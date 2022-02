Obezita je nemoc. Léčíme ji i u seniorů, říká specialista

Obezita je jednou z nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších civilizačních chorob současnosti. Proč stále více lidí trpí nadváhou a jak tento trend souvisí s pandemií onemocnění covid-19, popisuje Vladimír Teplan, který se problematice poruch metabolismu a obezitě věnuje více než třicet let.

Profesor Teplan léčí pacienty s nadváhou a s potížemi metabolismu na Poliklinice Modřany již více než šest let. Své zkušenosti z klinické praxe popsal mimo jiné také ve své knize „Obezita a ledviny“, pamatovat si jej můžete i jako odborného konzultanta televizního pořadu „Tlouštíci“.

Proč vlastně naši dnešní vyspělou civilizaci trápí právě poruchy metabolismu, respektive obezita? A jak se vlastně obezita diagnostikuje?

Obecně lze říci, že obezita je z lékařského hlediska definována jako stav charakteristický nadměrným zmnožením tukové tkáně, které poškozuje zdraví. Podstatné je, že obezitu lze dnes bezpečně léčit. S obezitou totiž souvisí řada nebezpečných chorob a jevů, jako například cukrovka, vysoký tlak, astma nebo spánková apnoe. To vše lze léčebnými postupy vyřešit i u pacientů s velkou nadváhou.

Prevalence obezity stále narůstá, konkrétně od roku 1980 ve všech částech světa. Ve vyspělých zemích jí trpí aktuálně až 20 % dospělých.

Celosvětově trpí nadváhou až 1,9 miliardy lidí, z toho až 600 milionů je velmi obézních. Je to tedy problém skutečně obrovského rozsahu, navíc se bohužel týká stále více i dětí. My na se Poliklinice Modřany věnujeme problematice obezity a metabolických poruch i u starších lidí, nad 55 let, kdy obezita nejvíce narůstá. Právě v této životní etapě se snažíme zlepšit jejich celkový zdravotní stav.

Příčiny přibírání po padesátce: hormonální změny,

vyšší nároky organismu na kvalitní živiny,

úbytek aktivní svalové hmoty, zpomalování metabolismu,

životní situace a styl (např. emoční jedení, nedostatek pohybu). Více v článku Jak nepřibrat po padesátce? Největší omyl je, že bychom měli méně jíst

Jak si stojí z hlediska obezity Česká republika ve srovnání s dalšími vyspělými státy Evropy?

Česká republika patří v Evropě k zemím s nejvyšší prevalencí obezity. Dle aktuálních statistik trpí u nás až 34 % dospělých nadváhou, 21 % pak obezitou. Pro srovnání v USA je obézní již každý třetí obyvatel.

Obezita asi není dědičná, proč přesto obézní lidé mají obézní potomky? V čem vidíte příčinu?

Obezita vzniká interakcí genetických a epigenetických predispozic s faktory vnějšího prostředí. Člověk se sice s částečnou predispozici již narodí, velký je ovšem také vliv vlastní rodiny. Problémem je obecně nadbytek energeticky náročných potravin, zároveň stále klesá množství pohybové aktivity obyvatel.

A jak se tedy obezita vlastně léčí?

Léčba obezity má tři hlavní pilíře. Základem je změna životního stylu, využít lze i farmakoterapie nebo chirurgické léčby. Dietoterapie je základní metodou léčby obezity. Podmínkou je ovšem spolupráce pacienta. Na Poliklinice Modřany uplatňujeme u pacientů modul nízkoenergetické diety, úpravu střevní flóry a nastavujeme správný pitný režim.

Proč vlastně mají obézní lidé při onemocnění covid-19 větší problémy?

Souvisí to s tím, že podle nových výzkumů se koronavirus přímo množí v tukové tkáni, takže obézní lidé se daleko hůře potýkají s následky řádění tohoto viru. Obezita navíc omezuje plicní ventilaci, zhoršuje obecně imunitní odpověď na virovou infekci a prodlužuje průběh různých zánětlivých procesů. (Více k tématu v článku Obézní a koronavirus: v největším riziku jsou lidé s velkým břichem.)