Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza. Část žen to vůbec netuší

Někdy jsou příznaky endometriózy tak silné, že přimějí ženu k tomu, aby je řešila s lékařem. I tak může stanovení správné diagnózy trvat roky. Další ženy ani nenapadne, že by se jich mohla týkat také, protože bolesti břicha považují za nepříjemnou součást svého menstruačního cyklu.
Endometrióza může výrazně ovlivnit plodnost a často se i po léčbě vrací.
Toto onemocnění může negativně ovlivnit plodnost na více úrovních. Při postižení vaječníků může být ovlivněna ovulace, může dojít k destrukci zdravé tkáně vaječníku a poklesu počtu folikulů. V případě endometriózy vejcovodů může nastat porucha transportu vajíčka, respektive embrya, vysvětluje lékař Jan Lacheta, primář Reprodukční medicíny kliniky ISCARE.
Endometrióza postihuje přibližně 20 procent žen, které navštěvují gynekologickou ambulanci. Při tomto onemocnění se děložní sliznice (endometrium) rozšiřuje i mimo děložní dutinu. Mezi hlavní příznaky patří bolestivá menstruace, chronické pánevní bolesti, bolestivý pohlavní styk a problémy s plodností.
Ženy si často závažnost svých příznaků neuvědomují, protože bolestivá menstruace je stále vnímána jako něco běžného. To potvrzuje i příběh Martiny z Pardubic, která roky nevěděla, že trpí endometriózou.
To, že jsem měla silnou a bolestivou menstruaci od svých 12 let, přišlo všem včetně mě normální. Dle lékařů i starších zkušenějších žen se přeci hormony srovnají přes pubertu. Bohužel se nesrovnalo nic a já od 15 let neustále docházela ke své gynekoložce pro rady a pomoc, která následně odhalila na ultrazvuku cystu a diagnostikovala endometriózu, popisuje žena. Od té doby vyzkoušela snad všechno, co existovalo – vitamíny, bylinky, akupunkturu, fyzio, hormonální jógu, cviky na podporu pánevního dna. Nezabralo nic.
Normální léky na bolest Martině přestaly pomáhat někdy ve dvaceti letech, proto přešla na algifenové kapky ve vysokých dávkách.
Většinou jsem v době menstruace v bolestech a vyřízená usnula na gauči, nebo hůře přímo u WC na studené zemi, vzpomíná žena.
Endometrióza se léčí buď hormonálně, nebo chirurgicky. Výběr metody závisí na věku pacientky a jejích plánech na těhotenství.
Pokud je žena mladá a těhotenství neplánuje, volíme kontinuální užívání antikoncepce nebo hormonální léčbu. U mladších žen, které dítě plánují, většinou provádíme umělé oplodnění za použití hormonů na útlum hypofýzy. Chirurgická léčba je možná u žen bez ohledu na věk, většinou k ní přistupujeme u žen, které mají výrazné příznaky nemoci a u žen s hlubokou pánevní endometriózou, doplňuje primář Lacheta.
Co je to endometrióza
- Endometrióza je nejčastější gynekologické onemocnění žen v reprodukčním věku.
- Buňky endometria (sliznice dutiny děložní) se u nemocných žen nacházejí i mimo dutinu děložní, například ve vejcovodech, na vaječnících či jinde v dutině břišní.
- Endometrium uložené kdekoliv v lidském těle reaguje na hladiny pohlavních hormonů. To znamená, že v době menstruace dochází v ložiscích endometriózy ke krvácení a rozvoji chronického zánětu.
- Tyto tkáňové změny pak jsou jednou z nejčastějších příčin ženské neplodnosti.
Jakým způsobem ji lze diagnostikovat? Zejména pomocí ultrazvukového vyšetření, kdy lékař objeví děložní sliznici právě mimo oblast dělohy nebo endometriální cysty v oblasti vaječníků.
Jaké jsou příznaky endometriózy
- Především velmi bolestivá menstruace a obecně bolesti v oblasti podbřišku.
- Často si ženy stěžují na bolestivý pohlavní styk
- Problémy s početím
Ženy s endometriózou mají také vyšší riziko mimoděložního těhotenství (právě kvůli výskytu sliznice mimo dělohu) a v případě, že je endometriální tkáň přítomna v močovém měchýři či ve střevech, je možné zaznamenat i krev v moči a stolici.
Jak se endometrióza léčí
Při farmakologické metodě žena užívá hormonální léky, antikoncepci a analgetika neboli léky na bolest. Pokud trpí žena hloubkovou pánevní endometriózou nebo se u ní vyskytují výrazné příznaky nemoci, je nutné přistoupit k operativnímu řešení. Během laparoskopického zákroku se přistupuje k odstranění endometriotického ložiska, případně jsou rozrušeny vzniklé srůsty.
Z mnoha lékařských výzkumů vyplývá, že pro ženu, která trpí endometriózou a potažmo neplodností přichází v úvahu pouze jediná možnost početí a tou je IVF. Proč?
Vzhledem k tomu, že endometrióza potřebuje ke své existenci estrogeny stejně jako jsou nutné pro otěhotnění, je pro ženu, která se s nemocí léčí (tedy dochází u ní k umělému snižování tohoto hormonu), otěhotnění přirozeně velmi komplikované. U mladších pacientek je proto většinou provedeno umělé oplodnění za použití hormonů na útlum hypofýzy, vysvětluje primář Lacheta.
Je samozřejmě možné, že žena otěhotní přirozeně, ale hrozí, že se vajíčko neuchytí správně. Záleží na rozsahu a umístění ložisek endometriózy. V případě spontánního otěhotnění je nutné, stejně jako u pacientek bez této diagnózy, potvrdit, že vajíčko je skutečně v děložní dutině.
Pořád je šance na spontánní otěhotnění a porod zdravého dítěte bez naší intervence. Je třeba zmínit, že část pacientek s endometriózou žádné obtíže nemá, jde o mírnou formu endometriózy, říká lékař. Pokud se však ženě s touto nemocí nedaří otěhotnět, je podle Lachety na místě léčba.