Průmyslová pojišťovna přispěje ženám s rakovinou prsu na ozdravný pobyt

Novinka pro onkologické pacientky

Nově ČPZP zavádí program nazvaný Jedeme dál, v němž během letošního roku přispěje žadatelkám až 2000 Kč. „Příspěvek je určen ženám, které se léčí se zhoubným onemocněním prsu, a je určen na rekondiční pobyt pořádaný pacientskými organizacemi,“ uvádí pojišťovna na webu.

Pojišťovna spolupracuje s 18 organizacemi, které pobyty pořádají. Příspěvek na ně bude proplácet až do 31. prosince 2023, a to zpětně. Žadatelka musí doložit číslo účtu a to, že jí tento bankovní účet patří, občanský průkaz, čestné prohlášení o léčbě a doklad o úhradě pobytu. Ten nesmí být starší tří měsíců.

Více příspěvků pro dospělé

Nejde ale o jedinou novinku. Na příspěvky na stravu kvůli celiakii nebo prevenci obezity od Nového roku dosáhnout také dospělí pojištěnce ČPZP. „Tyto programy se dosud vztahovaly jen na děti,“ upřesňuje v tiskové zprávě mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.





Na prevenci obezity mohou dospělí získat až 500 Kč za rok. Příspěvek pro dospělé na bezlepkovou nebo nízkobílkovinovou dietu činí až 1000 Kč.

Které bonusy jsou vyšší

U příspěvků, které již fungovaly v minulých letech, dochází většinou k jejich navýšení. Například dospělým diabetikům nyní ČPZP přispívá nově částkou 1000 korun, což je dvakrát více než dosud. K novinkám patří i snížení věku u programu Doplňky stravy. Nově mohou 500 korun na vitaminy čerpat lidé od 60 let, dosud byla věková hranice 65 let.

U pacientů do 17 let na zvláštní potravinové diety v programu Celiakie a dědičné metabolické poruchy pojišťovna přispěje částkou 2000 namísto dosavadních 1000 Kč. Pro děti s diagnózou diabetes byl dosud bonus 500 korun, nyní mohou jejich rodiče dostat 2000 korun. Navýšení limitu o 200 na 500 korun se dotklo také prevence dětské obezity. U jednoho z nejčerpanějších programů Školky a školy v přírodě lze příspěvek 500 korun využít nově i na lyžařské výcviky.

Příspěvky pro rok 2023 v kostce Nové preventivní programy: Příspěvek až 500 Kč na lyžařské výcviky dětí – v rámci programu Školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky

Prevence obezity – příspěvek až 500 Kč pro dospělé pojištěnce

Celiakie a dědičné metabolické poruchy – příspěvek až 1000 Kč pro dospělé pojištěnce

Jedeme dál – příspěvek až 2000 Kč na rekondiční pobyt pro ženy, které se léčí se zhoubným onemocněním prsu Navýšení příspěvků u oblíbených programů: Diabetes – příspěvek navýšen na 2000 Kč u dětí a na 1000 Kč u dospělých

Celiakie a dědičné metabolické poruchy – příspěvek navýšen na 2000 Kč u dětí a na 1000 Kč u dospělých

Prevence obezity – příspěvek navýšen na 500 Kč Další vybrané změny: Program Manažerka mateřství s příspěvkem 2500 Kč lze nově vyčerpat v průběhu celého těhotenství.

U programu Doplňky stravy upravena věková hranice – příspěvek 500 Kč je nově určen pro pojištěnce od 60 let.

Příspěvek z programu Žena po porodu lze využít i na online cvičení, příspěvek z programu Chůva 24 i na seřízení přístrojů.

Programy Diabetes a Celiakie a dědičné metabolické poruchy jsou letos zařazeny v programech navíc, tj. nad limit ročního příspěvku. Zdroj: ČPZP, webové stránky

Pojišťovna proplácí ale i řadu dalších bonusů. Třeba na prevenci rakoviny, vysoký krevní tlak, sportovní prohlídku i rázovou vlnu. Stejně tak příspěvek na paruku, odvykání kouření a program onkologické prevence, u nichž lze čerpat 2000 korun.

V letošním roce pokračuje také program s názvem Krok pro zdraví s bonusem 1000 korun a program Duševní zdraví, kde ČPZP přispívá dětem i dospělým na psychoterapii částkou 2500 korun.

Ve stálé nabídce ČPZP jsou příspěvky na různé typy očkování s částkou 1500 korun pro děti a 1000 korun pro dospělé klienty, nebo program Bonus Plus, kde po splnění předem stanovených kritérií lze čerpat 500 korun ročně.

Pozor na limity

Při čerpání si klienti musí pohlídat nejen datum dokladu (musí být roku 2023 a ne starší tří měsíců od podání žádosti), ale také musí myslet na to, že pestrost má své limity. To znamená, že souhrn žádostí nesmí překročit níže uvedené částky.

Děti a mládež do 17 let včetně – až 1500 Kč

Ženy od 18 let – až 1000 Kč

Muži od 18 let – až 1000 Kč

Pojišťovna má však i bonusy, které se do těchto limitů nezapočítávají. Žádat o příspěvky lze aplikací Zdraví v mobilu, na pobočkách nebo poštou. Přesné podmínky zpětného čerpání lze najít na webu pojišťovny.

ČPZP má více než 1,3 milionu klientů a je třetí největší zdravotní pojišťovnou v ČR.