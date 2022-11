Zubaři dostanou od ledna za druhou prohlídku 150 korun

Drobnou změnu, kterou teoreticky může pocítit návštěvník zubní ordinace, vetklo ministerstvo zdravotnictví do úhradové vyhlášky pro rok 2023. Týká se druhé „preventivní“ zubní prohlídky. Kolem té už měsíce panují spory mezi zubaři a pacienty o to, zda ji mají dentisté provádět, či nikoliv. Vitalia.cz na problém upozornila jako první už před rokem.

„Od 1. ledna 2023 stomatologové dostanou za výkon druhé prohlídky v roce 150 Kč. Současně stále dostávají agregovanou platbu,“ popisuje novinku mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na dotaz Vitalia.cz.

V praxi to znamená, že zubaři dostanou více peněz za druhou zubní prohlídku u dospělých. Ta je obecně považovaná za druhou prevenci, protože na ni chodí i lidé, kteří nemají žádný akutní problém.

Od ledna bude dvojí princip úhrady

Před lednem 2022 měli druhou zubní prohlídku stomatologové hrazenou jen tehdy, když pacient přišel. A tak si řada z nich pacienty naučila, aby chodili na prohlídky 2× ročně.

Od letošního ledna ale zubaři druhou zubní prohlídku dostávají zaplacenou v rámci tzv. agregované platby. Tu ordinace obdrží bez ohledu na to, zda zájemce o prohlídku dorazí, nebo ne. Jde o pravidelnou měsíční platbu na každého zaregistrovaného pojištěnce. A tak část zubařů pacientům dala najevo, aby podruhé nechodili, pokud nemají potíže. Někteří zase začali tvrdit, že si pacienti druhou prevenci musí zaplatit ze svého, což je ovšem protizákonné.





„Dosud byl výkon druhé prohlídky hrazen jako signální výkon s ohodnocením 68 Kč s tím, že úhrada péče prováděné v rámci druhé prohlídky je součástí agregované platby. Toto nastavení úhrad však pro stomatology nebylo motivační k provádění druhé prohlídky ani u indikovaných pacientů, a proto ministerstvo zdravotnictví v rámci úhradové vyhlášky pro rok 2023 navýšilo úhradu druhé prohlídky na 150 Kč,“ vysvětluje důvod změny Ondřej Jakob.

To tedy znamená, že od ledna 2023 bude dvojí princip financování druhých prohlídek. Agregovanou platbu zubař dostane bez ohledu, zda pacient dorazí. Oněch zmiňovaných 150 Kč ale získá jen tehdy, když pacient skutečně přijde.

Zda to bude dostatečně motivační k provádění více druhých prohlídek, je otázkou. Být to tak nemusí. Někteří zubaři mohou částku považovat za nízkou nebo za zavedenou ad hoc, protože přichází až poté, kdy si s ministerstvem dohodli některé širší změny v péči, jež začaly platit letos v lednu (kromě agregované platby také změny úhrady u rovnátek nebo jiný systém plateb u zubních náhrad). Jiní mohou být se změnou spokojení, ale kapacita jejich ordinace jim neumožní druhé prohlídky dělat častěji.

Část pacientů, kteří o druhou prohlídku stojí, proto mohou i příští rok narážet na odmítnutí svého stomatologa. Zdravotní pojišťovny se již dříve vyjádřily v tom smyslu, že prohlídka hrazená je, proto ji zubaři dělat mají a na nároku pojištěnců se nic nezměnilo. Zároveň ale do svého vyjádření vetkly, že druhou prohlídku má stomatolog dělat, „pokud to vyžaduje zdravotní stav“ pojištěnce.

Chodíte na pravidelné prohlídky k zubaři? Ano, každého půl roku Ano, alespoň jednou ročně Chodím spíše nepravidelně Lékaře navštěvuji pouze při problému Zobraz výsledek

Podle ministerstva není druhá prohlídka dospělých vynutitelná. „Pacient má ze zákona nárok pouze na jednu preventivní prohlídku ročně a druhá návazná prohlídka není nároková, ale měla by být prováděna pouze u pacientů k ní indikovaných,“ dodává Ondřej Jakob.

Na závěr ale dodejme, že dvě preventivní prohlídky ročně musí zubaři povinně provést u dětí, pokud o to jejich rodiče mají zájem. Nebo dospívající do 18 let. Ženy v očekávání mají nárok na prevenci dvakrát během těhotenství.