Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Bledý, žlutý nebo bílý jazyk: Barva může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Bledý, žlutý nebo bílý jazyk: Barva může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Radka Wallerová
Dnes
1 nový názor

Vyplazený jazyk
Autor: Shutterstock
Problémy s ústní dutinou mohou odrážet celkový zdravotní stav. Projeví se tu například rozhozená střevní mikroflóra i problémy s imunitou.

Bílý povlak na jazyku, zápach z úst nebo krvácení dásní mohou být prvními signály, že tělo není v rovnováze. Narušená ústní mikroflóra, chronické záněty nebo opakující se afty mohou souviset se stresem, špatným trávením, nedostatkem živin, ale i s hormonálními změnami nebo oslabenou imunitou. Ústní mikrobiom má blízko k tomu střevnímu. Pokud je ve střevech nerovnováha, může se to projevit i v ústech – opakovanými záněty, mykózami nebo afty. 

Záněty, infekce nebo nerovnováha v ústech mohou přispívat k rozvoji vážnějších onemocnění. A naopak – systémové potíže se mohou projevit právě v dutině ústní, často dříve než jinde v těle. Například parodontitida může zvýšit riziko kardiovaskulárních chorob, cukrovky, chronických onemocnění ledvin i demence, vysvětluje Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz. 

Parodontitida je chronické onemocnění závěsného aparátu zubu – tedy tkání, které drží zub v čelisti. Patří sem dásně, vazivo (parodontální ligamentum) a kost kolem zubu. Na začátku bývá zánět, pokud se neléčí, může přejít právě do parodontitidy, která už nepostihuje jen dásně, ale i kost. Hlavní příčina je zubní plak – měkký biofilm bakterií, který se hromadí kolem krčku zubu a pod dásní. 

Zdraví dutiny ústní úzce souvisí se stavem celého organismu. Při zánětech dásní mohou bakterie pronikat do krevního oběhu a přispívat ke vzniku aterosklerózy nebo zvyšovat riziko infarktu. 

Chronický zánět v ústech navíc může ztěžovat udržení stabilní hladiny cukru v krvi – lidé s neléčenými záněty často mívají vyšší glykemii, a jejich stav se zlepší, pokud se podaří zánět v ústech zvládnout. Opakované afty a infekce v ústech pak mohou být varovným signálem oslabené imunity nebo dokonce autoimunitního onemocnění, jako je například celiakie.

Zkušená lékárnice upozorňuje na důležitost sledování vlastního jazyka, dásní a dechu
Jazyk je skvělým diagnostickým nástrojem. Například bledý, hladký jazyk může znamenat nedostatek železa nebo vitaminu B12. Nažloutlý povlak může ukazovat na problémy s trávením, silný bílý povlak na oslabenou imunitu nebo kvasinkovou infekci, popisuje Horáková. 

Pěstování bylinek

Ukažte, že se vyznáte v bylinkách a koření. Poznejte je podle fotek

Čerstvé bylinky si můžeme běžně koupit v supermarketech, ať už řezané nebo přímo v květináči. Mnozí z nás si je rovnou sami pěstujeme. Kolik z nich ale spolehlivě poznáte podle fotografií?
Spustit kvíz

Změny mohou být patrné i v dechu. Zápach z úst (halitóza) může být nejen známkou špatné hygieny, ale i signálem problémů se střevy, játry, ledvinami nebo hormonální nerovnováhou. Například acetonový zápach může signalizovat ketoacidózu u neléčeného diabetika, rybinový zápach zase poruchu metabolismu nebo jaterní onemocnění, dodává lékárnice. 

Klíčová je i výživa sliznic a imunitní rovnováha. Kromě klasických zubních past a ústních vod se vyplatí podpořit tělo i zevnitř. Horáková doporučuje zejména koenzym Q10, vitamín C, vitaminy skupiny B, rutin, selen nebo zinek. Pomoci podle ní může také šalvěj, řepík, heřmánek nebo propolis, případně podpora ústní mikroflóry – například pomocí orálních probiotik. 

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček Přečtěte si také:

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Zkušenosti z praxe ukazují, že se Češi v péči o zuby a dásně zlepšují, ale stále opakují základní chyby. Lidé často používají příliš tvrdé kartáčky, podceňují mezizubní hygienu a čistí si zuby hned po kyselém jídle. Kvalitní péče začíná u jednoduchých věcí – měkkého kartáčku, šetrné techniky čištění a pravidelných návštěv dentální hygieny, shrnuje Horáková.

Tvrdý i středně tvrdý kartáček může postupně mechanicky opotřebovávat sklovinu, zvlášť u lidí, kteří ai čistí zuby příliš silným tlakem. Sklovina se neobnovuje – co se poškodí, už se nespraví. A nejen to, tvrdší kartáčky mohou poškozovat i dásně, přispět k jejich ustupování a odhalování zubních krčků. Výsledkem je citlivost na studené či sladké. 

Naopak měkká vlákna jsou flexibilnější, lépe se dostanou do žlábků a mezizubních prostorů. Lidé mohou mít pocit, že tvrdým kartáčkem si zuby vyčistí lépe a důkladněji, ale není tomu tak. Tvrdý kartáček totiž většinou zvládne jen vrchní vrstvu a jemné zbytky plaku nechá tam, kde je nikdo nechce – hlavně u okraje dásní.

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

Témata:

Kvíz týdne

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek
Zubaře se bojím. Dnes již ne kvůli bolesti při vrtání, ale kvůli bolesti při placení.
Jiří

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
