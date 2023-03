Kdo chce letos změnit zdravotní pojišťovnu, má na to posledních pár dnů

Server Vitalia.cz z veřejně dostupných informací, které k přestupu publikují zdravotní pojišťovny, sestavil základní informace, jak na změnu zdravotní pojišťovny a na co si před a po ní dát pozor.

Zdravotní pojišťovny a počty jejich klientů Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) – 5 914 857

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) – 1 335 429

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) – 1 283 663

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) – 743 223

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) – 700 356

RBP zdravotní pojišťovna – 429 794

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) – 145 078 Pozn.: Počty pojištěnců jsou vždy k 31. 12. 2021 vyjma ZPŠ, kde jsou počty k 31. 12. 2020. Zdroj: výroční zprávy ZP

Kdy lze změnit pojišťovnu

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jednou ročně. Důvod, proč tak činíte, není povinné sdělovat. Povinné jsou ovšem termíny, kdy ke změně může dojít. K nové zdravotní pojišťovně totiž nemůžete přejít kdykoliv během roku, ale pouze v jednom ze dvou termínů.

Výjimkou z roční frekvence jsou mimořádné případy, kdy vaše pojišťovna přestane z nějakého důvodu fungovat. Naopak změna není bezprostředně možná u novorozence. Ten se automaticky stává pojištěncem té ZP, u které je pojištěna i jeho matka (případně otec). Změna pojišťovny u novorozence je možná až po nahlášení narození dítěte původní pojišťovně. A i pro novorozence platí, že pojišťovnu lze změnit pouze v níže uvedených termínech.

Přihlášku lze podat: Buď v období od 1. ledna do 31. března (v tom případě dojde ke změně zdravotní pojišťovny 1. července),

(v tom případě dojde ke změně zdravotní pojišťovny 1. července), nebo v období od 1. července do 30. září (ke změně zdravotní pojišťovny dojde 1. ledna následujícího roku).

(ke změně zdravotní pojišťovny dojde 1. ledna následujícího roku). Od 1. dubna do 30. června a od 1. října do 31. prosince není možné přihlášku podat. Zdroj: VZP

Pokud tedy chcete změnu zdravotní pojišťovny zaznamenat ještě letos, máte na ni posledních pár dnů.

Proč změnit zdravotní pojišťovnu

Důvodem ke změně může být to, že váš lékař nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, kde jste registrovaní. Lidé mění zdravotní pojišťovnu také kvůli příspěvkům z fondu prevence. Ty se mohou značně lišit, neboť jejich vyplácení není pro pojišťovny povinné a mají při jejich sestavování relativně volnou ruku. Chce to proto si před změnou dobře zjistit, jaké bonusy by se vás týkaly.

Zatímco např. VZP v minulých letech lavírovala s příspěvkem na dentální hygienu (od ledna 2023 přispívá 500 korun, u dospělých ale jen těm, kteří chodí na prevenci), většina pojišťoven tento příspěvek stabilně poskytuje již několik let. VZP nově přispívá i na masáže. ZP MV ČR láká mimo jiné na příspěvky na ozdravné pobyty (např. při roztroušené skleróze nebo diabetu) či možnost bezplatné konzultace s lékařem 24 h denně. ČPZP zase přispívá na ozdravný pobyt ženám po rakovině prsu. Dvě pojišťovny (RBP a VoZP) pak poskytují různé příspěvky na podporu duševního zdraví. Odlišnosti najdete také v příspěvcích na očkování. Např. na chřipku některé ZP přispívají 500 Kč i více, VZP ale jen 200 Kč. Všechny pojišťovny pak mají bonusy pro těhotné a kojící ženy.

Jak pojišťovnu změnit

Změna pojišťovny samozřejmě není povinnost, pokud jste se ale pro ni už rozhodli a máte vybráno, k jaké přestoupíte, musíte vyplnit a podepsat u nové ZP přihlášku. Kvůli jejímu podání dnes již nemusíte na pobočku. Řada pojišťoven nabízí možnost vyplnit online formulář. V něm se vás kromě základních údajů budou ptát i na vaši stávající ZP. A to z toho důvodu, že vaše nová pojišťovna bude tu původní o změně informovat. Vy to dělat nemusíte.

Na co si dát při změně a po ní pozor

Před faktickou změnou ZP si musíte především ohlídat, zda vaši ošetřující lékaři jsou smluvními partnery ZP, ke které přestupujete. Jedině v takovém případě jim pojišťovna může hradit zdravotní péči, kterou čerpáte. Pokud lékař s nově vybranou ZP smlouvu nemá, čekají vás asi mrzutosti a musíte počítat s tím, že kromě změny ZP budete nejspíš muset absolvovat také změnu lékaře či lékařů.

Zatímco vyplnění přihlášky je rychlá záležitost, to, co následuje po ní, může trvat o něco delší dobu. Jaké tedy máte po změně ZP povinnosti?

Vrátit průkazku pojištěnce původní ZP – do 8 dnů po datu změny. Nahlásit změnu zaměstnavateli (jsem-li zaměstnanec) – do 8 dnů od data změny, zaměstnavatel vám oznámení o změně musí potvrdit písemně. V případě dětí nahlásit změnu ve školce či škole. Pokud jste státním pojištěncem, do 8 dnů od zahájení pojistného vztahu musíte nové ZP předložit doklady prokazující nárok na takto hrazené pojistné. Pokud si pojistné hradíte sami, protože jste tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, musíte nové ZP nahlásit číslo účtu, ze kterého jí platby budou chodit. Předložit nové ZP doklad o výši záloh – platí pro osoby samostatně výdělečně činné. Ty musí také počítat s tím, že pokud změní ZP během roku, musí přehledy podat na původní i novou ZP, tedy 2×. To ale platí pouze v roce, kdy došlo ke změně ZP. Změnu pojišťovny musíte sdělit všem lékařům a po jejím faktickém uskutečnění jim vždy předkládat kartičku ZP, kde jste nově zaregistrováni.

Za porušení některých výše uvedených povinností vám hrozí pokuta. V případě porušení oznamovací povinnosti je to, dle webu VZP, 10 000 Kč. Pokud předložíte po faktické změně ZP kartičku té původní, můžete dostat pokutu až do výše 5000 Kč.

VZP na svém webu také připomíná důležitý fakt, a to, že pokud máte nějaké závazky vůči své původní ZP (kterou opouštíte), např. dluh na pojistném, penále, pokuty, musíte je plnit i po změně pojišťovny. A pokud vaše původní ZP chce zkontrolovat placení pojistného, máte povinnost s ní spolupracovat.