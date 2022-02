Právnička a trenérka Andrea Pavelcová je srdce FitNut akademie, online studijního programu o výživě a fitness. Založila jej proto, aby se lidé dokázali lépe orientovat ve výživových doporučeních a snadněji rozpoznali mýty, které v online prostředí hojně bují.

„Internet je plný protichůdných informací a o výživě velmi často informují influenceři, kteří bývají svými fanoušky považováni za odborníky. Lidé se domnívají, že když daná celebrita například zvládla zhubnout, tak dokáže správně poradit každému. A někteří influenceři někdy bohužel i sestavují jídelníčky,“ říká Andrea Pavelcová. A to jídelníčky ne zrovna nejlepší. Což zakladatelka FitNut akademie ví zejména proto, že v loňském roce nakoupila na internetu výživové plány od lidí známých na sociálních sítích a nechala je zhodnotit odborníky. Výsledek všechny překvapil.

V čem? O tom jsme si povídali jak s Andreou Pavelcovou, tak Andreou Mokrejšovou, nutriční terapeutkou a trenérkou, která se na hodnocení jídelníčků podílela.

FitNut akademie Půlroční online program, kde nutriční terapeuti, trenéři a fyzioterapeuti v návodných videích vysvětlují zásady správné výživy a radí se sestavením tréninkového plánu. V akademii promlouvají například Lukáš Roubík, spoluzakladatel Institutu moderní výživy, odbornice na výživu Karolína Fourová nebo předseda České asociace nutričních terapeutů Martin Krobot.

Kdy a s jakým záměrem jste se rozhodli otestovat jídelníčky, které jsou lidem nabízeny na internetu?

Andrea Pavelcová: Přemýšlela jsem nad tím od chvíle, kdy jsem založila FitNut akademii, což je tak rok zpátky, ale bylo třeba si to celé dobře promyslet a naplánovat, aby byl výsledek co nejobjektivnější. Celá příprava a sběr dat trvala asi půl roku a dalšího půl roku jsme vše dávali dohromady.

Podle čeho jste vybírali, od koho si šest hodnocených jídelníčků necháte zpracovat?

Andrea Pavelcová: Kromě jedné slečny, kterou už déle sleduji a věděla jsem, že u ní můžeme očekávat nějaké nepřesnosti, jsme jídelníčky nechávali zpracovávat více méně náhodně vybranými influencery. Primárně jsme ale oslovili ty, které sleduje na sociálních sítích hodně lidí, mají tedy velkou základnu těch, které mohou ovlivňovat. Dalším kritériem byla pravidelnost v dané činnosti, šlo nám o to, najít na sociálních sítích ty, kteří se tvorbou jídelníčků živí nebo je to jejich hlavní pracovní náplní. Záměrně jsme nevybírali někoho, kdo je na trhu měsíc, protože začátečníci dělají chyby.

Pro koho jste dané jídelníčky nechali zpracovávat? Šlo o skutečnou osobu, nebo někoho fiktivního?

Andrea Pavelcová: Od začátku jsme chtěli být objektivní a fér, chtěli jsme autorům jídelníčků dát šanci, aby mohli jídelní plán zpracovat, jak nejlépe dokáží, podle skutečného zadání. Bylo třeba působit konzistentně, takže šlo o skutečnou osobu, naši fanynku, kterou dobře známe, ale slíbili jsme, že její identitu neprozradíme.

Jaké od vás tato klientka dostala instrukce?

Andrea Pavelcová: Důležité bylo nepokoušet tvůrce jídelníčků, nedělat na ně podrazy, získat od nich co nejvíce informací, chovat se prostě jako skutečný zákazník, který má zájem o jídelníček. Klientka jídelníčky dostala a dle naší dohody autorům po měsíci napsala, že by je potřebovala upravit. A čekala, co se bude dít. Chtěli jsme tak zjistit, zda autorům jde jen o peníze, takže už se neozvou, nebo dokáží jídelníček změnit tak, aby jí vyhovoval.

A jak klientka pochodila, když se dožadovala změn?

Andrea Pavelcová: Kvalitní autor by se snažil zákazníkovi vyjít vstříc, od většiny tvůrců jsme se zpětné vazby bohužel nedočkali.

Andrea Mokrejšová: Přitom úpravy ve stravovacích plánech jsou naprosto běžné. Já když odevzdávám stravovací plán, vždy svým klientům říkám, aby si ho prošli: „Pokud je něco nejasné, vysvětlím, pokud je to jasné, dodržujte jídelníček týden, a pak si dáme vědět.“ Člověk si totiž může vzpomenout, že mu v něm chybí nějaká speciální potravina; nebo změní práci, má jiný denní režim, a tak potřebuje jídelníček upravit. Ochota jednat s klientem by tu rozhodně měla být.

Co vás nejvíc překvapilo, když jste měli jídelníčky pěkně pohromadě? Opakovala se v nich stejná pochybení?

Andrea Mokrejšová: U každého plánu to bylo trochu jiné, ale hodně se opakoval důraz na příjem konkrétních doplňků stravy, ke kterým byl často dodán slevový kód, což je dost neprofesionální.

Nejhorší ale bylo asi to, že jídelníčky nebyly zpracované na míru. Tvůrci – až na jeden případ, kdy proběhla krátká online konzultace – si o klientce nezjistili dostatečné množství informací, podle nichž by mohli jídelníček připravit. Nevěděli, jak daný člověk aktuálně žije, jaká frekvence jídel mu vyhovuje, co má v jídle rád a co nemá rád…

Andrea Pavelcová: Jeden jídelníček jsme dokonce dostali hned po zaplacení, takže tady asi nemůžeme hovořit o nějakém individuálním plánu na míru.

Co by se dalo označit jako největší průšvih?

Andrea Pavelcová: Pokud někomu řeknete, že nemáte rádi brambory, a on vám je zahrne skoro do každého oběda, tak už to o něčem vypovídá…

Hodně jídelníčků byla také restriktivních. Autoři uváděli, že „do půl hodiny poté, co vstanete, musíte snídat,“ nebo „dnes musíte vyřadit vše sladké“. Myslím, že takové nastavení může ublížit psychicky, člověk bude mít nezdravý vztah k jídlu, může se začít bát některých potravin.

Nač si tedy dát primárně pozor, když si chci nechat od někoho poradit s tím, jak a co jíst?

Andrea Mokrejšová: Vůbec prvně byste měli vědět, za kým jdete, jaké má daný člověk vzdělání. Recenze nemusí být všechno. Ideální je, pokud si s vámi tento poradce dá schůzku, kde si vás změří na přístroji, například InBody. Autor jídelníčku by o vás měl vědět, kolik vám je let, jaká je vaše výška a váha, co máte rádi k jídlu, co vám naopak nechutná, jak chodíte do práce – jaké máte možnosti stravování, jaký je váš současný jídelníček, jak se hýbete, kolik hodin denně spíte, jestli už jste někdy hubli, kdy jste začali přibírat… Musí si vás tzv. nacítit a měl by vědět, jaká máte očekávání.

Je třeba doplnit, že jste ve svém obsáhlém zhodnocení na FitNut nezveřejnili jména těch, kteří jídelníčky vypracovali. To byl záměr od samého začátku? Proč? Myslím, že to lidi asi nejvíc zajímá…

Andrea Pavelcová: Ano, od samého začátku jsme věděli, že jména nezveřejníme. Zhodnocení jídelníčků neměl být lynč těch, kteří je vytvořili. Naším cílem bylo hlavně poukázat na to, že jídelníček sice na internetu sestavuje řada lidí, ale ne každý to dělá správně. Mohou mu chybět odborné znalosti nebo zkušenosti, nebo obojí. Výsledek naší roční práce měl být a je edukativní, lidé se díky němu dozví, nač si dávat pozor, kdyby si někdy chtěli nechat online jídelníček zpracovat.