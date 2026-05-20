Se štítnou žlázou se léčí od dětství. Díky správné léčbě ji trápí jen pocení a studené ruce

Na to, že má Ivana (40) z Prahy problém se štítnou žlázou, se přišlo, když jí bylo 12 let. „Praktická lékařka mi při preventivní prohlídce odebrala krev a z výsledků zjistila, že mám zvýšenou hladinu protilátek proti štítné žláze,“ popisuje Ivana, kterou lékařka hned odeslala na dětskou endokrinologii.
Tam ji vyšetřili ultrazvukem a zopakovali krevní testy, které odhalily, že má Ivana tzv. hypotyreózu – sníženou funkci štítné žlázy. Na endokrinologii proto začala docházet na pravidelné kontroly.
Uzlíky si sama nenahmatala
„V té době jsem žádnou terapii nepodstupovala. Štítnou žlázu jsem měla mírně zvětšenou, žádné potíže mě ale netrápily. Léky jsem začala brát až o několik let později – při jedné z kontrol totiž ultrazvuk ukázal, že mám na štítné žláze několik drobných uzlíků. Vůbec jsem to netušila. Nic mě nebolelo a uzlíky jsem si ani sama nenahmatala,“ doplňuje.
Léčba, kterou jí lékaři nasadili, zabrala. Uzlíky se nezvětšovaly a nemoc ji v běžném životě nijak neomezovala. „Jediné, s čím jsem se později začala potýkat, byla zhoršená termoregulace těla. Zejména při větších změnách počasí mívám doposud studené ruce a nohy, nebo se naopak hodně potím,“ přibližuje Ivana.
Přibližně před patnácti lety Ivana změnila endokrinologa a ten jí doporučil jiný typ léků. I ty jí vyhovovaly. „Terapii jsem vždy snášela dobře a poctivě jsem ji dodržovala. Lékaři mi dávkování výrazněji upravili jenom v těhotenství, kdy má tělo větší potřebu hormonů štítné žlázy. Vyšší dávky léku jsem užívala v prvním i druhém těhotenství,“ říká pacientka a dodává, že na běžnou dávku se vrátila po kojení.
Lékaři ji po porodu upozornili na to, že snížená funkce štítné žlázy může být dědičná. Ani u jednoho dítěte se ale nemoc zatím neprojevila. „Starší dceři je 12 let – je tedy ve věku, kdy se na hypotyreózu přišlo u mě. Štítnou žlázu má ale naštěstí v pořádku,“ usmívá se Ivana.
Potíže kvůli nedostatku vitaminu D
U ní samotné se menší komplikace objevily před rokem a půl, kdy na endokrinologii při jedné z pravidelných kontrol přišli na to, že má zvětšená příštítná tělíska – drobné žlázy s vnitřní sekrecí, které regulují hladinu vápníku v krvi. Příčinou byl nedostatek vitaminu D. „Od té doby ho užívám pravidelně. Jeho hladina se sice ještě nevrátila na normální hodnotu, postupně se ale zvyšuje a příštítná tělíska dál nerostou,“ popisuje Ivana, kterou teď lékaři kontrolují každých 9 měsíců.
„Terapie, kterou podstupuji, funguje, uzlíky se nezvětšují a já žiji normálně a bez omezení. Zásadní je podle mě dodržovat léčbu a nepodceňovat pravidelné kontroly,“ uzavírá.
O Týdnu štítné žlázy
Letos se koná 18. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy, který připadá na 25.–31. května. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o poruchách štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat pacienty, kteří o svém onemocnění nevědí.
Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Je třeba také opakovaně vyvracet mnohé omyly a mýty, které jsou ve společnosti v souvislosti se štítnou žlázou a její léčbou zakořeněny. V České republice je projekt, který podporuje společnost Merck, odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP. Více informací na www.tydenstitnezlazy.cz.