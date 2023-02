Léčba infarktu za 37 tisíc korun, úraz páteře za 135 tisíc. VZP otevřela e-shop s cenami péče

Na první pohled to může vypadat jako svérázný černý humor – kupte si úraz páteře za 135 195 Kč nebo chřipku se zápalem plic za 30 471 Kč. A pokud nechcete být troškaři, v e-shopu www.systemshop.cz je k mání za statisíce třeba i dialýza, transplantace ledviny nebo bypass, tedy přemostění poškozených tepen štěpy. O humor tady ale nejde.

Netradiční e-shop provozuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) a ve skutečnosti si na něm chřipku ani úraz páteře samozřejmě nepořídíte. Stejně tak si nezajistíte lepší místo v seznamu těch, kteří čekají na transplantaci orgánu, ani žádné jiné výhody. E-shop je pouze fiktivní. Jde o část reklamní kampaně, která má informační charakter a VZP jí chce napomoci zvýšit úroveň veřejných znalostí o tom, jak funguje složitý systém zdravotní péče.

Kampaň začala 6. února, potrvá do konce března. VZP za ni zaplatila 20 milionů korun ze svého provozního fondu. Pojišťovna ji médiím představila na tiskové konferenci ve čtvrtek 2. února.

Webový obchod neláká na nízké ceny, ale naopak nabízí „jedině to nejdražší, co máme“. Za sloganem se skrývá to, že pojišťovna se rozhodla zveřejnit ceny některých zákroků nebo zdravotnických pomůcek. „Částky zveřejněné na Systemshopu vycházejí z našich dat. Jde o zprůměrované reálné úhrady VZP. Nelze je ale brát striktně,“ upozorňuje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.

Sumy ukazují na příkladech, kolik stojí léčba nebo kolik pojišťovna vynakládá na zdravotní pomůcky. Ale také to, jaký cenový rozdíl je mezi prevencí a následky onemocnění, kterým lze předejít či je vyšetřením zachytit v časném stádiu, a tedy vyléčit rychleji a s menšími důsledky pro další život pacienta. „Zveřejněním částek chceme zvýšit povědomí o nákladnosti zdravotní péče a zdůraznit význam prevence,“ vysvětluje Ivan Duškov. Jako příklad jmenuje očkování proti covidu, kdy jedna dávka vyšla v průměru na 200 Kč, hospitalizace pacienta s vážným průběhem tohoto onemocnění ovšem stojí denně v řádech desítek tisíc korun.





Kolik stojí prevence vs. léčba nemoci Typ vyšetření či léčby/průměrné náklady pojišťovny

(ceny jsou orientační, pojišťovna je vypočítala zprůměrováním úhrad) Kolostomie (vývod např. tlustého střeva na povrch těla) kolorektální screening – 484 Kč

kolostomie po rakovině (náklady na zákrok s hospitalizací) – 118 983 Kč Pneumokoková infekce očkování proti pneumokokové infekci (aplikace 1 dávky) – 1695 Kč

jednodenní hospitalizace na JIP – 17 429 Kč Dialýza preventivní prohlídka u praktického lékaře pro dospělé – 672 Kč

roční náklady na pacienta s výkonem dialýzy – 831 256 Kč Infarkt myokardu preventivní prohlídka u praktického lékaře pro dospělé – 672 Kč

dvoudenní hospitalizace na JIP při infarktu myokardu – 36 668 Kč Karcinom prostaty laboratorní vyšetření vzorků krve – 585 Kč

prostatektomie (radikální odstranění prostaty při karcinomu) – 153 476 Kč Rakovina prsu onkologický screening – mamograf – 1128 Kč

biologická léčba rakoviny prsu – 260 530 Kč

mastektomie (radikální odstranění prsní žlázy) – 56 627 Kč Zdroj: VZP/komunikační kampaň Systemshop.cz

Kromě cen web přináší i informace, které s prevencí souvisejí. Například že rakovina prsu se sice považuje za typicky ženské onemocnění, ale postihuje i muže. Nejohroženější jsou ti ve věku 60 až 70 let.

Nebo že nějaké nádorové onemocnění se za život objeví přibližně u jedné třetiny lidí, úspěšnost léčby naštěstí stále stoupá. Nebo že mužům je prostřednictvím jejich praktického lékaře dostupné preventivní vyšetření prostaty ze vzorku krve. Pojišťovna na něj zpětně přispívá prostřednictvím svého bonusového programu. Ženy zase od 45 let mají nárok na hrazené mamografické vyšetření, a to 1× za 2 roky, ale toto vyšetření je dostupné i mladším ženám. Jen si jej musí hradit ze svého, pojišťovna jim ale na něj zpětně přispěje.

Proč kampaň provokuje

VZP na tiskové konferenci oznámila, že většinu prostředků určených na propagaci bude investovat do zvyšování zdravotní gramotnosti. To znamená, že cílem komunikačních kampaní už nebude lákaní nových pojištěnců ani prezentace bonusového programu, ale vysvětlování, jak v tuzemsku funguje poskytování zdravotní péče. Ze strany pojišťovny jde o pragmatický krok – je největším hráčem na poli zdravotní péče a cokoliv se na něm uděje, VZP to vždy pocítí.

Aktuálně na to pojišťovna jde přes již zmiňovaný fiktivní e-shop. Pro tuto podobu reklamy se rozhodla, protože Češi podle veřejných průzkumů i tržeb rádi nakupují na internetu, zároveň ale nevědí moc o tom, kolik stojí zdravotní péče. Jde také o záměrnou provokaci. „Reklama, která v rukavičkách sděluje, že kouření škodí zdraví, už nefunguje. Pokud chceme začít něco měnit, a v tomto případě nic menšího než uvažování lidí o svém zdraví a celém systému, museli jsme zvolit provokativnější formu,“ dodává Ivan Duškov.

„Doufáme, že tato kampaň odstartuje nezbytnou debatu v podobě překvapení, zájmu a nutných informací. Při naší spolupráci s VZP nás kreativita pohání k jedinému společnému cíli – pomoci naší společnosti porozumět faktu, že čím lépe se k našemu zdravotnímu systému budeme chovat, tím lépe se systém pak postará o nás,“ cituje pojišťovna v tiskové zprávě Leonarda Savage, kreativního ředitele agentury, u které si VZP kampaň zadala.

Cílem kampaně podle pojišťovny není lidi strašit, ale přimět je k zamyšlení, případně ke změně chování. „Neříkáme, že by lidé neměli péči čerpat, naopak je nabádáme, ať využijí možností prevence. Chceme, aby přemýšleli o svém zdraví i celém systému, který zkrátka není perpetuum mobile,“ podotýká Ivan Duškov. „Češi nemají potřebu vnímat zdravotní systém jako omezený zdroj. To vede často ke zvyšujícím se nákladům a tomu, že jim významným způsobem chybí potřeba chovat se preventivně,“ dodává.

Pokud se lidé budou starat o své zdraví zodpovědněji, ovlivní tím rozložení výdajů ze zdravotního pojištění a přispějí k udržitelnosti systému. Tedy tomu, aby se soukolí zdravotní péče jednou kvůli penězům nezadrhlo či nemělo výraznější potíže. „Zdroje nejsou neomezené a náklady na péči budou časem narůstat, a to z pohledu demografického vývoje (stárnutí populace, pozn. red.) i rozvoje civilizačních onemocnění,“ popisuje náměstek ředitele VZP. A v systému hrají roli i událostí, jakou představuje invaze Ruska na Ukrajinu. „Všechno to znamená, že na systém zdravotní péče budou kladeny vyšší nároky,“ podotýká Ivan Duškov.

4 lidé z 10 neumí získat informace

Spojení kampaně s prevencí je nasnadě. Data VZP ukazují, že v preventivních prohlídkách existují velké rezervy, protože např. účast na prevenci u praktiků je poloviční, ke gynekologovi pravidelně chodí 56 procent žen, na mamograf necelých 60 procent a jen 27 procent klientů VZP absolvuje screening kolorekta.

„Nejčastěji slýcháme argumenty typu ‚nemám čas‘, ‚jsem mladý, rakovina mi nehrozí‘ či ‚nic mi není, proč bych měl chodit k lékaři‘, které však nemohou být dále od reality,“ vyjmenovává výmluvu lidí, proč nechodí na hrazenou prevenci, lékařka Kateřina Šédová z neziskové organizace Loono. Ta sdružuje dobrovolníky zejména z řad zdravotníků, jejichž cílem je vzdělávat širokou veřejnost v oblasti zdraví a prevence. „Za nízkou návštěvnost screeningových programů a preventivních prohlídek může kromě jiného i nízká zdravotní gramotnost, kdy pouze 40 procent Čechů umí informace získat, pochopit a využít ke zlepšení svého zdraví,“ podotýká Kateřina Šédová.

Preventivní prohlídky v kostce (u dospělých) Praktický lékař – 1× za dva roky. V rámci ní se provádí od 40 let 1× za čtyři roky EKG, 1× za dva roky také měření hladiny cukru v krvi. Od 50 let 1× za čtyři roky měření funkce ledvin (pro pacienty s hypertenzí, diabetem nebo kardiovaskulárními komplikacemi).

– 1× za dva roky. V rámci ní se provádí od 40 let 1× za čtyři roky EKG, 1× za dva roky také měření hladiny cukru v krvi. Od 50 let 1× za čtyři roky měření funkce ledvin (pro pacienty s hypertenzí, diabetem nebo kardiovaskulárními komplikacemi). Zubař – 2× za rok (1 preventivní prohlídka podle vyhlášky + 1 tzv. pravidelná prohlídka), těhotné ženy 2× za dobu těhotenství

– 2× za rok (1 preventivní prohlídka podle vyhlášky + 1 tzv. pravidelná prohlídka), těhotné ženy 2× za dobu těhotenství Gynekolog (do 15 let) – 1× ročně, ve 35 a ve 45 letech mají pacientky nárok na HPV test Dále v ČR probíhají čtyři celoplošné preventivní programy Rakovina prsu – od 45 let 1× za dva roky mamografické vyšetření

Nádory tlustého střeva a konečníku – test na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let 1× ročně, od 55 let 1× za dva roky; tento test je možno nahradit kolonoskopií provedenou na akreditovaných pracovištích 1× za 10 let

do stolice od 50 do 55 let 1× ročně, od 55 let 1× za dva roky; tento test je možno nahradit provedenou na akreditovaných pracovištích 1× za 10 let Rakovina děložního hrdla – od 15 let 1× ročně cytologické vyšetření stěru

stěru Rakovina plic – pilotní projekt, určen pro rizikové pacienty mezi 55 až 74 lety, spočívá mimo jiné v provedení vyšetření CT

Jak ale již dříve Vitalia.cz upozorňovala, důvodem nejít k prevenci nemusí vždy být na straně zájemce o vyšetření. Například ženy mohou odrazovat od pravidelné prevence rakoviny děložního hrdla nelegální poplatky, které vybírají někteří gynekologové a které dosahují i tisíců korun. Někdy jsou zase podmínky pro to, kdy a kdo má na co nárok, poměrně složité. Jako třeba u očkování proti pneumokokovým infekcím.

Odrazovat od prevence mohou zájemce také zmatky kolem druhé zubní prohlídky, byť od ledna za ni zubaři nově dostávají 150 korun. K preventivnímu vyšetření se vůbec nemusí dostat lidé, kteří se marně snaží sehnat zubaře, u nějž by se mohli zaregistrovat. Podle prezidenta stomatologické komory Romana Šmuclera tyto problémy někde existují, jsou ale lokální a řešitelné, protože početně je zubařů dost, chybí jim ovšem motivace a nastavení systému tak, aby se přesouvali do regionů, kde je jich nedostatek. To se ovšem postupně mění.

Na druhou stranu více než rok mají někteří lidé nárok na bezplatné vyšetření v novém preventivním programu, který má předcházet rakovině plic či pomoci onemocnění rozpoznat brzy. Gastroenterologové se také letos snaží sami zavést jednotné preventivní vyšetření pro pacienty s vysokým rizikem rakoviny slinivky. Jakou prevenci hradí pojišťovny a kdy na ni máte nárok, si můžete přečíst v textu níže. A v ordinacích některých diabetologů už mohou pacienti podstupovat nové preventivní vyšetření očí.

A proč je prevence tak důležitá a na její podporu se vynakládají stovky milionů korun ve formě kampaní a pojišťovnami zpětně proplácených bonusů? Preventivní prohlídky dávají lékařům i budoucím pacientům výrazně vyšší šanci, že závažné onemocnění se buď vůbec nevyskytne, nebo se na něj přijde dříve. A to zpravidla znamená nutnost méně radikální léčby a vysoká pravděpodobnost vyléčení. Kromě toho, že se pacient tedy vrací naplno zpět do života, systém také spoří na výdajích na zdravotní péči, protože léčba je jednodušší, méně nákladná a není doživotní. „Pokud jako zdravý člověk budu pravidelně chodit na prevenci, dbám na to, aby se nemocem předešlo nebo se onemocnění odhalilo včas. Navíc se chovám solidárně, protože spořím prostředky zdravotního systému pro toho, kdo takové štěstí jako já nemá, neboť se potýká například s genetickou poruchou, kterou svým životním stylem těžko napraví,“ podotýká Ivan Duškov.

Unikátní příležitost znát cenu péče

Kromě aspektu prevence je u kampaně ale zajímavý ještě jeden fakt. A totiž že VZP jejím prostřednictvím zveřejňuje, kolik stojí některá vyšetření, zdravotní pomůcky a zákroky. Ceny jsou sice jen orientační, protože pojišťovna je zprůměrovala a pod jednu sumu sčítá více tzv. výkonů, tedy položek ze sazebníku vydaného Ministerstvem zdravotnictví, i tak jde ale o ojedinělá data, která běžně nejsou volně dostupná, byť jde o výdaje z veřejných peněz.

Zdravotní pojišťovny obecně data o konkrétních platbách nezveřejňují. Zdůvodňují to jednak smluvními vztahy s poskytovateli zdravotní péče (např. ordinacemi lékařů, nemocnicemi apod.) a pak také je téměř nemožné dát čemukoliv v českém zdravotnictví jednu cenovku. I proto, že pojišťovny každému poskytovateli mohou platit jiné peníze. „V ČR existuje variabilita úhradových mechanismů. To znamená, že například zákrok ve Fakultní nemocnici Motol je jinak ohodnocený než zákrok v Krnovské nemocnici,“ připustil během tiskové konference Ivan Duškov.

K cenám zdravotní péče se klienti VZP mohli dostat i před spuštěním kampaně, a to s pomocí aplikace Moje VZP, kde viděli, jakou péči za ně pojišťovna uhradila a komu. Online nahlížení do hrazené péče nabízí i jiné zdravotní pojišťovny.

Kdo nevyužívá přístup přes internet, může o výpis požádat svoji pojišťovnu i v papírové podobě. Příliš oblíbená tato služba ale u klientů není. Podle VZP, která zastupuje zhruba šest milionů obyvatel ČR, možnost nahlížet do účtů využívá jen milion z nich. Právě proto je kampaň v podobě fiktivního e-shopu na místě.