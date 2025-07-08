Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  I lidé nad 70 let kvůli lázním potřebují potvrzení od specialisty jen někdy

I lidé nad 70 let kvůli lázním potřebují potvrzení od specialisty jen někdy

Redakce
8. 7. 2025
Musím mít potvrzení od internisty, když je mi 70 a víc a chci jet do lázní, ptají se někteří lidé, kteří chtějí lázně na pojišťovnu. Ne, ani v tomto věku není automaticky nutné absolvovat vyšetření u lékaře specialisty, který by řešil schopnost absolvovat lázeňskou péči, uklidňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Od letošního července platí nové podmínky nutných náležitostí k návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Pouze v případě, že doporučující lékař – tedy ten, který lázně navrhuje – požaduje stanovisko lékaře specialisty, bude toto jednoznačné stanovisko ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči potřeba. Měl by ho vystavit specialista, v jehož péči člověk je kvůli svému chronickému onemocnění. Tedy například kardiolog, neurolog, internista, geriatr a podobně. 

To znamená, že dosažením věku 70 let nevzniká automaticky nutnost absolvovat vyšetření u lékaře specialisty za účelem vyjádření ke schopnosti absolvovat lázeňskou péči, vysvětluje Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. I když vyšetření potřeba bude, nebude za něk klient nic platit, pokud jej absolvuje ve smluvníém zdravotnickém zařízení. 

Kde je možné se v případě nutnosti nechat vyšetřit a jak vyšetření probíhá? Ošetřující/indikující lékař, který vám bude vystavovat návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, vystaví doporučení (žádost) na vyšetření, v němž uvede, jaké vyšetření požaduje a za jakým účelem, popisuje dále mluvčí.  Pojištěnec se objedná u svého lékaře specialisty, ke kterému chodí s chronickou diagnózou. 

Vyšetření u specialisty kvůli lázním: 

  • Lékař specialista s pacientem absolvuje anamnestický rozhovor, zjistí podrobnou anamnézu a případné zdravotní obtíže. 
  • Zhodnotí subjektivní obtíže a předcházející klinické vyšetření. 
  • Součástí vyšetření může být také laboratorní vyšetření krve a moči. 
  • Výsledkem vyšetření je závěr lékaře specialisty o schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

Rozsah prováděných vyšetření se vždy odvíjí od indikace (typu onemocnění) pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Konkrétní požadavky jsou stanoveny platnou legislativou, a to Přílohou č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a Vyhláškou č. 2/2015 Sb. 

Seriál: Lázně: jak je vyřídit a kdy jsou na pojišťovnu
Přečtěte si všechny díly seriálu Lázně: jak je vyřídit a kdy jsou na pojišťovnu nebo sledujte jeho RSS

