžete vybrat na webu z 12 časů. Tentokrát je poplatek za rezervaci jiný. Činí rovných 1000 korun. Termíny na online objednání spadají rovněž do běžné ordinační doby, web ordinace hlásí, že lékařka má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Byli byste ochotní si připlatit za brzký termín u lékaře, na kterého se jinak čeká? Ano, nejvýše 500 korun Ano, nejvýše 1000 korun Ano, klidně 1500 nebo více korun Ne, nikdy Zobraz výsledek

„Paní doktorka bere nové pacienty, ale termín vám můžu dát na únor,“ říká po telefonu sestřička. „Platit za objednání nic nebudete. Oni se tam ty lidi placeně vmáčknou třeba dneska, kdyby chtěli přijít, ale když se objednáváme spolu, tak vám dám nejdřívější termín, co mám, a neplatí se nic,“ vysvětluje. „Zpoplatní se prostě, když chtějí přijít dneska, protože já tady mám volno až 13. února,“ dodává.

Redaktorka/potenciální zájemkyně se tedy zeptá, zda by se dostala k lékařce dříve, kdyby si zaplatila tisícikorunu. Tak to ano, odpovídá sestřička. A co by se stalo, kdybych byla již pacientkou paní doktorky a měla bych akutní problém? Také by mě předběhli platící klienti? „To asi ne. Moc té otázce nerozumím. K nám se musíte vždy objednat,“ dodává trpělivě sestřička.

Jména lékařek nezmiňujeme, protože nejsou jediné, kdo na portálu inzerují zpoplatněnou možnost online objednání. Web v záhlaví avizuje, že jde o „největší portál na vyhledávání lékařů“, placené rezervace nabízejí vyšší desítky až stovky z nich. V silách redaktorky není všechny oslovit a prověřit, za jakých okolností platby vybírají.

Obě lékařky redaktorka (už v roli novinářky) v pátek 20. ledna dopoledne oslovila e-mailem a požádala je o vysvětlení, proč rozdělují zájemce o vyšetření na platící a neplatící a jedni mají přednost před druhými. A také s otázkou, zda je to podle nich v pořádku. Odpovědi ani z jedné ordinace dosud nedorazily.

Samotný web ani jeho všeobecné obchodní podmínky nijak nerozvádí, co přesně je součástí platby rezervačního poplatku. Nikde nezmiňují ani to, že by mělo jít o „nadstandard“, nebo jakoukoliv pojistku, jež by v ordinacích bránila předbíhání platícími klienty. Podle ředitele portálu Michala Švece to ale není třeba. „Všichni ambulantní lékaři mají povinnost ihned ošetřit akutní pacienty,“ podotýká s tím, že online objednání je jenom jednou z možností, jak se návštěvy ordinace a vyšetření dobrat.

Web Návštěva lékaře funguje jako zprostředkovatel dohody mezi lékařem a zájemcem o termín. Jeho provozovatel zajišťuje mimo jiné výběr platby, ale neručí za to, zda se lékař s klientem opravdu potkají, ani za kvalitu služeb.

Rezervace termínu za téměř pět tisíc

Na webu Návštěva lékaře je plejáda lékařských profilů s méně či více podrobnými informacemi. Redaktorka Vitalia.cz si vybrala jedenáct lékařů, kteří s webem spolupracují. Některé náhodně, jiné oslovila cíleně kvůli tomu, že patří mezi ty, kteří se dopracovali k titulu profesor či kariéře přednosty či primáře. Vybraným poté odeslala sérii podobných otázek se záměrem zjistit motivaci výběru plateb i okolnosti spolupráce s webem.

Objednávat se online jde jen u těch lékařů, kteří s provozovatelem webu, což je firma Navstevalekare.cz s.r.o., mají uzavřenou spolupráci a za ni firmě platí. Kolik, to nechali oslovení vesměs bez odpovědi, nejspíš kvůli závazku mlčenlivosti ve smlouvě. Výjimkou byl jediný, který uvedl, že poplatek provozovateli webu za jeho ordinaci činí ročně do 10 tisíc korun.

Součástí webu je také soupis ordinací zubařů, praktických lékařů nebo psychiatrů. Tedy odborností, kterých nyní pacienti pociťují nedostatek. V těchto případech většinou online rezervace není možná a dozvíte se fakticky jen to, že ordinace existuje a na jaké adrese. Situaci, kdy nutně sháníte registrujícího lékaře, tak přes Návštěvu lékaře nejspíš nevyřešíte.

Lékař či zdravotnické zařízení, kteří s Návštěvou lékaře uzavřou spolupráci, si sami vyberou, zda chtějí online objednávání zpoplatňovat, či nikoliv. Všeobecné obchodní podmínky portálu uvádějí, že v případě zpoplatnění umožní lékaři uzavřít se zájemcem o termín tzv. úplatnou smlouvu. Pokud lékař poplatek vybírat nechce, je smlouva mezi ambulancí lékaře a zákazníkem bezúplatná.

Většina lékařů, kteří s webem spolupracují a jejichž profil redaktorka Vitalia.cz prošla, se vydala cestou poplatků. Ty mají různé výše. Od několik stokorun až po tisíce. Například neuroložka z Karlových Varů chce za online rezervaci 621 korun. U jednoho z profesorů, který se zabývá ortopedií, formulář uvádí částku 2484 korun, plzeňský urolog si za rezervaci účtuje 2870. Na nejvyšší částku za online rezervaci termínu narazila redaktorka u jednoho kardiologa v Brně. Zájemce o termín dle svého přání zaplatí 4950 korun.

„Výše platby se odvíjí od lokality, poptávky a nabídky na trhu práce,“ vysvětluje jeden z lékařů, který služeb Návštěvy lékaře využívá a účtuje si za rezervaci termínu 2484 korun. Je přednostou ortopedické kliniky jedné z fakultních nemocnic.

Jeden z brněnských kardiologů zpoplatnil možnost výběru termínu a objednání se do ordinace online prostřednictvím portálu Navstevalekare.cz částkou 4950 Kč. Redakce otisk jeho webového profilu úpravami anonymizovala z důvodu toho, že není jediným, kdo si takto peníze za termíny účtuje. Autor: Navstevalekare.cz / Vitalia.cz

Lékaři: Jde o naše privátní aktivity

„Jde o vyšetření v privátním ortopedickém zařízení, které není vázáno na činnost v prostorách ortopedické kliniky nemocnice, a tudíž toto zařízení kompletně hradí všechny spojené poplatky s provozem (nájemné, elektřina, topení, vodné, stočné, telefon, úklid…),“ podotýká přednosta ortopedické kliniky.

Dodává, že poplatek zahrnuje honorář za práci lékaře a komplexní klinické vyšetření pacienta včetně stanovení léčebného postupu. „Navíc pacient získává exkluzivní termín vyšetření ve velmi krátkém časovém intervalu, který ve státním či jiném smluvním zařízení pro vytížení těchto pracovišť není schopen dosáhnout. Vyšetření je realizováno po skončení běžné pracovní doby (odpolední a večerní hodiny), což řada pacientů preferuje, proto si termín rezervuje,“ uvádí v písemných odpovědích.

Jiný přednosta jiné ortopedické kliniky, rovněž ve fakultní nemocnici v Praze, se s redaktorkou o poplatku ve výši 1242 korun odmítl bavit. „Na otázky odpovídat nebudu. Jde o privátní konzultace v privátní ordinaci, která nemá žádné smlouvy s pojišťovnami, a proto si zde klient hradí všechno sám,“ vysvětluje jeho přístup k poplatkům. Jinými slovy, toto zařízení nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami a péči v něm si pacient musí hradit tak jako tak. Jak uvádíme výše, to ovšem neplatí ve všech ordinacích.

Dvakrát delší ordinační doba

„Jde o placený systém, který umožňuje pacientům objednat se velmi rychle a předběhnout tak ostatní objednané pacienty. Nepředbíhají však v ordinačních hodinách, ale tyto pacienty bereme až po skončení mých ordinačních hodin, a to jednou až dvakrát týdně, kdy zůstanu já i sestra, respektive dvě sestry – sestry všeobecná a audiologická – ordinovat o hodinu déle (a více, protože často to za hodinu nestihneme),“ popisuje jedna z lékařek, tentokrát odbornosti ORL, jak služba funguje, proč ji využívá a účtuje si za ni 1242 korun. „Zároveň má pacient zajištěno, že se dostane přímo ke mně, což si řada z nich vynucuje a odmítá jiné, stejně kvalifikované lékaře našeho centra,“ doplňuje lékařka s tím, že díky platícím klientům ordinují téměř dvojnásobnou dobu, než mají nasmlouváno se zdravotními pojišťovnami.

Kardiolog, který si za rezervaci termínu účtuje 4950 Kč, redakci na e-mail s dotazy neodpověděl.

Podle obchodních podmínek poplatek za rezervaci zájemce hradí těsně po výběru termínu, a to pouze bezhotovostně. Peníze nejdou přímo lékařům, ale na účet provozovatele webu. Ti část posílají lékařům. Jak velkou, to nelze z obchodních podmínek vyčíst. Je tam ovšem uvedeno, že pokud má zájemce termín zaplacený déle než 14 dnů a na poslední chvíli, tedy do 48 hodin, jej zruší, celá částka připadne jako storno poplatek lékaři či zdravotnickému zařízení.

Podle provozovatele portálu i lékařů je vybírání peněz v pořádku a k porušování zákonů a etiky nedochází. „Služby portálu jsou zpoplatněny podobným způsobem, jako jsou zpoplatněny i služby soukromých klinik,“ vysvětluje princip ředitel portálu Michal Švec.

Jen za své, nebo jen na pojišťovnu?

Server Vitalia.cz oslovil také tři lékaře či pracoviště, kde poplatky nevybírají. Jedno z nich sdělilo, že využilo portálu k propagaci, protože lékaři měli volné termíny na ultrazvukové vyšetření pro nové pacienty. Poplatek nevybírají, neboť to není jejich záměr. Pro kolegy, kteří si peníze účtují, ale mají pochopení, protože se stává, že pacienti v objednaném termínu bez omluvy nedorazí a provoz ordinace pak zbytečně stojí.

„Nezpoplatnili jsme službu, protože bychom rádi její masové používání našimi klientkami,“ vysvětluje gynekolog Jakub Vykouk a dodává, že online objednávání, jež prostřednictvím serveru využívá, má dvě výhody: „Jednak omezení telefonátů v ordinaci a pak také pohodlí pro pacientky – v klidu z domova se objednají podle svých potřeb a možností.“

„O tom, že někdo zpoplatňuje rezervace a že je to na tomto webu, nevím a nikdy mě to ani nenapadlo,“ diví se otázce redaktorky cévní chirurg Miloslav Pirkl. Stejně jako se diví některým částkám, které jsou účtovány. Sám si v jedné ze svých praxí účtuje za vyšetření 1500 korun, a i to považuje za dost vysokou částku.

Službu firmy Navstavalekare.cz s.r.o. Miloslav Pirkl využívá jako softwarovou podporu pro to, aby objednaným pacientům přišlo den před termínem upozornění, že má přijít, a také informace, do které ordinace se má dostavit. Tím snižuje riziko, že pacient nedorazí. A takovou pomoc si chválí.

Pracuje v nemocnici a provozuje také dvě soukromé ordinace. Jedna nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a klienti si v ní proto vše hradí ze svého. Od konzultací přes vyšetření po chirurgické zákroky. Druhá ordinace smlouvy se zdravotními pojišťovnami má. „A v ní je nesmysl žádat o nadstandardní ordinační dobu nebo vyšetření,“ dodává Miloslav Pirkl. „Legislativně jsme v Česku, kde nadstandardy, o kterých se za tohoto ministra opět začíná hovořit, nejsou schváleny. Realita je taková, že ze zákona nemáte jako zdravotník možnost nechat si za nějaký nadstandard zaplatit, pokud čerpáte ze zdravotního pojištění. Pokud mi něco hradí pojišťovna, nemůžu za to chtít peníze od pacienta, protože to by byla dvojí platba za totéž, což zákon neumožňuje,“ vysvětluje lékař a je přesvědčený, že poplatky za rezervaci termínu by bylo možné soudně napadnout a před soudem by je nebylo možné obhájit.

Tak jednoduché to ale být nemusí. Otázce, zda lékaři mohou vybíráním poplatků porušovat zákony nebo etický kodex České lékařské komory, se budeme věnovat v druhém textu věnovaném tématu poplatků za online rezervaci, který vyjde hned zítra, ve středu 25 ledna.