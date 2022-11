VZP nově zavede příspěvek na saunu či masáž, vrátí také bonus na dentální hygienu

V pondělí 31. října zasedala 30členná správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Rozhodovala mimo jiné o podobě preventivního programu pro rok 2023. Tedy o zpětně vyplácených benefitech pro vlastní pojištěnce.

Předseda správní rady Tom Phillip po jednání uvedl, že VZP na bonusech příští rok vyplatí až 981 milionů korun. Jde o vyšší částku než letos, kdy nesmí celková částka překročit 868,5 milionu korun. Navýšení fondů prevence u zdravotních pojišťoven umožnila změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Vrací se příspěvek na dentální hygienu

VZP od ledna připravuje v benefitech některé změny. Asi nejvýraznější jsou dvě – vrací se zpět příspěvek na dentální hygienu a nově pojišťovna zavádí příspěvek na rehabilitační aktivity.

Bonus na dentální hygienu bude pojišťovna proplácet od 1. ledna 2023, a to dětem od 1 roku do 18 let a dospělým. Každý může čerpat maximálně 500 Kč za rok. Ale pozor, VZP má u dospělých jednu podmínku. Aby mohli peníze čerpat, budou muset chodit na preventivky.

„Příspěvek na dentální hygienu budou moci čerpat v případě, že v uplynulých dvou letech absolvovali preventivní prohlídku u praktického lékaře,“ potvrzuje místopředsedkyně správní rady VZP Věra Adámková. Tato podmínka neplatí pro děti a dospívající.





Peníze lze čerpat na samotné ošetření (např. ultrazvukem, pískováním), ale také na instruktáž, jak si správně čistit zuby a pečovat o dásně i mezizubní prostory. Poučení je nejdůležitější u těch nejmenších. „U dětí je možné čerpat tento příspěvek už od 1 roku proto, že je učíme čistit chrup, protože tam se dělá velmi mnoho chyb,“ vysvětluje Věra Adámková.

Benefit spojený s dentální hygienou proplácela VZP již v minulosti. Naposledy to bylo od ledna do konce března letošního roku, kdy se jednalo o 300 Kč. Nově bude bonus o 200 Kč vyšší. V minulosti již ale pojišťovna přispívala na zvýšení čistoty chrupu i vyšší částkou, ale tehdy na příspěvek nemusel dosáhnou každý, protože celková výše jeho čerpání byla zastropována a stávalo se, že peníze došly ještě dříve, než končil rok.

Nově pojišťovna přispěje na saunu, masáž či rehabilitaci

Správní rada v pondělí také schválila návrh, aby příští rok mohli dospělí pojištěnci čerpat zcela nový příspěvek na rehabilitační aktivity. To znamená například na masáže nebo saunování.

Výše bonusu je maximálně 1000 Kč za rok na 1 dospělého.

A čerpání má opět podmínku spojenou s prevencí. Příspěvek bude vyplacen v případě, že žadatel za poslední 2 roky absolvoval nejméně jedno vyšetření v rámci alespoň jednoho ze 4 celostátních preventivních screeningových programů. Jedná se o preventivní vyšetření zaměřené na karcinom kolorekta, děložního hrdla, prsu nebo rakoviny plic.

Pojišťovna navýší také příspěvky pro těhotné či dětem na sport

VZP také příští rok navýší některé příspěvky, které v preventivním programu již existují. „Navýšení má pokrýt eventuální zdražení aktivit, pomůcek nebo potravin,“ podotýká Věra Adámková.

Příspěvek – letošní výše / výše v roce 2023 Pohybové aktivity dětí – 800 Kč / 1000 Kč Program Maminka (těhotné) – 3000 Kč / 3500 Kč Novorozenci – 500 Kč / 1000 Kč Pomůcky pro diabetiky (vč. stravy) – 1000 Kč / 3000 Kč Příspěvek na bezlepkovou dietu – 6000 Kč / 8000 Kč Nízkobílkovinná dieta (fenylketonurie) – 10 000 Kč / 12 000 Kč

Pozor, žádat lze někdy pouze elektronicky

Všechny výše zmiňované příspěvky mohou čerpat pouze pojištěnci VZP. Preventivní programy mají i ostatní zdravotní pojišťovny, mohou se ale vzájemně lišit.

I příští rok bude platit také to, že příspěvky pojišťovna proplácí zpětně. Tedy až po doložení např. účtenky. Ta ovšem nesmí být starší 3 měsíců. Ideální, nejrychlejší a nejlevnější je žádat o peníze přes aplikaci Moje VZP. U příspěvku na dentální hygienu a rehabilitační aktivity je forma žádosti přes Moje VZP podmínkou pro čerpání příspěvku. Tedy VZP žádost o příspěvek nepřijme jiným způsobem než elektronicky.