Do ČR přijde větší vlna obezity. Řešme už nadváhu, varují lékaři

Nadváhou, nebo dokonce obezitou trpí více než polovina Čechů, držíme se tak na vrcholu evropského žebříčku – čeští muži jsou dokonce třetí, co se nadváhy týče. Situaci zhoršila opatření spojená s pandemií koronaviru a omezením pohybu. Lékaři proto nyní čekají vlnu obezity a z ní plynoucích zdravotních komplikací. Bojovat s kily hodlá nově založený spolek Zastavme nadváhu a obezitu, složený z expertů na pohyb a výživu, diabetologů či kardiologů. Vzniká symbolicky ve Světový den obezity, který letos připadá na 4. března. „Založení spolku je formálním krokem, cílem je zvýšit informovanost o problematice a následně ji zlepšit,“ říká pro Vitalia.cz Jiří Suchý z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Situace není dobrá, tloustnou i malé děti

Stav obezity a nadváhy je v Česku špatný dlouhodobě, situaci ale ještě zhoršila pandemie koronaviru. Lidé se méně hýbali a stres zajídali nadbytečným množstvím jídla. Podle specialistů tak Čechům nyní hrozí epidemie obezity. Bohužel se to ve velké míře týká i dětí.

„Nejnovější data ukazují, že za poslední rok ztloustly jedenáctileté děti oproti předchozím letům o celá dvě procenta – to odpovídá v průměru přibližně jednomu kilogramu. Špatné stravovací a pohybové návyky z dětství se v budoucnu projeví právě cukrovkou, zvýšeným tlakem nebo artrózou,“ varuje Jiří Suchý.

Na nedostatek pohybu u dětí a jeho důsledky upozorňovali nedávno například i účastníci konference k této problematice. Situaci hodnotili jako velmi vážnou.

Již nadváha je riziko

O problému se hodně mluví, ale péče o pacienty s nadváhou či obezitou je podle odborníků v Česku roztříštěná. Upozorňují, že i nadváha je problém a mělo by se s ní něco dělat, nečekat na stav, kdy člověk dospěje do fáze obezity. Nový spolek upozorňuje, že zatímco těžce až morbidně obézním pacientům se dostává skvělé péče například v podobě bariatrických výkonů, lidé s nadváhou „proplouvají“ systémem bez větší pozornosti.

„Nejsou přesvědčeni, že i nadváha je rizikem a je nutné s ní bojovat, a tím zlepšit výhled na dobrou kvalitu života,“ přibližuje Jiří Suchý. Podle experta u nás prakticky neexistuje systematická péče o lidi s nadváhou. I to by chtěl spolek změnit.

Usiluje o vznik sítě spolehlivých lékařů a odborníků po celé ČR, kteří by pacientům pomohli jak úpravou životního stylu či správným pohybem, tak účinnou léčbou. Ve spolku se proto sdruží odborníci napříč různými specializacemi. „Cílem je vytvořit komplexní a relevantní nabídku standardizovaných lékařských služeb a péče. Zahrnující edukaci, prevenci v oblastech úpravy stravy, pohybové aktivity i možnostech léčby. Pracujeme na vytvoření sítě lékařských pracovišť po celé zemi, aby lidé nekončili v ´rukách´ výživových poradců, různých diet a podobně,“ popisuje Jiří Suchý.

Nejde o vzhled. Nadváhou a obezitou začíná řada nemocí

Nadváha či obezita nejsou jen problém estetický, vedou k řadě závažných onemocnění, například k cukrovce 2. typu, infarktům nebo k poškození kloubů. „Většina nemocí srdce začíná právě obezitou. Vyšší tělesná hmotnost zvyšuje riziko vzniku srdečního selhání i infarktu,“ vysvětluje kardiolog Jiří Veselý ze společnosti EDUMED.

S obézními pacienty se ve své ordinaci denně setkává také Klaudia Hálová-Karoliová z Endokrinologického ústavu v Praze, která vnímá právě úzkou souvislost vztahu mezi cukrovkou, endokrinologickými poruchami a v současnosti se rozšiřující obezitou. „Do spolku jsem se rozhodla zapojit proto, že obezitu a jí předcházející nadváhu vnímám jako závažné a bohužel i velice rozšířené onemocnění. Tím, že se budeme snažit zachytit pacienty v počátečních fázích, zabráníme případným komplikacím, jako je právě diabetes,“ popisuje lékařka a dodává: „Pacienti kila navíc těžce nesou také psychicky a často kvůli nim trpí depresemi a úzkostnými stavy. Je třeba jim nabídnout efektivní a systematickou pomoc.“

O psychickém aspektu nadváhy a obezity server Vitalia.cz aktuálně mluvil také se specialistkou na psychologické aspekty hubnutí a udržování váhy Terezou Beníčkovou. Psycholožka v rozhovoru vysvětluje například to, s jakými předsudky se lidé s vyšší hmotností setkávají a proč někdy v důsledku toho nevyhledají lékařskou pomoc.

Pomohou ověření experti, ne výrobci „zaručených doplňků“ na hubnutí

Z iniciativy spolku Zastavme nadváhu a obezitu by měl v blízké budoucnosti vzniknout například web, kde by si lidé našli ověřeného, certifikovaného experta v místě svého bydliště. S nadváhou české populace by pak kromě lékařů měly podle Jiřího Suchého zabojovat i fitness centra, potravinářské řetězce či zdravotní pojišťovny. „Snížení počtu Čechů s nadváhou a obézních povede ke snížení nákladů na zdravotní péči pro pojišťovny. Fitness centra jim s tím mohou pomoct, takže budou mít nové klienty,“ přibližuje možnou motivaci k zapojení těchto složek.

Inspiraci pro další kroky spolek Zastavme nadváhu a obezitu nachází především v severských státech, kterým se s kilogramy navíc daří úspěšně bojovat. „Češi se ve srovnání s Evropou nehýbou, a to se odráží v tom, jak vypadají. Důležité je zabránit tomu, aby lidé končili u nevěrohodných výživových poradců nebo výrobců ‚zaručených‘ doplňků na hubnutí,“ kritizuje Jiří Suchý a shrnuje, o co bude spolek usilovat a jakým způsobem chce zlepšení situace dosáhnout:

„Chceme přispět ke zlepšení situace s nadváhou a obezitou v populaci. V současné době je spolupráce autorit a organizací či společností minimální, a to chce spolek změnit. Nutriční terapeuti spolu s lidmi řešící pohybové aktivity a spolupráce s nimi jsou klíčové. Jde o to, šířit povědomí, že je možné nadváhu řešit v kombinaci s pohybem a zdravějším způsobem stravování. Výhledově i u dětí, což je velké téma,“ uzavírá expert.