I lidé nad 70 let kvůli lázním potřebují potvrzení od specialisty jen někdy

Od letošního července platí nové podmínky nutných náležitostí k návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Pouze v případě, že doporučující lékař – tedy ten, který lázně navrhuje – požaduje stanovisko lékaře specialisty, bude toto jednoznačné stanovisko ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči potřeba. Měl by ho vystavit specialista, v jehož péči člověk je kvůli svému chronickému onemocnění. Tedy například kardiolog, neurolog, internista, geriatr a podobně.
To znamená, že dosažením věku 70 let nevzniká automaticky nutnost absolvovat vyšetření u lékaře specialisty za účelem vyjádření ke schopnosti absolvovat lázeňskou péči, vysvětluje Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. I když vyšetření potřeba bude, nebude za něk klient nic platit, pokud jej absolvuje ve smluvníém zdravotnickém zařízení.
Kde je možné se v případě nutnosti nechat vyšetřit a jak vyšetření probíhá?
Ošetřující/indikující lékař, který vám bude vystavovat návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, vystaví doporučení (žádost) na vyšetření, v němž uvede, jaké vyšetření požaduje a za jakým účelem, popisuje dále mluvčí. Pojištěnec se objedná u svého lékaře specialisty, ke kterému chodí s chronickou diagnózou.
Vyšetření u specialisty kvůli lázním:
- Lékař specialista s pacientem absolvuje anamnestický rozhovor, zjistí podrobnou anamnézu a případné zdravotní obtíže.
- Zhodnotí subjektivní obtíže a předcházející klinické vyšetření.
- Součástí vyšetření může být také laboratorní vyšetření krve a moči.
- Výsledkem vyšetření je závěr lékaře specialisty o schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči.
Rozsah prováděných vyšetření se vždy odvíjí od indikace (typu onemocnění) pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Konkrétní požadavky jsou stanoveny platnou legislativou, a to Přílohou č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a Vyhláškou č. 2/2015 Sb.