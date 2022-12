Pojišťovny rozdají příští rok nové i vyšší bonusy. Na co vám přispěje ta vaše?

Něco málo o pravidlech proplácení

Než si ale začnete spřádat plány na tisícikoruny v kapse, vězte, že příspěvky pojišťovny proplácejí zpětně. Takže nejprve utratíte peníze ze svého. Příspěvky navíc většinou nepokryjí celou částku, kterou za nějaké zboží či aktivitu vydáte, takže počítejte skutečně jen s přispěním, nikoliv proplacením celé částky.

Na druhé straně pojišťovny většinou umožňují čerpat více příspěvků za rok, a to každému členovi domácnosti, takže přijít si můžete i na tisícikoruny za rok. Bylo by škoda se o bonusy nezajímat a nechat je ležet ladem. Sama zdravotní pojišťovna vám je totiž nepošle, o příspěvky si musíte požádat. Nicméně dnes už to lze většinou jednoduše elektronicky.

Pro úplnost ještě dodejme, že proplacení je zpravidla možné na základě účtenky nebo jiného dokladu o zaplacení, který nesmí být starší než tři měsíce od data podání žádosti. V tom se všechny zdravotní pojišťovny shodují. A protože jde o příspěvky pro rok 2023, musí být účtenka vystavena nejdříve v lednu tohoto roku. Ty loňské proto pojišťovnám neposílejte.





Všeobecná zdravotní pojišťovna

VZP oznámila novinky v benefitech jako první. Stalo se tak už v pondělí 31. října, kdy je projednávala její správní rada.

VZP v roce 2023 do programu prevence přidá přes 112 milionů korun a celkem má v plánu na bonusech vyplatit až 981 milionů korun. Pojišťovna proto zavádí některé nové benefity, u jiných zvyšuje částku. Ale pozor, v roce 2023 začne poprvé jejich proplácení podmiňovat absolvováním některé z preventivních prohlídek.

Kdo tedy chce dosáhnout například na oblíbený příspěvek na dentální hygienu, který VZP dosud nabízela jen nárazově, musí mít za sebou v posledních dvou letech prevenci u praktického lékaře nebo navštívit alespoň některou ze screeningových prohlídek (prevence rakoviny děložního hrdla, prsu, kolorekta nebo rakoviny plic).

Dalším úskalím je, že některé příspěvky bude pojišťovna proplácet pouze na základě žádostí odeslaných přes aplikaci Moje VZP. Protože schválení všech zadaných údajů do aplikace trvá pár dnů, měli by klienti na založení účtu v Moje VZP myslet v předstihu a nenechávat jej až na prosinec, kdy v polovině měsíce pojišťovna u většiny příspěvků možnost podání žádosti uzavírá.

A na jaké novinky se klienti VZP mohou těšit?

Nový příspěvek 500 Kč na dentální hygienu pro děti od 1 roku a dospělé (děti na něj mají nárok bez nutnosti prevence) – pouze přes Moje VZP,

nový příspěvek pro dospělé až 1000 Kč na rehabilitační aktivity (sauna, masáž apod.) – pouze přes Moje VZP,

nový příspěvek až 3000 Kč pro dospělé pacienty s diabetem na přístrojovou pedikúru či ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem,

příspěvek na sportovní aktivity dětí od 1 roku se navyšuje z 800 na 1000 Kč,

příspěvek pro těhotné ženy se navyšuje z 3000 Kč na 3500 Kč za těhotenství,

příspěvek pro předčasně narozené děti (porodní váha do 1500 g) až 3000 Kč,

příspěvek pro novorozence se navyšuje z 500 Kč na 1000 Kč.

VZP ponechává také v platnosti pestré příspěvky na nepovinná očkování pro děti i dospělé, prevenci rakoviny, příspěvky pro dárce krve a orgánů a pro dospělé ponechává příspěvek na odvykání kouření. V platnosti zůstává také příspěvek 5000 Kč na podporu duševního zdraví. Ten mohl být dříve čerpán do výše 7000 Kč, nyní to je možné do výše 5000 Kč. Peníze lze čerpat na sezení u vybraných terapeutů.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

ZP MV připravuje pro své pojištěnce pro rok 2023 hned několik novinek. První z nich je nový příspěvek na logopedické či psychoterapeutické vyšetření, který činí maximálně 4000 Kč.

Dárci orgánů a kostní dřeně budou moci nově čerpat tisícikoruny jako příspěvek na lázeňské léčebné procedury. Konkrétně na ně pojišťovna přispěje až 7000 Kč dárcům kostní dřeně a až 10 000 Kč dárcům orgánů.

ZP MV zachová i pro příští rok příspěvek na specifické diety pro děti a dospělé ve výši až 4000 Kč. Nově je ale bude možné čerpat i na nákup antihistaminového léčivého přípravku.

Podle mluvčí ZP MV Jany Schillerové se čtyřčlenná rodina díky navýšením příspěvků a jejich kombinací může v roce 2023 dostat například na tyto částky:

Až 4000 Kč na pohybové aktivity nebo jinou položku ze základních programů,

k tomu až 8000 Kč na očkování,

dalších až 16 000 Kč na psychoterapii/logopedii,

dalších až 16 000 Kč na specifické diety,

dalších až 1500 Kč na sezónní akce.

Podívejte se na celkový přehled bonusů ZP MV ČR:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP pro čerpání fondu prevence na rok 2023 vyhradila 340 milionů Kč. V roce 2022 to bylo 290 milionů Kč.

Přehled novinek pro rok 2023 zatím nezveřejnila. „Podrobnější informace k preventivním programům pro rok 2023 Vám budu moci poskytnout v lednu,“ uvedla k otázkám tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Dodala ale, že nabídka preventivních programů ČPZP pro rok 2023 vychází z nabídky programů pro rok 2022. „Je doplněna o několik nových programů. U části programů přitom došlo k navýšení limitů čerpání,“ podotýká Elenka Mazurová.

Oborová zdravotní pojišťovna

Také OZP bude zveřejňovat kompletní novinky až v lednu 2023. Její mluvčí Nicol Lenertová ale uvedla, že i v roce 2023 budou mít klienti možnost čerpat:

příspěvek na dentální hygienu, a to ve výši až 1000 Kč,

příspěvek na sportovní aktivity až 1000 Kč (pojištěnci do 18 let), nebo až 500 Kč (pojištěnci od 18 let),

příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění až 1500 Kč.

I nadále zůstane v platnosti, že pojištěnci OZP mohou využít aplikaci Vitakarta, díky které lze využívat příspěvky ve více než 40 programech nebo poradit se s lékařem prostřednictvím online medicínské poradny v režimu 24/7. Do aplikace je možné se přihlašovat i prostřednictvím BankID nebo Identity občana.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

VoZP připravila jeden nový program nazvaný Zdravá duše, který přinese hned několik benefitů na podporu psychického zdraví. Program spustila v pilotním režimu již v listopadu, bude jej ale postupně doplňovat o další příspěvky.

Dospělým Zdravá duše nabízí například tyto benefity:

Zpřístupnění webové stránky věnované duševnímu zdraví, kde se tým odborníků bude věnovat tématům, jakými jsou prevence stresu, psychohygiena nebo destigmatizace pacientů docházejících na terapii či k psychiatrovi.

Intenzivní online osmitýdenní program podpory osobní spokojenosti, založený na principech mindfulness. Program v sobě obsahuje týdenní úkoly a časté notifikace.

Zpřístupnění online psychoterapeutických sezení, pokud již klient dochází k odborníkům na duševní zdraví a léčí se s diagnózou deprese nebo úzkostné poruchy.

Příspěvek na prevenci poruch paměti a kognitivních funkcí.

Dětem VoZP v rámci programu přispěje:

Až 1000 Kč na podporu rozvoje dětí a prevenci duševních chorob.

Až 500 Kč na poradenství pro rodiče dětí s duševní poruchou.

Až 800 Kč na online výukovou platformu Simple Steps pro děti s poruchou autistického spektra.

Až 500 Kč na terénní poradenství ve školách a školkách.

Až 300 Kč na prevenci poruch paměti.

VoZP připravila také navýšení některých bonusů. Mimo jiné se zvyšuje příspěvek na očkování, plavání nebo školu v přírodě či tábor. Konkrétní změny najdete v této tabulce:

Zvýšení příspěvku na sporty pro děti z 500 na 1000 Kč,

zvýšení příspěvku na školu v přírodě, sportovní pobyt či tábor z 500 na 1000 Kč a rozšíření na všechny tábory v přírodě (ne jen sportovní soustředění jako dosud),

zvýšení příspěvku na plavání pro všechny pojištěnce ze 400 na 500 Kč,

zvýšení příspěvku na očkování pro děti z 1000 na 1500 Kč a pro dospělé z 500 na 700 Kč,

zvýšení příspěvku na doplňky stravy pro těhotné ženy z 200 na 500 Kč (celkem příspěvky v těhotenství a po porodu – 3500 Kč),

rozšíření možnosti čerpat příspěvek k prevenci v těhotenství také na dentální hygienu,

rozšíření příspěvku na rovnátka pro děti (1500 Kč) i na snímatelná, protože dosud byl příspěvek jen na fixní.

zvýšení limitů příspěvků pro dárce krve za dosažení ocenění Českého červeného kříže a o 1000 Kč vyšší příspěvek pro dárce kostní dřeně (ze 4000 na 5000 Kč),

zvýšení příspěvku na prevenci kolorektálního karcinomu ze 150 na 300 Kč.

RBP, zdravotní pojišťovna

„Pro rok 2023 máme na preventivní a bonusové programy vyčleněnu částku ve výši 110 milionů korun, což je v porovnání s letošním rokem nárůst asi o 10 %,“ uvádí mluvčí zdravotní pojišťovny RBP Ivo Čelechovský. Pojišťovna proto pro rok 2023 připravuje v rámci preventivních a bonusových programů řadu novinek a změn. Pojištěnce i odbornou veřejnost s nimi chce detailně seznámit až v lednu, nicméně redakci Vitalia.cz část z nich pojišťovna nastínila v předstihu.

Jednou z novinek bude projekt s názvem Duševní pohoda. Jde o nový příspěvek ve výši až 2500 korun za rok, který se nezapočítává do standardního limitu ostatních bonusů ve výši 1000 Kč. Pojišťovna na něj celkem vyhradila 8 milionů korun. „Je určen pojištěncům od 7 let na psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného poskytovatele s odborností 901. Účelem je poskytnutí příspěvku na sezení, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění (např. krizová intervence, psychoterapeutické konzultace, psychoterapie),“ popisuje Ivo Čelechovský s tím, že cílem je usnadnit hledání řešení v akutním stavu tísně, při posttraumatických stresových poruchách, ale také podpořit nácvik relaxačních dovedností, stabilizačních schopností a pomoct klientovi vytvářet plán řešení krizových situací. Příspěvek může být čerpán také na párové sezení.

Příspěvek na podporu duševního zdraví je rozložen tak, aby pokryl 5 návštěv. Na každou RPB přidá maximálně 500 Kč. „Chceme jím přispět ke zlepšení dostupnosti klinických psychologů a psychosomatiků, kterých je plošně po celé ČR akutní nedostatek. V tomto kontextu jsme oslovili několik stovek smluvních i nesmluvních psychologů a psychoterapeutů v celé ČR se žádostí o podporu našeho projektu a spolupráci,“ uvádí mluvčí zdravotní pojišťovny.

Novinky chystá RBP ale i u již existujících příspěvků, a to třeba na onkologickou prevenci, podporu zdravého životního stylu, relaxačních pobytů nebo fyzioterapie. „Celoroční nabídku preventivních a bonusových programů současně rozšíříme o 2 mimořádné časově limitované bonusy, a to v březnu a září,“ dodává zatím bez dalších detailů Ivo Čelechovský.

Závěrem ještě upozorňuje na jednu pro klienty RBP zásadní změnu pro rok 2023:

Podávání žádostí o úhradu preventivních a bonusových programů se prodlouží až do 15. prosince (dosud to každoročně bylo pouze do 30. listopadu).

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

ZPŠ pro rok 2023 navýšila částku Fondu prevence ze 43 milionů korun (v roce 2022) na 55 milionů. Pojišťovna se proto rozhodla zavést hned několik nových bonusů a řadu z těch stávajících navýšit.

Jaké tedy budou změny od ledna 2023? Pojištěnci získají nově:

Příspěvek na zlepšenou péči o zrak, kde se jedná o následující typy péče, nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění: Vyšetření přístrojem OCT, HRT, Pentacam do výše 800 Kč,

vyšetření přístrojem Plusoptix do výše 200 Kč.

korekční laserové oční operace na oční rohovce ve věku od 18 do 40 let věku do výše 2000 Kč,

nitrooční operace s použitím multifokální čočky, čočky s prodlouženým ohniskem, čočky pro korekci astigmatismu nebo nitrooční kontaktní čočky do výše 1000 Kč. Příspěvek pro diabetiky do 18 let do výše 5000 Kč za rok, a to na úhradu pomůcek nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a na dietu nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek na dentální hygienu pro pojištěnce od 18 let do výše 200 Kč.

Pojišťovna také plánuje zachovat stávající příspěvky včetně jejich osvědčené struktury. U řady z nich ale navýší maxima, která je možné čerpat. „Příspěvky jsou jednorázového charakteru, musí se tedy vyčerpat najednou. Částky do maximální výše nelze nasčítávat. Výjimku tvoří pouze příspěvky u moderních léčebných metod, u podpory péče o duševní zdraví a některých očkování, např. klíšťová encefalitida, meningokok,“ podotýká asistent ředitelky ZPŠ Petr Kvapil.

Pro rok 2023 se u ZPŠ navyšují například příspěvky na očkování, a to tímto způsobem:

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě byl navýšen z 1500 Kč (500 Kč za dávku) na 2100 Kč (700 Kč za dávku).

Příspěvek a očkování proti meningokoku byl navýšen z 1000 Kč za dávku na 1200 Kč za dávku.

U očkování proti HPV infekcím byl dosavadní příspěvek 800 Kč, určený ostatním pojištěncům ve věkové skupině do 45 let po ukončení očkovacího schématu (u kterých bylo zahájeno očkování do 6 měsíců po konizaci čípku pro prekancerózu), dorovnán z dosavadních 800 Kč na úroveň základního příspěvku na toto očkování, tj. na 4000 Kč.

Kromě toho pojišťovna pro rok 2023 výrazně navyšuje i celou řadu dalších příspěvků včetně těch na nejmodernější genetické testy pro těhotné ženy: