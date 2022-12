Vojenská zdravotní pojišťovna má nové benefity zaměřené na duševní zdraví

Program Zdravá duše Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) spustila 1. listopadu s tím, že bonusy mohou čerpat všechny věkové skupiny klientů. U některých z nich to bude možné ale až po Novém roce. Pojišťovna předem avizuje, že program plánuje ještě rozšiřovat.

„Cílem je podpořit u našich pojištěnců péči o duševní zdraví. Nabízené benefity je k tomu mají motivovat,“ vysvětluje vedoucí oddělení marketingu VoZP Jan Mates s tím, že benefity reagují na události posledních let, jakými jsou epidemie covidu-19, válka na Ukrajině, energetická krize nebo zdražování. Všechny mají negativní dopad na duševní zdraví a pohodu řady lidí.

Příklady příspěvků

Zdravá duše se v současné chvíli skládá z několika typů příspěvků. Klienti je mohou čerpat zpětně. Aby pojišťovna částku vyplatila, musí jí zájemce o bonus předložit platební doklad ne starší tří měsíců. „Jinak by se většina žádostí o příspěvky nakumulovala na konec roku a nebylo by v lidských silách je v rozumném čase vyřídit. Pokud ale klient ani v této poměrně dlouhé lhůtě nestihne žádost z vážného důvodu (např. zdravotního) podat, uznáme ji i později,“ podotýká Jan Mates.

Dospělým Zdravá duše nabízí například tyto benefity:

Zpřístupnění webové stránky věnované duševnímu zdraví, kde se tým odborníků bude věnovat tématům, jakými jsou prevence stresu, psychohygiena nebo destigmatizace pacientů docházejících na terapii či k psychiatrovi.

Intenzivní online osmitýdenní program podpory osobní spokojenosti, založený na principech mindfulness. Program v sobě obsahuje týdenní úkoly a časté notifikace.

Zpřístupnění online psychoterapeutických sezení, pokud již klient dochází k odborníkům na duševní zdraví a léčí se s diagnózou deprese nebo úzkostné poruchy.

Příspěvek na prevenci poruch paměti a kognitivních funkcí.

Dětem VoZP v rámci programu přispěje:





Až 1000 Kč na podporu rozvoje dětí a prevenci duševních chorob.

Až 500 Kč na poradenství pro rodiče dětí s duševní poruchou.

Až 800 Kč na online výukovou platformu Simple Steps pro děti s poruchou autistického spektra.

Až 500 Kč na terénní poradenství ve školách a školkách.

Až 300 Kč na prevenci poruch paměti.

Podmínky čerpání

Pojišťovna v tuto chvíli má nastavená pravidla tak, že každý příspěvek ze Zdravé duše lze čerpat jen jednou v roce. „Lze si však požádat o více příspěvků z tohoto programu na jednoho pojištěnce (např. jednou v roce na produkt Simple Steps a jednou na poradenství psychologa s rodiči). A k tomu ještě navíc další max. tři různé příspěvky ze všech ostatních programů (Zdraví, Pohyb, Prevence),“ upozorňuje vedoucí oddělení marketingu VoZP.

Příspěvky cílí na péči, která není hrazena ze zdravotního pojištění. Proto například není hrazena konzultace dítěte s klinickým logopedem či klinickým psychologem, ale konzultace rodičů o průběhu léčby dítěte. „Sezení dítěte s logopedem nebo psychologem je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ale konzultace s rodiči nikoli,“ doplňuje Jan Mates.

Pokud chce pojištěnec čerpat benefity z kolonky s názvem „Další podpora duševního zdraví“, musí před tím vyplnit formulář, který najde na webu Zdravé duše.

Podoba online terapie pro dospělé

Na dotazy, jak bude přesně vypadat online terapie pro dospělé, zástupce pojišťovny upřesnil, že první přihlášení klienti vstoupí do programu na počátku roku 2023. Program je určen pro osoby s mírnou až střední závažností duševního onemocnění, konkrétně pro úzkostné poruchy a deprese, proto je vhodný pro klienty, kteří již mají stanovenou diagnózu.

Terapie potrvá několik týdnů a bude ji možné absolvovat prostřednictvím aplikace smluvního partnera postavené na principech kognitivně behaviorální terapie. To znamená, že aplikace klienta učí vypořádat se s problémy a ten si znalosti zároveň osvojuje pomocí interaktivních cvičení. Klient má zároveň pravidelnou zpětnou vazbu od kvalifikovaného terapeuta.

„Program je nastaven tak, aby mohl sloužit mnoha lidem naráz, nepředpokládáme tedy, že by mohla nastat situace, ve které by program nebyl dostupný a bylo nutné na přístup čekat,“ podotýká Jan Mates.

Proč pojišťovna podpořila výukový program Simple Steps

Po konzultaci s odborníky pojišťovna do bonusů zařadila také online výukovou platformu nazvanou Simple Steps. Ta je určena dětem od 1 roku do 16 let, které mají poruchu autistického spektra. Pojišťovna jejich rodičům zpětně zaplatí většinu její pořizovací ceny.

„Program je dostupný odkudkoli, takže rodičům, kteří chtějí zkusit se svým dítětem pracovat dle odborně evaluovaného průvodce, poskytneme naším příspěvkem maximální podporu,“ doplňuje Jan Mates.

Program Simple Steps vznikl v roce 2007 v Severním Irsku a od té doby byl přeložen do několika dalších jazyků včetně češtiny. „Výsledky z ostatních zemí ukazují, že projekt je velice přínosný a zlepšuje kvalitu života dětí s poruchou autistického spektra i jejich rodin,“ uvádí vedoucí oddělení marketingu VoZP.