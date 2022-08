Hrazené preventivní vyšetření očí nabídnou diabetologové za několik měsíců

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) před pár dny oznámila, že pacientům s cukrovkou uhradí preventivní oční vyšetření u diabetologa. Jde o preventivní vyšetření diabetické retinopatie, tedy onemocnění sítnice spojeného s cukrovkou, jež může vést ke slepotě.

Novinku zavedla také Oborová zdravotní pojišťovna (OZP). Obě rozšířily seznam hrazených výkonů od 1. srpna 2022. Další zdravotní pojišťovny tento krok zvažují, ale zatím o něm definitivně nerozhodly. Čeká je společné jednání zřejmě na konci září.

Co a komu pojišťovny nově hradí

Dosud toto preventivní vyšetření pojišťovny hradily pouze tehdy, pokud je provedl oční lékař (oftalmolog). Nově tuto péči o pacienty zaplatí také diabetologům.

Zavedení nové úhrady ale znamená také to, že pojišťovny nově uhradí vyšetření s pomocí umělé inteligence. To dosud nebylo možné ani u očních lékařů. Použití umělé inteligence znamená, že digitální fotky sítnice diabetologům bude vyhodnocovat počítačový program. Ten se navíc tímto vyhodnocováním zdokonaluje, takže ve finále dokáže odhalit i počínající změny na sítnici, které by lékař mohl přehlédnout.

Pro pacienta tento typ vyšetření znamená, že mu diabetolog nebude před vyšetřením rozkapávat oči, tedy dočasně uvolňovat zaostřovací sval. Samotné vyhodnocení snímků je pak velmi rychlé. Software případné změny na sítnici dokáže odhalit v desítkách vteřin.





Protože jde o prevenci, novinka je určena pacientům s 1. či 2. typem cukrovky, kteří zatím nemají retinopatii nebo pokročilé stadium některého z očních zákalů. Žádná další omezení pro toto vyšetření ale nejsou. Vyplývá to z odpovědi VZP pro server Vitalia.cz.

„Vyšetření diabetické retinopatie (DR) u pacientů s diabetem má být provedeno při stanovení diagnózy diabetes mellitus a následně každých 12 měsíců, až do doby nálezu diabetické retinopatie,“ uvádí mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Co čeká pacienta při oční prevenci u diabetologa V rámci vyšetření jsou pro každé oko zvlášť, přičemž se vyšetřují obě oči, pořízeny snímky sítnice, které jsou odeslány v anonymizované formě k počítačovému vyhodnocení, které je dostupné do několika minut. Výsledkem je: Negativní nález – znamená, že diabetickou retinopatii je možné vyloučit.

Pozitivní nález – znamená, že umělá inteligence našla známky diabetické retinopatie a pacient je odeslán k oftalmologovi k podrobnějšímu vyšetření v mydriáze (tj. rozšířených zornicích rozkapáním).

Nehodnotitelný nález (s možnou jinou patologií než diabetická retinopatie) – pacient je odeslán k oftalmologovi. Vyšetření končí poučením pacienta o dalším postupu (sdělení termínu kontrolního vyšetření nebo odeslání k oftalmologovi), záznamem výsledku ve zdravotnické dokumentaci pacienta, zpracováním fotodokumentace. Zdroj: VZP, Vitalia.cz

Vyšetření bude dostupné až za několik měsíců

Pokud pacient přijde do ordinace svého diabetologa, preventivního vyšetření očí se nyní ještě nedočká. Lékaři totiž nejprve musí splnit požadavky pojišťoven a teprve poté si mohou o úhradu požádat.

Provedení výkonu vyžaduje, aby diabetologové měli ordinaci vybavenou digitální fundus kamerou, měli smlouvu s poskytovatelem softwaru k vyhodnocení snímků a byli držiteli osvědčení od České diabetologické společnosti. Splnění těchto podmínek ale může trvat měsíce.

Například diabetoložka Barbora Doležalová, která provozuje diabetologickou ambulanci v Chrudimi, odhaduje, že prvním pacientům preventivní vyšetření nabídne po Novém roce, a podobně na tom budou i další ordinace. „Bude záležet na tom, zda a kdy novou úhradu zavedou i ostatní zdravotní pojišťovny. Navíc musíme mít školení diabetologické společnosti a to proběhne z organizačních důvodů nejdříve v říjnu. Lékaři také potřebují určitý čas na to, aby sehnali peníze na nové vybavení, protože se jedná o velkou investici s dlouhodobou návratností,“ popisuje lékařka.

Jen fundus kamera musí být minimálně v hodnotě půl milionu korun, aby splnila podmínky nasmlouvání výkonu, může být ale i dražší. Další peníze stojí vyhodnocení digitálních snímků sítnice. Úhrada za preventivní vyšetření jednoho pacienta by měla aktuálně vyjít na 775 Kč: VZP uvádí, že hodnota vyšetření je 517 bodů, hodnotu bodu u tohoto výkonu na dotaz redakce nesdělila, ale při jednáních byla dle informací Vitalia.cz uváděna částka 1,50 Kč za 1 bod.

Barbora Doležalová odhaduje, že větší ambulance se přesto dovybaví. „Zájem diabetologů o novou úhradu bude, protože na vyšetření u očního lékaře se čeká běžně pět měsíců a jsou i okresy, kde je objednací lhůta rok, takže je potřeba s tím něco udělat,“ popisuje lékařka.

Vyšetření nepodstupuje více než 40 % pacientů

Zdravotní pojišťovny si od úhrad nového typu vyšetření v diabetologických ambulancích slibují to, že oční vyšetření diabetické retinopatie podstoupí více pacientů. Stále totiž je vysoký podíl diabetiků, kteří na prevenci mají nárok, ale neabsolvují ji.

„Podíl dispenzarizovaných (sledovaných, pozn. red.) diabetiků bez vyšetření na oftalmologii je stále více než 40 %. Toto může být zapříčiněno neochotou pacienta dostavit se na další vyšetření k očnímu lékaři nebo delšími čekacími dobami u některých očních lékařů,“ domnívá se mluvčí VZP Viktorie Plívová.

„Stává se, že doporučená vyšetření nemocný neabsolvuje, což je často způsobeno tím, že ke ‚svému‘ lékaři sice chodí, ale návštěva dalších odborníků mu komplikuje život nutností dalšího objednání, čekání, ale např. i potřebou rozkapání před vyšetřením očního pozadí,“ říká zdravotní ředitelka OZP Jitka Vojtová.

„Kouzlo nové úhrady spočívá v tom, že pacient při jedné návštěvě v diabetologické ambulanci bude kompletně vyšetřený, a pokud nebude mít komplikace, nemusí k jinému lékaři a další vyšetření očí ho čeká za rok opět v rámci kontroly diabetes,“ podotýká diabetoložka Barbora Doležalová s tím, že diabetologové budou po splnění podmínek nové úhrady schopni vyšetřit všechny pacienty, kteří na prevenci mají nárok a budou o ni stát. „Je to krok vpřed v poskytování zdravotní péče. Technologie se vyvíjí a my chceme, aby pracovala pro nás,“ doplňuje lékařka.