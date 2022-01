Muže začne hubnutí s námi zajímat, když zjistí, že jim nebereme pečenou kachnu, říká lektorka

Začínala před lety ve STOBu jako lektorka klasického kurzu hubnutí pro ženy, později vedla i rodinné kurzy, které navštěvovaly děti s rodiči. „Tam jsem se u dospívajících poprvé setkala s tím, jak odlišně k hubnutí přistupuje druhé pohlaví. Chlapci neradi trpěli, nechtěli si nic moc odříkat, dívky bývají pokornější.“ Později se uvolnilo místo v kurzu mužů, Marie Dobrovodská to zkusila a už u lekcí s muži zůstala. Shozené kilogramy jejích klientů by se daly počítat na tuny, ale zásluhy přičítá jim. Když někdo řekne: „Marie mě zhubla,“ opravuje: „Já jsem nikoho nezhubla, nejsem čistírna kabátů, ale můžu vám pomoci.“

Měnila jste něco ve vedení kurzu pro muže během let a získaných zkušeností?

Musela jsem opustit psychologickou stránku, která je důležitá u žen. Muži neradi rozebírají své pocity a myšlenky, není to pro ně příliš atraktivní. Oceňují praktičnost. Žena si připustí, že někde dělá chybu a že problém může být i v psychice. Muž přijde s tím, že špatně nebo hodně jí, prostě předpokládá nějakou chybu v jídelníčku. A jde mu o to, abych mu tuto chybu pomohla najít. Hledáme věcně příčiny toho, proč se mu nedaří hubnout nebo proč dlouhodobě přibírá.

V materiálech STOBu máme pro naše hubnoucí třeba kapitolu Mějte rádi sami sebe. Na rozdíl od žen, které o sobě v tomto směru často pochybují, se muži rádi mají. Je tu také odlišný vztah k tělu – muž, bez ohledu na jeho konfekční velikost, má své tělo většinou velmi rád. Obvykle nemá rád jen výběr oblečení, což může být ve větších velikostech problém. Typický muž nemívá to, co trápí mnoho žen s nadváhou, že by se nerad viděl v zrcadle, nenáviděl svoje tělo… on tohle prostě neřeší, bere se takový, jaký je.

A motivace k hubnutí je tedy asi také jiná než u žen?

Úplně jiná. Ženy často chtějí hubnout, aby se líbily svému partnerovi, aby si samy sebe více vážily. Muži v kurzu otevřeně řeknou, že pro ně není hlavní cíl být hubenější. Jejich motivací je třeba to, že se cítí špatně fyzicky, řeší zdravotní problémy nebo protože si pořizují děti v pozdějším věku a pak jim nestačí. Ale že by chtěli hubnout jen kvůli své partnerce? To ne. Nikdy jsem se nesetkala ani s tím, že by muže opustila žena kvůli jeho nadváze, nebo že by z toho měl obavy. Obráceně je to bohužel celkem časté.



Ilustrační foto: Jorge Padeiro, AgenciaZero.Net / ECPO Media , podle licence: CC BY-NC-ND 2.0 Už ho ani nedoběhnu, chci být aktivní táta… Jednou z motivací k hubnutí u mužů bývají jejich děti.

Potřebovala jste k vedení kurzů pro muže nějakou speciální průpravu?

Společnost STOB své lektory připravuje velmi důkladně. Já jsem za dobu svého působení, což je skoro třicet let, absolvovala spoustu školení, psychologických, terapeutických nebo na téma výživy. Po této stránce jsem byla myslím připravená dost kvalitně, ale hlavně mě toto téma vždycky moc zajímalo a bavilo. V podstatě chci vědět o všem, co se objeví na trhu, neustále sleduji trendy a novinky, abych byla pro své klienty v obraze. Pokud jde o kurzy pro muže, musela jsem okleštit některá témata i hravé či povídavější metody, které mají rády ženy. Muži jsou jiní: krátce, stručně, věcně. Více času věnujeme pohybovým aktivitám a praktickým radám o výživě, které pak muži velmi často přenášejí a až delegují na své partnerky. Mají v nich podporu, což obráceně tolik nebývá.

V čem jste ještě našla rozdíly?

Je jich dost. Muži jsou soutěživí, není tedy špatné skupinový kurz postavit v duchu „tak se předvedeme“. Mají rádi výzvy, takže to dost dobře funguje. A tím, že obvykle nejsou „zkažení dietami“, nemají za sebou dlouhou historii hubnoucích pokusů, diet a jojo efektů, velmi dobře reagují už na jednoduchou úpravu jídelníčku. Jejich úspěšnost je díky tomu velmi dobrá. Navíc jsou dost často ochotni pravidelně sportovat, tyto aktivity vnímají jako součást života a dokáží si na ně udělat čas spíše než ženy. Oproti ženám jsou více pány svého času, protože je tolik nezaměstnávají rodinné povinnosti.

Méně vaří, mají tendenci objednávat si třeba hotová jídla či krabičkové diety. Rozhodně to není dlouhodobé řešení, ale pokud jsou takové diety dobře sestavené a známe jejich nutriční hodnoty, není důvod jim je zakazovat. V rámci kurzů využíváme výborný program Sebekoučink, který jídelníček klienta vyhodnotí, doporučí optimální energetický příjem, nastaví podíl jednotlivých živin a zkontroluje, zda je jídelníček zapsaný do programu v pořádku. Muži mají obecně velmi rádi techniku, pokud jim tedy nabídnete aplikaci nebo možnost dělat si přehledy a tabulky, jsou tomu nakloněni.

Na jednu stranu je tedy vede lektorka, která radí, co bude fungovat, a k tomu mají zmíněný program, něco hmatatelného, co jim pomůže.

Lékaři popisují zkušenost, že k nim chodí pacienti již po poradě s dr. Googlem. Dělají to i vaši klienti? Nastudují si předem informace, sledují trendy?

Muži mají dva zdroje. Prvním bývá jejich partnerka, která o tématu doma mluví, zkouší různé výživové postupy, objevuje nové suroviny, recepty a podobně. Dalším zdrojem je inspirace z okolí, kdy si třeba kolega kupuje proteinové nápoje, muž si pak o tom zjistí něco více. Muži jsou celkem ochotni nastudovat si různé podklady a informace, dělají to přece i v momentě, kdy si vybírají nový mobilní telefon, počítač nebo automobil. Upřednostňují podložená fakta, když jim tedy vysvětlím, co po nich chci a proč, berou to. Máme ve STOBu výborné materiály, kde je vše jednoduše a názorně popsáno přijatelnou formou. Muži si vše rádi načtou, posbírají informace, a jsou pak důslednější v plnění a dodržování hubnoucího režimu, mnohdy více než ženy. Ty mají totiž někdy pocit, že již všechno vědí, protože už toho spoustu vyzkoušely.

Jak jsou kurzy zdravého hubnutí dlouhé a co v nich muže čeká?

Pro naše kurzy se ustálil zhruba tříměsíční cyklus. Ukazuje se, že po této době je zažití nových návyků, o které hlavně jde, dostačující k tomu, aby člověk zvládl pokračovat dál i sám. Kurz je začátek na dlouhé cestě. Nejde o to dělat jen po dobu kurzu některé věci jinak než dosud, ale nastavit si vhodný stravovací a pohybový režim natrvalo. To je podstata kurzů zdravého hubnutí, ve kterých se snažíme klientům vysvětlit, co mají ve svém jídelníčku špatně, jak se to projeví na jejich postavě, hmotnosti či zdraví, a proč má smysl změnit to už napořád. Člověk se nechá několik týdnů vést našimi pokyny, radami, pomůckami, materiály, a úspěch se dostaví. Pokud v tomto trendu dokáže vytrvat, aniž by musel být dokonalý, má šanci být úspěšný. Pochopitelně, že chybovat je lidské, takže občasné porušení režimu není problém.



Ilustrační foto: Ladislav Adámek, SPORT IMAGE, www.adamekfoto.cz / ECPO Media , podle licence: CC BY-NC-ND 2.0 Doporučení je hubnout pomalu, ale jistě. Naučit se přemýšlet o tom, jak jíst, kdy jíst a v jakém množství…

Skutečně to jde, dopřát si při hubnutí?

Naše filozofie je taková, že klientům nic nezakazujeme. Sami říkají, že hubnutí se STOBem je k žití. Ocení, že si občas můžou dát tu svoji oblíbenou kachnu nebo sladkost… Ale moc dobře vědí, kdy a v jakém množství si dopřát kalorické potraviny, s čím je mají kombinovat, jak je vykompenzovat pohybovou aktivitou. Jsou zkrátka připraveni na všechny nástrahy, umí s nimi pracovat. Nechci, aby jako roboti striktně dodržovali nějakou dietu. Žádné nekompromisní hubnoucí předpisy nedávám, jídelníčky nenavrhuji. V kurzech dáváme doporučení, poskytneme vhodné recepty a klienti už si umí velmi dobře poradit sami. I naše materiály jsou návodné, ale není to předem daný plán: v pondělí budete jíst to a v úterý toto, nic takového.

Vedeme klienty k tomu, aby sami přemýšleli o tom, jak jíst, kdy jíst, v jakém množství, je to vlastně takové uvědomělé stravování. Také jim doporučujeme, aby si vyzkoušeli změnu. Lidé jsou většinou zajetí ve stereotypech, my se jim je snažíme trochu nabourat. Vždy pracujeme individuálně. Chápu, že když někdo pracuje jako řidič, má jiné možnosti jak se stravovat než manažer nebo úředník. Každý z nich potřebuje svoji alternativu, která vezme v úvahu časové, pracovní a další okolnosti.

Jak pestré je složení vašich kurzů, kdo je navštěvuje?

Složení je velmi pestré. Od čerstvě plnoletých až po muže v důchodovém věku. A někdy může překvapit skutečnost, že senior se stane v hubnutí a změně jídelníčku úspěšnější než mladík. Každý má totiž svoji motivaci a důvody, na kterých velmi záleží. Někdo chce lyžovat a cítit se při tom dobře, zahrát si fotbálek v partě, někdo přijde po infarktu nebo s jinými zdravotními potížemi, které ho trochu vylekají. Rozhodně platí, že muž, když už se pro něco rozhodne, tak si za tím jde. Není tak ovlivněn emocemi jako žena, nerad připouští neúspěch. Pokud si něco vytkne a na to cílí, nechce selhat. V tom mají muži obrovskou výhodu.

Ale oproti ženám se pro hubnutí rozhodují hodně dlouho a jejich nadváha už je někdy velmi markantní a riziková. U žen obecně nedochází k tomu, že by se v kurzech objevily s tak výraznou nadváhou, u mužů se to stává častěji.

Viděla jsem, že se vaši klienti chlubí, že zhubli třeba i 20, 30 kilogramů. Kolik tak váží muži, kteří přijdou k vám do kurzu? A váha není vše, zakladatelka STOBu Iva Málková píše v článku o varujících hodnotách obvodu pasu. S jakými obvody pasu k vám muži chodí?

S opravdu velkými. U žen začíná riziko kolem devadesáti centimetrů v pase, u mužů zhruba nad sto centimetrů, záleží ale i na dalších parametrech. Hraje roli výška postavy nebo celkové množství tuku a svaloviny. U mužů je problém, že ukládají tuk většinou v oblasti břicha, kde jsou životně důležité orgány a tzv. viscerální tuk je mnohem rizikovější, než když má žena silnější stehna. Muži přijdou i s nadváhou třicet, čtyřicet kilogramů, občas někoho nezváží váha s limitem do 150 kilogramů. Obvyklá hmotnost u mužů v kurzech hubnutí je nejčastěji od 80 do 120 kilogramů. Někdo potřebuje shodit jen pět kilo, protože se s nimi necítí dobře, chce být v lepší kondici. Pak máme klienty, kteří svoji hmotnost roky neřešili, a ona plíživě rostla třeba až ke 130 i více kilogramům.

Jsou nějaké typické otázky na začátku kurzu? Mě by třeba napadlo, kdy uvidím či pocítím nějaký efekt…

Ano, muži se ptají, jak bude vše probíhat a v jakém časovém horizontu můžou očekávat výsledek. Já je většinou potěším, a to díky tomu, že mají lepší spalování, nemají za sebou opakované pokusy o hubnutí a jejich tělo je zvyklé na vyšší příjem. Pokud se tyto tři faktory sejdou, současně se sníží kalorický příjem, metabolismus nám pomůže a tělo automaticky začne reagovat. Muži dokáží už během prvních týdnů hubnout celkem rychle. Naše doporučení je hubnout pomalu, ale jistě. Týdenní úbytek na váze by se měl pohybovat kolem půl kilogramu, ale muži velmi často snižují svoji váhu o něco rychleji. Záleží na tom, nakolik jsou ochotní přidat pohybovou aktivitu. Dlouhodobý průměr v našich kurzech je zhubnutí o pět až sedm kilogramů, muži mohou shodit i osm až deset kilogramů.

Hubnutí mužů se STOBem – světová rarita Neberme zdraví své nebo svých blízkých jako samozřejmost, je třeba se o něj aktivně starat. Kdo si na změnu jídelníčku a zvládání dalších úskalí, jako je vůně jídla, velké porce, jídlo navíc k televizi, ze stresu (u mužů často časový pres), sám netroufá, doporučujeme návštěvu kurzů zdravého hubnutí, které se konají v mnoha městech České republiky nebo online. Unikátní desetitýdenní kurz specializovaný pro muže se koná v Praze od 27. ledna do 31. března 2022.

Ještě něco účastníky zajímá?

Samozřejmě. Třeba jestli budou moct pít alkohol a jíst svoje oblíbené potraviny. I tady pro ně mám dobrou zprávu. Nemusí se zříkat kvalitních bílkovin. Pokud jsou naladěni na maso, vejce, sýry, mohou si z nich vybrat vhodnou variantu. Když budou ochotní vyměnit přílohy typu hranolky, knedlíky, rýže nebo těstoviny z větší části za zeleninu, určitě se nemusí bát toho, že budou mít hlad. Naopak, když si dobře sestaví jídelníček, budou se cítit i dobře najedení.

Nakonec je potěším, že ani ten alkohol nemusí úplně vyřadit. Jde o to, jaký konkrétní nápoj zvolí, kdy si ho dají a v jakém množství. Velmi často řešíme slazené nápoje nebo cukrovinky, protože vysoký příjem jednoduchých cukrů je opravdu problém. Záleží na tom, aby pochopili, v kterých potravinách a nápojích je největší koncentrace energie, co je nutné výrazně zredukovat. Důležitá bývá také informace, že je vhodné jíst častěji, protože hubnoucí efekt spočívá ve správném rozložení jídla během dne.

Také se klienti ptají, jak je to se speciálními potravinami. A zde je opět potěším, protože STOB nespolupracuje s žádnou firmou, která propaguje nějaké produkty…

Čili jim nebudete nabízet až podbízet nic ke koupi?

Nic takového. Nejsme ani zastánci módních výživových trendů. Vše sledujeme, vysvětlíme princip, jak co funguje, ale pracujeme s běžnými potravinami. To muže také uklidní. Nemusí jít nakupovat do obchodů speciálních potravin, prodejen zdravé výživy, vše nakoupí v běžném krámě, jen se s jídlem naučí vhodně pracovat. Mohou si dokonce nakoupit potraviny, které obvykle jedí. Sortiment potravin nedělíme na špatné a dobré, vhodné a nevhodné, ale pracujeme spíše s doporučeným množstvím. Muži milují tučná jídla, bůček, kachnu, uzeniny apod. Kompromisem může být menší porce masa a přílohy, ale vše doplněno velkorysou dávkou grilované, dušené nebo ochucené zeleniny ve formě salátu.

A co ty sladkosti?

Někdo je na sladké a chce si dát třeba kávu se zákuskem. Proč ne? Vybere si ovšem takový, který má nejvyšší podíl bílkovin. Pokud mám stručně shrnout změny v jídelníčku, doporučujeme omezit nevhodné sacharidy, přidat kvalitní bílkoviny a vyvažovat tuky. Jde nám o to, aby podíly těchto základních tří živin byly optimální, uzpůsobené na hubnutí a ve formě chutného jídelníčku. Program, se kterým pracujeme, doporučí dle individuálních požadavků a parametrů příjem na míru každého klienta.

Sledujete „své muže“ i po skončení kurzu?

Většinou víme, jak se jim daří, a to i díky našim lekcím skupinového cvičení pro muže, což je skoro rarita. Funguje mnoho let a řada mužů v něm pokračuje i po skončení kurzu, jezdí spolu lyžovat, nadále pravidelně sportují. Někteří se pravidelně účastní i s manželkami pobytů STOBu, vyrážejí zejména do exotických míst. V současnosti je třeba skupina ve Spojených arabských emirátech, kde si dopřávají aktivní dovolenou.

Po skončení kurzu není nejpodstatnější, zda klienti ještě zhubnou a kolik, jako to, že změnili natrvalo svůj přístup ke stravování a pohybu. Jde o to, aby se dokázali dlouhodobě udržet na rozumné váze a aby jim absolvování našeho kurzu přineslo něco pozitivního a zlepšila se kvalita jejich života.

Jsou situace, kdy zhubnout nejde? Třeba u mužů, kteří již prošli různými dietami a jojo efektem. Jsou i takoví?

Jsou, ale zhubnout se dá vždycky. Liší se očekávání a možnosti, vše je nutné brát s ohledem na věk, metabolismus, profesi, pohybové návyky. Někdo to má lehčí, jiný těžší, ale vždycky se dá něco dělat. Nevím o tom, že bychom ve STOBu za dobu jeho existence někomu řekli: „Nejde to, nepůjde to.“ Důležité je, co je člověk ochoten udělat, jestli je rozhodnutý něco změnit, protože upřímně: já nejsem čistírna kabátů, abych přijala zakázku a splnila ji. Nestačí jen přijít a očekávat jednoduché a snadné řešení. Tu práci za nikoho neudělám, já sama nikoho nezhubnu. Před ledničkou stojí večer každý sám za sebe. Já udělám maximum pro to, abych poradila a pomohla. Zásluhy i neúspěchy jsou vaše.